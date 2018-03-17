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раздела Спорт

«Никогда не называйте их британцами!»

Россиянка — о том, что можно и нельзя говорить ирландцам

Участники парада дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия, 17 марта 2018 года Jeenah Moon/REUTERS
Участники парада дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия, 17 марта 2018 года
Ирландцы подарили миру Джойса, U2 и День святого Патрика, который отмечается сегодня. Их обожают за непосредственность, отзывчивость и доброту. Ирландский паб – международный символ единения и уюта. «Айриш» знамениты своим умением веселиться, но это лишь малая сторона загадочной кельтской души. О жизни в Ирландии рассказывает регионовед-практик и новоприбывшая иммигрантка Катя Кеннеди.

Вот мы и сменили солнечные испанские пейзажи на поэтичные ирландские луга. Этот радикальный переезд дался нелегко. Мы жили в уютном Гибралтаре, когда случилось непредсказуемое. Брекзит. Проблемы с работой у мужа. Затягивающее болото повседневности. А главное — потребность в самореализации. Куда переезжать, вопрос не стоял — разумеется, Дублин, родина мужа, с головокружительными возможности, которые он предлагает. За какие-то 20 лет аграрная, по сути, Ирландия превратилась в Кремниевую долину Европы с главными офисами Google, Facebook, Apple, Airbnb и еще сотен корпораций. По слухам, найти здесь высокооплачиваемую работу — проще простого, и что важнее — работу мечты!

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Как жить?

Друзья, однако, взывали к моему здравомыслию. Ирландия славится злостным ветром, моросящим дождем и высокими ценами.

Раньше, когда мне рассказывали про Дублин, я закрывала лицо руками: как так можно жить?! Зачем люди здесь живут?

Серо, мокро, 1500 евро за мало-мальски приличное жилье, садик ребенку еще 1000 евро, прожиточный минимум 500 евро в месяц, транспорт — 100 в месяц, ночь в гостинице — 80, вино — 10 евро (то, которое в Испании за три). Визит к врачу — 50 евро. Лекарства — еще 50, те, которые в России за евро. Я радовалась, что меня там нет.

50 оттенков зеленого

Вот они, знаменитые утесы Cliffs of Moher, второе самое посещаемое место Ирландии после пивоварни Гиннеса.(айяйяй). Живописное, захватывающее место, но меня привлекла табличка на подступе к скалам: "Если тебе плохо, позвони нам. Самаритяне". Оказывается, каждую неделю здесь кто-то бросается со скал. Люди приезжают со всего света, чтобы закончить свою жизнь поэтическим суицидом... У обрыва стоят дежурные со свистками, которые не позволяют людям подходить слишком близко. Как мне сказали, в последнее время особенно много случаев суицида людей с Восточной Европы. #утесымохер #ирландия #страшно #самаритяне #вид #путешествия #вевропу #знаменитыевиды #вшоке #liveyourlife

Публикация от lifeineuro (@katerina_kennedy)

Итак, распечатав 15 рецептов приготовления местного культового продукта — картошки — от Джейми Оливера и заучив слово «спадс», я полетела на новую родину. Самым сложным, однако, стало не привыкнуть к дождю и ценам, а не завалить соцсети овечками. Лента инстаграма окрасилась в изумрудный цвет с вкраплениями этих комочков шерсти.

Ирландская овечка — это олицетворение национального шарма. Глаз любовался, а свежий влажный воздух накрывал.

Не зря Ирландию называют «50 оттенков зеленого». Я сразу поняла, что мне тут будет хорошо. Я будто снова оказалась дома. И пока все ругали дождь, я от него балдела. К тому же я и ребенок стали хорошо спать по 8-9 часов, а то и больше. Я все-таки совсем не пляжный человек, а северный. Но новые друзья предостерегали, что дефицит солнца неминуемо скажется.

