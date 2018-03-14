Лимон в лицо: распалась самая сладкая пара Америки

Зейн и Джиджи никогда не отличались постоянством в своих отношениях. Они терпели взлеты и падения в своей личной жизни и уже расставались однажды, однако быстро сошлись. Источник, близкий к паре, рассказал The Sun, что в последнее время они часто ссорились и в конце концов окончательно и бесповоротно расстались в начале марта.

«Они уже не пара, но по-прежнему близки и поддерживают друг друга». Источник также добавил, что «у обоих сумасшедшие рабочие графики, которые окажут давление на любые отношения». Возможно, невероятная популярность и многочисленные гастроли стали одной из причин их расставания.

Во вторник днем Зейн выложил в инстаграме пост с подписью в виде многозначительной цитаты, намекнувшей подписчикам на разрыв: «Когда жизнь бросает в вас лимоны, ловите их, и они не ударят по лицу».

После публикации The Sun Зейн прокомментировал разрыв в твиттере: «У нас с Джиджи были невероятно важные отношения в любви и радости, и я очень уважаю и восхищаюсь Джиджи как женщиной и другом…»

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Вскоре после заявления Зейна Джиджи тоже решила написать в твиттере несколько слов об их расставании.

«…Я бесконечно благодарна за ту любовь, время и жизнь, которые мы делили с Зейном. Я не желаю ему ничего, кроме самого лучшего, и буду продолжать поддерживать его как друга, которого я очень уважаю и люблю. Так и в будущем, что бы ни случилось, я буду всегда рядом».

Джиджи и Зейн обоюдно приняли сложное решение и расстались друзьями, с пониманием и уважением друг к другу. И если прислушиваться к тому, что пишут звезды в своих соцсетях, это лучшее расставание из тех, что можно представить. Хоть это и выглядит как однозначный конец отношений, тем не менее их знакомые не исключают того, что, возможно, когда-нибудь «Зиджи» снова будут вместе.

Новость потрясла поклонников пары, поскольку ничто не предвещало их разрыва. Еще несколько месяцев назад мы наблюдали их счастливые совместные фото с годовщины, а в январе Зейн набил на груди татуировку с изображением глаз возлюбленной.

Впервые Джиджи встретила Зейна на дне рождения общего друга несколько лет назад, а в 2015 году Зейн, тогда еще исполнитель популярного бойз-бэнда One Direction, должен был приехать на шоу VICTORIA'S SECRET на ее дебют. Однако Зейн его пропустил. Джиджи надеялась встретить его на вечеринке после показа, но и туда он не смог приехать, поэтому их свидание состоялось лишь спустя неделю в одном из ресторанов Нью-Йорка.

В эфире одного из американских ток-шоу Джиджи призналась, что Зейн покорил ее за каких-то 10 минут общения.

По ее мнению, идеальная совместимость подтвердилась после просмотра ролика на YouTube, когда стало понятно, что у них одинаковое чувство юмора.

После церемонии American Music Awards-2015, когда пара покинула премию вместе, все сразу заговорили об их отношениях. Джиджи не понравилось то, как быстро распространяются слухи: она даже написала несколько эмоциональных твитов о полном отсутствии у публики уважения к частной жизни. Однако спустя некоторое время модель удалила эти записи из соцсети, и пара стала чаще появляться на публике вместе.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Апр 23, 2017 в 6:34 PDT

Девушка трепетно поддерживала Зейна, который был несколько растерян в связи с уходом из One Direction. Она снялась в его дебютном для сольной карьеры клипе на композицию Pillowtalk, после чего не осталось ни единого сомнения в том, что они вместе.

Они действительно выглядели как идеальная пара. Джиджи была без ума от подарков возлюбленного в виде стихов и даже граффити на стенах. А Зейн, в свою очередь, громко заявлял в своих интервью о любви к своей девушке, ее красоте, совершенному телу, интеллекту и чувству юмора.

В январе прошлого года даже ходили слухи об их помолвке, после того как Джиджи заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Позже выяснилось, что это не так, но два месяца назад мама Джиджи, Иоланда Хадид, на вопрос о перспективах отношений ее дочери ответила: «Посмотрим, я искренне считаю, что они сами выбирают свой путь. Это больше не в моей власти, так что я просто сижу и жду, во что это выльется».