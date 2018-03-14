Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение относительно обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Об этом он написал в своем твиттере.

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«Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — заявил Кадыров.

Сам Леонид Слуцкий отрицает все обвинения и пригрозил «Дождю», опубликовавшему статью с «разоблачением» депутата, судебным иском. Он назвал обвинения «вбросами», «дешевой, низкопробной провокацией» и «грязной информационной кампанией».

«Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа», — написал Слуцкий на своей странице в фейсбуке.

Тем не менее, неделю назад, в Международный женский день, депутат также в соцсети обратился к российским девушкам, но на этот раз с целью поздравить и извиниться.

Леонид Слуцкий пожелал крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья. «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу,» — добавил он.

В этот же день в центре Москвы у здания Государственной думы прошла серия одиночных пикетов с требованием проверить действия депутата и расследовать случаи сексуальных домогательств члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Господин Слуцкий, мы не оставим это просто так, не дадим замолчать и забыть факты сексуального харрасмента и призовем вас и ваших коллег, которые вас покрывают и высмеивают жертв, к ответу», — заявили участники пикета.

С плакатами на улицу вышли журналисты и активисты Amnesty International, в числе участников пикета оказалась и Ксения Собчак.

Такая активность связана с тем, что женщины, заявившие ранее о харассменте со стороны Слуцкого, вышли из тени и раскрыли свои имена.

Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI, 28 февраля рассказала о домогательствах Слуцкого. Случай произошел семь лет назад, когда она работала на тбилисском телевидении и, приехав в Москву, намеревалась взять интервью у влиятельного депутата Госдумы. Как рассказала Котрикадзе, Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, запер дверь, прижал к стене, «стал трогать» и «пытался поцеловать».

Свою сотрудницу руководство телеканала поддержало.

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук 1 марта в эфире программы «Здесь и сейчас» рассказала о домогательствах Слуцкого: «Как только вы зашли в студию, вы почти сразу проявили себя. Силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Вы и сейчас будете все отрицать?»

Последней журналисткой, обнародовавшей свидетельства о домогательствах Слуцкого, стала корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. Она рассказала о том, как 24 марта 2017 года пришла в кабинет Слуцкого, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, но вместо этого получила предложение бросить журналистику, своего молодого человека и стать любовницей главы комитета Госдумы по международным делам.

В качестве подтверждения Фарида предоставила диктофонную запись разговора, сохранившуюся у нее. «Давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился», — сказал Слуцкий Фариде Рустамовой. После этих слов он резко приблизился к ней, «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» — и немедленно отскочил. На замечание по поводу того, что он распускает руки, Леонил Слуцкий ответил, что если и распускает, то «чуть-чуть».

«Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан», — прокомментировал депутат визит Марин Ле Пен корреспондентке «Би-би-си».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как после форума в Санкт-Петербурге Слуцкий начал публично говорить вещи, которые были ей неприятны. По словам Захаровой, ее поразило, что присутствующие не сделали Слуцкому замечания.

«Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно», — сказала Захарова, добавив, что в подобных ситуациях необходимо отстаивать свои права.