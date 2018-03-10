Шэрон Стоун: роковая блондинка с интеллектом профессора

Полное имя актрисы — Шэрон Ивонн Стоун, она родилась и выросла в небольшом городке Мидвилл в штате Пенсильвания. С детства она отличалась от сверстников любовью к кинематографии и тем, что была не по годам умна. Будучи маленькой, Шэрон ставила в гараже своих родителей пьесы, на которые приглашала соседей. Так она хотела заработать свои первые деньги на учителя по актерскому мастерству.

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Уже в 15 лет она выиграла стипендию и поступила в Эдинбургский государственный университет, где начала изучать изобразительное искусство. Несмотря на этот факт, ее строгий отец продолжал твердить, что творческая профессия не соответствует ее интеллекту. Родители Шэрон хотели, чтобы их дочь стала адвокатом. Тем не менее, ее мечтой по-прежнему оставались черно-белые фильмы, особенно те, в которых играли ее кумиры Фред Астер и Джинджер Роджерс.

В 17 лет она выиграла свой первый конкурс красоты округа Пенсильвании, получив титул «Мисс Кроуфорд».

Вскоре она отправилась в Нью-Йорк исполнять свою детскую мечту — стать второй Мэрилин Монро. Шэрон подписала контракт с Ford Modeling Agency, но в модельном бизнесе надолго не задержалась, и уже в 22 года дебютировала в кинофильме «Звездные воспоминания» Вуди Аллена.

Однако на этом моменте стремительный карьерный рост актрисы приостановился, и Стоун в течение 10 лет появлялась на экранах, играя лишь второстепенных персонажей и, как правило, во второсортных фильмах.

Ее начали узнавать после роли в популярном фильме Арнольда Шварценеггера «Вспомнить все» и откровенной съемки для Playboy, что было смелым шагом для 32-летней актрисы. Но тем не менее, Шэрон удалось привлечь к себе внимание, и роковая роль писательницы в «Основном инстинкте» досталась именно ей.

Так, сцена допроса Кэтрин Трамелл, которая демонстрировала полицейским отсутствие нижнего белья, перебросывая ногу на ногу, стала классикой в истории кино. Главная роль в эротическом триллере, от которой из-за откровенных сцен в свое время отказались известные актрисы, принесла Шэрон невероятную популярность и множество номинаций.

В 34 года актриса стала бесспорным секс-символом Голливуда и диктовала всему миру каноны красоты в течение следующего десятилетия.

После участия в этой картине Шэрон продолжила играть как роковых женщин, так и жертв в известных фильмах, но роль сумасшедшей жены в фильме «Казино» принесла ей нечто большее, чем просто славу. Шэрон Стоун получила признание своих актерских способностей в киноиндустрии, номинацию на «Оскар» и свой первый «Золотой глобус».

В 90-е годы с ее легкой руки Каннский кинофестиваль превратился в самое что ни на есть светское мероприятие, связанное с киноиндустрией. Она стала музой традиционного благотворительного проекта и ведущей вечера amfAR в рамках фестиваля, привлекая к нему все большее внимание самых известных и востребованных звезд кино. Так актриса быстро стала любимицей и в Европе.

Несмотря на маниакальное восхищение красотой, сексуальностью и харизмой Шэрон, в личной жизни актрисы было не все так радужно.

На ее счету несколько браков, несколько разводов по разным причинам: провальные попытки стать хорошей домохозяйкой, слухи об изменах, и конечно же, интеллектуальные споры и борьба за лидерство в отношениях. Один из самых известных фактов об актрисе — это ее интеллектуальные способности. Ее IQ оценивается в 154 балла: с таким результатом она вполне может потягаться со Стивеном Хоккингом или Биллом Гейтсом.

Сейчас Шэрон воспитывает троих приемных детей, но все еще ведутся споры о том, что ее средний ребенок появился в семье при помощи суррогатной матери, а не из детдома. Она также прослыла воинственной матерью за борьбу в суде за ее старшего сына. Когда было объявлено решение оставить мальчика с отцом, актриса очень тяжело это переживала.

Сейчас Шэрон Стоун активно занимается благотворительной деятельностью. Актриса содействует борьбе со СПИДом, участвует во всемирных саммитах и добивается своих высот в этом деле. В 2015 году Стоун была почетным гостем на церемонии награждения Pilosio Building Peace в Милане. Она начала импровизированный аукцион на сцене перед толпой руководителей из строительной отрасли и других высокопоставленных лиц, тем самым получив достаточно денег, чтобы построить 28 школ в Африке.