Поиск работы

Ну вот мы и сменили солнечные испанские пейзажи на поэтичные ирландские луга. Откормленная картошкой-фри и отпоенная айриш-квасом «Гиннесом», теперь я готова к откровеньям. Этот радикальный переезд, удививший всех – был семейным решением, хотя и дался так нелегко. Когда я, наконец, почувствовала, что обрела предсказуемость – в разных формах – случилось непредсказуемое. Брексит и не только. Проблемы с работой у мужа. Родители в возрасте в Дублине. Ребенок плохо переносит жару и категорически не приемлет воду в любых видах, кроме сока. Продолжительный и обоснованный экзистенциональный кризис, и на этот раз НЕ У МЕНЯ!))) Муж понял, что возможностей для самореализации больше дома. И самореализация нужна!!! А в 40 лет человек не может просто делать «какую-то там работу». Ему нужно делать то, что нравится и для того, кто нравится. Итоги переезда: +3 кг за 2 недели и дикий восторг: я ожидала +15 при сих диких углеводах и полном ирландском завтраке каждое утро. И еще - я тут так хорошо сплю! Воздух накрывает! А глаз радуется... И ем! И дышу, как будто легкие открылись! И на дождик не могу налюбоваться! Как я буду здесь вообще работать?! Строить там карьеру и прочее, самореализовываться? Постоянно хочется спать или торчать с книжкой в постели. Хотя время для адаптации есть: согласно местному иммиграционному бюро - до 3-х месяцев ждать разрешения на работу. Это в лучшем случае. В худшем – до 10-ти. Ну, хоть муж довольный и сытый – уже половина счастья. И ребенок спит с 10-ти до 9-ти – вторая половина. И мы уже познакомились с классными русскоязычными ребятами. Шон пошел в русскую школу, а у меня даже было первое в жизни родительское собрание!!! Воот. А еще мы периодически «сайтсингуем» - осматриваем достопримечательности. Ну, в общем-то переезд – дело такое, и хлопотное, и приятное очень. Теперь получается, я кардинально переезжаю уже четвертый раз... А какие у читателей моих любимых обычно ощущения при переездах – страха перед неизвестным или радости перед новым? # жизньвевро #жизньвдублине #переездвИрландию #Евромама #visitDublin #visitireland #Ирландия #новаяглава

Публикация от lifeineuro (@katerina_kennedy)

Обосновались мы временно в родительском доме. Найти первую работу у мужа заняло два месяца, потом он трижды ее сменил в поисках вакансии мечты. Благо, для финансистов, бухгалтеров и IT тут широкие просторы. Я стала подавать на вакансии с русским языком — и получала отказ за отказом. Потом снизила планку до секретарской работы, и все равно получала отказ за отказом — но чаще не получала ничего. Резюме улетали в черную дыру.

Руки опускались, но знакомые убеждали меня, что работу в основном находят от шести месяцев после переезда.

Пока я штудировала англоязычные каналы в поисках вакансий, мне вдруг написали сразу из трех корпораций. Ровно через три месяца после переезда я вышла на работу в ведущую страховую компанию для русского рынка, где и по сей день тружусь. К тому времени были готовы все мои документы: после пяти звонков мужа в иммиграционную службу, потери этой службой моих документов, противоречивой информации от одного и того же ведомства и нашего им гневного письма на три листа мне сделали разрешение на работу за месяц, хотя его обычно ждать до трех.

Разговорить Господа Бога

У переезда была куча языковых преимуществ — вместо того, чтобы учить три слова «спасибо», «до свидания» и «привет», тут можно оперировать только одним «cheers». Но главное — научиться его произносить вовремя и с правильной интонацией. И во время чоканья бокалами «Гиннеса» must do! Ирландцы очаровательны: они веселые, разговорчивые, отзывчивые и бесхитростные. Их улыбки не механическая растяжка рта.

Здесь есть поговорка: если ты не можешь разговорить господа бога, то ты не ирландец.

В Ирландии short talk — не роскошь, а искусство по умолчанию. Ирландцы не понимают молчунов. Культура пабов вся обращена к беседам. «У нас длинные ночи, а что делать — мы ходим в паб и разговариваем», — шутит муж. Разговаривают они везде, даже в туалетах — и обо всем. И вы никогда не научитесь говорить с той же скоростью, что они – даже не старайтесь. Как-то один встречный в пабе выложил мню всю современную историю России от Ленина до наших дней

A million welcomes

Здесь ты никогда не чувствуешь себя лишним. Здесь принимают всех. Дублин становится европейским Нью-Йорком. Иностранцы здесь — предмет интереса. За это Ирландии можно простить все: налоги, платную медицину и риоху за пятнадцать евро вместо пяти.

Стать своим просто. Эти люди предельно вежливы — они говорят «сорри», даже если ногу в супермаркете отдавили им и даже если ее отдавил иностранец. Говорите «сорри» даже если виноваты не вы — это уважение к чужому пространству.

Никогда не говорите простого категоричного «нет», заменяйте, чем угодно — от «нет» здесь вздрагивают, в ирландском языке не существует такого слова.

И помните, что англоговорящие люди никогда не навязывают: они «предполагают», «рекомендуют», «предупреждают» или «предостерегают». В крайнем случае «настаивают».

Погода — повод поговорить

В сумке каждого ирландца всегда наготове плащ-дождевик (это тут целая отрасль моды), складной зонтик и пара резиновых Wellingtons ("веллингтонов") - тоже индустрия. Я все исследовала, как они приспосабливаются к этому климату и переменам погоды, которая может извратиться 5 раз на дню. А для описания дождя в новостях я насчитала не менее 50-ти слов: душ, драматический, шадящий, ободряющий, обильный, легкий, косой, спадающий, мягкий, пушистый... Тут вообще никто не обращает внимание на то, как ты одет, особенно в дождливую погоду. И если для приезших ЭТО необычно, теперь я понимаю изумление о жизни в Сибири. Раньше думала, и че они все так беспокоятся, ну надел шубу и пошел! Делов-то))) А вообще я обожаю дождь и очень соскучилась по нему... А соотечественников, наверное, наоборот тянет погреться на солнышке? #взглядизнутри #обожаюдождь #килкенни #романтическийужин #романтическийгород #рамантическаяевропа #ирландскиеканикулы #творчество #отпусквиспании #вотпуск #скоровыходные

Публикация от lifeineuro (@katerina_kennedy)

Дождь здесь — это национальный член семьи. Я не представляю, если бы дождя не было — о чем они говорили? Беседы о погоде тут — средство налаживания контакта. Научиться поддерживать эти беседы жизненно важно. Всегда и с человеком любого статуса вы можете начать разговор о погоде — не чудно ли?

