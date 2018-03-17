Перья вам в шов: 5 главных показов Москвы

Dokuchaeva

Oleg Nikishin/MBFW

Анастасия Докучаева выделилась даже на фоне самых ярких представителей отечественной модной индустрии. Своим металлизированным, голографическим спорт-шик-безумием Докучаева влюбила гостей показа в коллекцию, ведь что нам нужно в осенние и зимние месяцы, кроме красок? Ответом послужили свитшоты с надписью Dokuchaeva Lights, но не будем об этой отличительной особенности российских модников. Аксессуары подходили под общую стилистику в духе

фаст фэшн и футуризма: ремни в стиле Off-white и пряжки-замки, перчатки из ткани металлик, очки из цветного полупрозрачного пластика, из него же — сумки до пола.

Музыкальным сопровождением показа выступила композиция «Буш Баш» авторства дуэта АИГЕЛ, с татарского название переводится как «пустоголовый». Это может быть и уколом в сторону современной молодежи и просто запоминающейся песней — понимайте как хотите. Общая «азиатская» тенденция и стремление к некоему красочному комфорту будущего стала основным мотивом целого представления. Любимые Докучаевой кимоно были переработаны в комфортные платья, но всем поклонникам тренда на спортивную одежду придутся по вкусу, скорее, дизайнерские гольфы с яркими принтами.

Alexander Rogov

Oleg Nikishin/MBFW

Для своей осенне-зимней коллекции известный стилист Александр Рогов предпочел использовать различные фактуры, материалы и стили: популярные цветные шубы с классическим сочетанием оттенков вроде рыжего с фиолетовым. Интересное решение было предложено в отношении верхней одежды — посередине пальто проходит молния, которая может превратить его в комфортный пиджак. Было представлено несколько вариаций на тему применения этой застежки. В целом, у Рогова получилась коллекция, которая не выбивается из ряда других, исключением стали шляпы в стиле последнего альбома Леди Гаги «Джоанн» и цветные перья, вшитые в швы. Возможно, лишними были стразы, но если это замах на моду безумных 80-х, то это полностью оправдано.

ZA-ZA

Oleg Nikishin/MBFW

Клиенты дизайнера Александры Корякиной-Николаевой — это московские стритстайлеры и модные фэшн-блогеры, они и стали вдохновением для новой коллекции. Была сделана ставка на нестандартные модели, и теперь это не просто вешалки, а уникальные отдельные личности.

Реклама

Одежда призвана подчеркивать индивидуальность, модели смотрелись в одежде не просто хорошо, а комфортно — может, этот западный тренд приживется и на московских Неделях моды.

Постоянный гость большинства модных мероприятий столицы и блогер Артур Айвазян также принял участие в показе: «Я очень благодарен дизайнеру за такую возможность, это стало реализацией моей давней мечты. В коллекции присутствовали актуальные оттенки вроде изумрудного и хаки, а каждую деталь можно носить отдельно». Корякина-Николаева даже нарисовала модные узкие очки на своих моделях — настоящие не успели заказать, и пришлось экспериментировать.

Bella Potemkina

Oleg Nikishin/MBFW

Показ Беллы Потемкиной, как обычно, не обошелся без знаменитых гостей: приближенных бренда Black Star, звезд «Дома 2» и Филиппа Киркорова с Аллой Борисовной. Цветовое решение коллекции, видимо, было принято после объявления компанией Pantone цвета 2018 года: фиолетовым было все. По подиуму прошлась бывший концертный директор Black Star, а также популярная инстаграм-блогер. Создается впечатление, что на показ этого бренда приходят исключительно герои светских хроник не самой культурной части Москвы, чтобы других обсудить и свои новые части тела в откровенных нарядах показать.

На следующий день о самой коллекции говорили единицы: внимание общественности сосредоточилось на паре, которая чересчур увлеклась друг другом во время показа.

Если не вдаваться в красочные подробности, то можно сказать только о том, что сейчас ведется дискуссия о том, имел ли место акт мастурбации или нет. Главные герои «скандала», конечно же, все отрицают. Вернемся к коллекции: вещи из нее отлично подойдут всем поклонницам бренда — в них можно и «реснички» пойти сделать, и рюкзачок из инстаграма заказать.

H.A.R.D. 004

Oleg Nikishin/MBFW

Показ студентов факультета дизайна НИУ ВШЭ был посвящен бурной молодости и современному российскому тинейджеру, который буквально пару часов назад окончил школу. Несколько молодых дизайнеров объединились и, благодаря финансовой поддержке университета, сделали коллекцию в уличном стиле не только для своих сверстников.

Дизайнер Елизавета Самсонова рассказала об идее и знаковых деталях: «Общая тема была вдохновлена клипом на песню певицы Монеточки «Последняя дискотека», ну а дальше каждый ушел в своем направлении. Среди моих авторских вещей есть пальто, посвященное Кириллу Серебренникову, один экземпляр Кирилл даже приобрел».

Все пальто с лицевой стороны покрыты принтом со словами из русской пословицы «Кулаком правды не убьешь», а внутреннюю часть украшает логотип Гоголь-центра.

«Мне хочется привлечь внимание к проблеме, и я делаю это, как умею», — прокомментировала Самсонова.