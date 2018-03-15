На грани развода: что происходит в семье Трампа-младшего

В семье Дональда Трампа-младшего и американской экс-модели Ванессы начался кризис. По данным издания Page Six, в скором времени пара может развестись. «Проблемы были в течение долгого времени. Они (Трамп-младший и его жена — «Газета.Ru») надеялись остаться вместе до конца срока (полномочий президента США Дональда Трампа — «Газета.Ru»), но решать проблемы становится все труднее», — утверждают источники, близкие к окружению старшего сына президента США.

Реклама

Дональд Трамп-младший и Ванесса Кей поженились 12 лет назад, сейчас пара воспитывает пятерых детей. По одной из версий, причиной развода могло стать активное увлечение Трампа-младшего путешествиями, что значительно сказывается на семейной жизни. Дональд — страстный охотник, поэтому отправляться в путешествие он предпочитает без домочадцев. «Ванесса – преданная мать, но все больше и больше времени она проводит в одиночестве дома со своими детьми».

Другие источники отмечают, что

Трамп-младший сильно изменился в последнее время, чем серьезно обеспокоены его друзья.

В доказательство они приводят высказывания бизнесмена в твиттере. Например, он стал обращать внимание на посты с массовыми убийствами, а также уделил особое внимание информации о нападении на подростка, пережившего стрельбу в средней школе Stoneman Douglas. Издание The Daily Beast отметило, что после этого Дональд-младший призвал отца сохранять позицию в отношении прав на владение оружием и выступать против любых запретов на него.

К тому же, в день Хэллоуина Трамп-младший опубликовал пост, в котором говорилось, что в воспитательных целях он заберет половину конфет своей трехлетней дочери, потому что планирует показать ей, что такое социализм. Затем, после поездки в Индию в феврале он был подвергнут серьезной критике за тон замечаний, которым позволил себе отзывался о бедном населении страны, написав «улыбки все еще есть на лице».

Впрочем, старший сын президента и ранее не стеснялся в выражениях в социальных сетях. Например, во время предвыборной гонки он добавил новых красок к скандальной славе своего отца, сравнив сирийских беженцев с отравленными конфетками Skittles. На своей страничке в твиттере Дональд Трамп-младший опубликовал картинку с чашкой разноцветных драже и сопроводил ее комментарием:

«Если бы я дал вам чашку конфет Skittles и сказал, что 3 из них могут вас убить, взяли бы вы всю чашку? В этом и заключается наша проблема с сирийскими беженцами».

Источники добавляют, что Ванесса испытывает большой дискомфорт из-за пристального внимания СМИ к жизни ее семьи. «От природы Ванесса очень сдержанный человек, поэтому ей сложно переносить то внимание, которое пресса уделяет их семье из-за того, что Трамп находится на мировой арене», — указывают наблюдатели.

Супруга Дональда Трампа-младшего также волнуется за здоровье своих детей, после того как получила конверт с белым порошком. В феврале Ванесса была госпитализирована — эта была мера предосторожности — после того, как открыла письмо, адресованное супругу, в котором находилось неизвестное вещество белого цвета. Позже стало известно, что посылка не предоставляет угрозы. Тем не менее,

версии на счет дальнейшей супружеской жизни семьи Дональда Трампа-младшего расходятся.

Так, по словам одного из источников, близкого к паре, несмотря на наличие проблем, супруги еще не планируют разводиться. «У Дональда-младшего и Ванессы есть ряд проблем, но бракоразводный процесс еще не начался. Они пытаются решить проблемы в частном порядке». Источник добавил, что Дональд по-прежнему живет дома и активно вовлечен в жизнь своих детей. А нынешний график не является чем-то необычным – Дональд всегда уделял много времени работе.

Также источник отметил, что позиция Трампа-младшего в социальных сетях не свидетельствует об изменениях в его характере и взглядах. «Дональд всегда был смелым и агрессивным в социальной среде, нет никаких изменений в его позиции в твиттере. Его поведение не изменилось, в нем нет ничего иррационального, он всегда был смелым, всегда говорил, что думает, и сопротивлялся – это его личность в твиттере», — указал он.

Другой источник добавил, что, несмотря на то, что пара не разведена юридически, невозможно отрицать проблемы в их личной жизни: «Дон и Ванесса сосредоточены на своей семье, они пытаются решить проблемы тихо и конфиденциально. Их отношения не имеют ничего общего с политикой, это личное дело двух людей».