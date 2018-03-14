Отдалась искусству: за что мы любим Сашу Грей

Первым псевдонимом, который она взяла, начиная карьеру в порноиндустрии, была «Анна Карина» — в честь одной из любимых актрис Жан-Люка Годара, снимавшейся в главных фильмах французской новой волны. Имя не прижилось — и она решила взять более самостоятельное. Так Марина Анн Ханцис, уроженка Калифорнии, дочь механика и госслужащей, стала Сашей Грей. Сашей – в честь Саши Конецко, фронтмена индастриал-рок-группы KMFDM. Грей — это, разумеется, дань уважения Оскару Уайлду и его «Портрету Дориана Грея».

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Так в 2006 году начинающая 18-летняя порноактриса показала, что она не такая, как все ее коллеги по цеху. И никогда ей не будет.

Несколькими годами спустя, снимаясь в ролике для издания Vice в качестве уже бывшей порноактрисы, Саша Грей объясняла, почему приняла осознанное решение сниматься в фильмах для взрослых. Тогда она училась в колледже, работала официанткой шесть-семь дней в неделю, а в свободное время иногда смотрела порно. И в том, что она видела, ей чего-то не хватало: «Я чувствовала, что мне не хватает элемента творчества. И у меня были свои представления о том, что такое секс. И меня тошнило — я думала, что не склонна видеть это так же».

В сексе ей с самого начала хотелось «чувствовать себя в безопасности, чувствовать, что она все контролирует» — погружение в порноиндустрию оказалось способом, который позволил безопасно исследовать свою сексуальность и сексуальность других людей. Родители ее решению были не то чтобы рады. Но все-таки поддержали. Особенно отец (с матерью Саши Грей он развелся, когда дочери было пять): «Иди к своей цели и не облажайся».

Задача у нее была просветительская — на ней она настаивала все три года, пока снималась в порно (ее дебют состоялся в одном кадре с порнозвездой Рокко Сиффреди), она получала премии за достижения в индустрии и комплименты от солидных изданий. В 2009 году The New York Times написали, что Грей «отличается одновременно желанием пуститься в любые крайности и интеллектуальным, серьезным отношением к работе».

2009 год стал последним в ее карьере порноактрисы.

Последние премии за работу в этом жанре Саша Грей получила в 2010-м, решившись на следующий шаг — девушка с внешностью, далеко не типичной для актрисы из фильмов для взрослых (много ли вы видели порноактрис с таким небольшим размером груди?) начала делать карьеру актрисы независимого кино. В 2009 году она исполнила главную роль в фильме Стивена Содерберга «Девушка по вызову» — роль, разумеется, девушки по вызову, в процессе подготовки к которой режиссер требовал, чтобы она посмотрела картины Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью» и «Безумный Пьеро» (в которых снималась, собственно Анна Карина, имя которой Саша Грей уже ненадолго заимствовала для псевдонима).

После Содерберга она снялась еще в нескольких сериях сериала «Красавцы» — одним из его продюсеров был Марк Уолберг, который, если искать связи с порноиндустрией, в свое время и сам снимался в роли порнозвезды в прекрасных «Ночах в силе буги» Пола Томаса Андерсона. Позже были независимая драма «Я устал от тебя», фильм ужасов «Что бы вы сделали…», триллеры «Открытые окна» и «Писака». Параллельно Саша Грей, уже бывшая порнозвезда, продолжала отстаивать в телешоу и интервью важность порнофильмов как жанра — в просветительском значении. И весьма в этом преуспела, ни одной другой звезде фильмов для взрослых (а ее и до сих пор воспринимают большей частью в этом качестве) не удавалось добиться такого к себе уважения.

Публикация от Sasha Grey (@sashagrey) Окт 18, 2017 в 9:20 PDT

У нее особенные отношения с музыкой и литературой – и это тоже понятно по ее псевдониму.

Еще в 2008 году она вместе с друзьями основала индастриал-рок-группу aTelecine — группа, начинавшаяся как шутка (Саша Грей говорила, что не умеет петь, но поет, не умеет играть на гитаре, но играет), имела успех среди поклонников этого стиля. У нее внушительная коллекция виниловых пластинок — а то, что она любит, это Throbbing Gristle, Joy Division, Current 93, The Stooges, Parliament-Funkadelic. Непростой набор.

У нее есть несколько книг: первая из них — альбом фотографий, сделанных ей за время работы в порноиндустрии, отчасти документальных, отчасти художественных, вторая, «Общество Джулиетт», — эротический роман. В нескольких частях: первая вышла в 2013-м, вторая в 2016-м, третья выйдет вот-вот — релиз намечен на 31 марта 2018 года.

Саша Грей продолжает исследовать себя и других — в том числе, и за диджейским пультом. И на нее очень приятно смотреть: другой такой живой, настоящей, честной — нет. За это и любим.