Поднатаскайтесь на эту тему. Лишь для описания дождя из новостей я насчитала 50 слов: душ, драматический, щадящий, ободряющий, обильный, легкий, косой, спадающий, мягкий, пушистый... Если вы назовете ливень showers — вы пока еще «не свой».

Классное преимущество местной погоды — то, что никто не обращает внимания на то, как ты одет. Девочки чаще всего в кроссовках, плащах-дождевиках и юбках. Про мальчиков промолчу, но никто на них странно не смотрит.

В сумке ирландца обычно наготове плащ-дождевик (тут это целая отрасль индустрии моды), складной зонтик и пара резиновых Wellingtons («веллингтонов») — тоже индустрия.

О ценах, или Как человек может привыкнуть ко всему

Поначалу меня удивляло — почему ирландцам просто голову сносит от скидок. Им ничего не дается бесплатно, и так уже добрые 800 лет. Сначала британское королевство забирало лучшие земли, все доходы и урожаи. А теперь половина зарплаты уходит на налоги, вторая половина на покупки, отпуска и расходы на детей. Хотя пока мы искали работу, правительство платило нам пособие — около 400 евро в неделю.

Сейчас: ну тысяча евро на садик, ну ладно, а что делать... Ползарплаты на налоги — а что ж, Ирландия... Две тысячи страховка на машину — надо откладывать.

Купить жилье — почти полмиллиона, тоже надо начинать откладывать. Но это все уже не шокирует. И интересно, что люди здесь систему не ругают (только иммигранты), так, ради приличия, но любя. Доверяют ирландцы своему правительству. Зато теперь вам понятно, почему они так обожают скидки? И все, где можно получить два по цене одного... Сейчас я уже забываю, что когда-то платила лишь полтора евро за капуччино.

Национальный карнавал

Ирландцы подарили миру День святого Патрика, и только у представителей этой национальности есть право на парады в этот день в разных странах планеты. В офисах проходят конкурсы на лучший наряд, в центре Дублина парад-карнавал, но основная «движуха», конечно же, в пабах. Ирландцы празднуют со всем размахом своей широкой души.

Фоторепортаж: Как проходит День Святого Патрика в Великобритании

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До карнавала — большая служба в церкви, по значимости равная рождественской. Все увешано и подсвечено зеленым и оранжевым. По стране проходит 150 парадов, а на шествие в Дублине всегда приезжает какая-то звезда.

В этом году это сир Давос из «Игры престолов», актер Лиам Каннингэм и джедай «Звездных Войн» Марк Хэмилл. И даже снег сегодня не нарушил национального веселья.

Загадочная кельтская душа

Я знаю, что многим «айриш» кажутся странными: говорят на никому не известном языке, их мужчины героически сражаются в странную игру — кельтский футбол (кстати, совершенно бесплатно — и эти игроки здесь национальные герои), до безумия любят свою родину и не хотят в ней жить. Они никого не раздражают, никому не желают зла и завоевали себе нейтральную репутацию на Земле. Однако нельзя покушаться на их национальную гордость — они очень ревностно поддерживают свою независимость.

800-летняя борьба за суверенитет от британцев научила их быть гордыми и не давать себя в обиду, несмотря на предельную вежливость их языка.

Если вы переходите границы, вам тактично дадут это понять — либо переводом беседы на другую тему, либо «неловким молчанием», если сильно разозлить — додумайте сами. Поэтому, находясь в этой хоть и дождливой, но счастливой стране, придерживайтесь местных традиций — и речевых, и поведенческих. Главное — никогда не забывайте оплатить свою очередь (round) пинт в компании. И никогда не называйте их британцами!

В чем счастье, Патрик?

Спросите любого ирландца: «В чем счастье, Патрик?» И он ответит: солнечный день, душевная беседа, пинта «Гиннесса», что-нибудь со скидкой и красивая девушка.

В Ирландию в строгом порядке нужно всем, отчаявшимся в поисках смысла жизни. Тут счастье незамысловато: солнце на протяжении целого дня, пикник на природе, встреча с друзьями, отпуск в Испании. Это настраивает на правильный лад и напоминает, что счастье все-таки — приятные мелочи!

Всех с Днем Святого Патрика — а мы на парад!

Катерина Кеннеди — автор книги «На разных языках. Руководство по выживанию в Европе, Или о чем не рассказывают туристам».