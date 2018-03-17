Против всех: к чему привела война «Оскара» с харассментом

Джон Бейли, ставший 8 августа 34-м президентом Академии киноискусств и наук, находится под следствием: его обвиняют в сексуальных домогательствах.

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Подкомитет американской Академии кинематографических искусств и наук во главе с Дэвидом Рубином начал рассмотрение дела в среду после получения трех отдельных заявлений о домогательствах, сообщают The Hollywood Reporter и Variety источники, близкие к ситуации. Сам Бейли не дал никаких комментариев.

В пятницу Академия опубликовала следующее заявление: «Для защиты всех сторон Академия конфиденциально рассматривает любые жалобы. Комитет по членству рассмотрит все жалобы, поданные членам Академии, в соответствии с нашими стандартами поведения, а также получит отчет Совета управляющих. Мы больше не будем комментировать вопросы на эту тему, пока следствие не будет полностью завершено».

Издание также сообщает, что в случае, если Бейли покинет пост главы академии, его место будет временно занимать вице-президент организации — Лоис Беруэлл.

Бейли — ветеран кинематографии, сменивший Шерил Бун Айзекс на посту президента, в течение 15 лет он представлял филиал Академии.

На его счету такие фильмы, как «Обыкновенные люди», «Американский жиголо», «Большое разочарование» и «День сурка». В 2014 году Бейли получил премию американского Общества кинематографистов за свои достижения.

В октябре прошлого года после сообщений СМИ о харассменте со стороны Харви Вайнштейна, спровоцировавших появление движений #MeToo и #Time's Up, Академия изгнала Вайнштейна из своих рядов. Через три дня после изгнания влиятельного в прошлом продюсера Бейли сделал рассылку по электронной почте всем 8427 членам организации, в которой говорилось о том, что Академия впредь будет расследовать любые сообщения о подобном неправильном поведении. Он сказал, что организация не будет служить «инквизиционным судом», но всегда будет поддерживать «уязвимых».

Также в письме он сделал широкую отсылку на фильм 1928 года «Страсть Жанны д'Арк». Бейли сказал, что его «преследует» портрет женщины из этого фильма, которая страдает из-за невозможности отказаться от своих убеждений. Он написал, что «недавние публичные заявления некоторых знаменитых женщин из фильма о сексуальных домогательствах не только параллельны киномужеству Жанны, но и прибавляют всем женщинам мотивации и смелости высказаться».

В январе Академия приняла новый кодекс правил поведения, регулирующий проступки на рабочем месте, чтобы исключить оскорбления, дискриминацию и сексуальные домогательства.

В соответствии с этими руководящими принципами претензии могут быть предъявлены через ссылку на веб-сайте «Академии» или по телефону. В кодексе утверждается, что претензии обязательно должны содержать доказательства.

В письме к членам Академии генеральный директор Дон Гуздон пояснила: «Целью «Академии» является не превращение организации в следственный орган, а проведение честного и тщательного расследования жалоб. Этот процесс и определит, будет ли претензия передана в управление для принятия решения, какие действия можно совершать далее в отношении статуса членства «Академии»».

На церемонии вручения «Оскара», которая состоялась 4 марта, Бэйли отказался от традиционной речи президента, сказав THR: «Выступление президента часто останавливает шоу».

Прежде в интервью для Hollywood Reporter он также сказал, что откажется от речи, потому что не хочет его прерывать, ведь «90-е шоу действительно должно быть данью истории Академии». Однако прошедшая в марте церемония «Оскар» собрала самые низкие рейтинги в истории. Ее смотрели всего 26,5 миллиона человек — наименьшее число зрителей с 1974 года. Даже в прошлом году церемония привлекла 32,9 миллиона зрителей, несмотря на казус с объявлением победителя в номинации «Картина года».

Движения #MeToo и Time's Up, начавшиеся со скандала с участием Харви Вайнштейна, выявили с тех пор многие другие «проступки» знаменитых персон, среди которых Кевин Спейси, Рой Прайс, Луи Си Кей и Джеймс Тобэк. Теперь к их числу добавляется и сам глава Академии.