«Дорогие женщины! ОТ всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! — написал депутат Госдумы от фракции ЛДПР на своей странице в фейсбуке. — Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу». Леонид Слуцкий закончил свое послание пожеланием удачи женщинам и их близким.

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Тем временем у здания Государственной Думы по инициативе правозащитной организации Amnesty International прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать случаи сексуальных домогательств, в которых обвинили Леонида Слуцкого журналистки парламентского пула. «Господин Слуцкий, мы не оставим это просто так, не дадим замолчать и забыть факты сексуального харрасмента и призовем вас и ваших коллег, которые вас покрывают и высмеивают жертв, к ответу», — обещали правозащитники.

В пикетах приняла участие и телеведущая Ксения Собчак. «Депутаты, мы вас не хотим», — такие слова можно было прочесть на листке, который она держала в руках.

Между тем,

к ответу Леонида Слуцкого уже официально призвали.

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, ранее анонимно рассказавшая о неподобающем поведении главы комитета по международным делам, 1 марта решилась открыть свое имя. В эфире программы «Здесь и сейчас» она рассказала: «Как только вы зашли в студию, вы почти сразу проявили себя. Силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Вы и сейчас будете все отрицать?» Для того, чтобы действия Слуцкого были расследованы, продюсер «Дождя» отправила жалобу на имя главы Госдумы по этике Отари Аршбы.

Дарья Жук решилась открыться после того, как 28 февраля заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах Слуцкого. Сами случаи произошли семь лет назад, когда она работала на тбилисском телевидении и приехала в Москву с намерением, в частности, взять интервью у влиятельного депутата Госдумы.

Как рассказала журналистка, Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, запер дверь, прижал к стене, «стал трогать» и «пытался поцеловать».

Руководство телеканала поддержало свою сотрудницу.

Последней журналисткой, рассказавшей о домогательствах Слуцкого, на данный момент стала корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Она рассказала о том, как 24 марта 2017 года пришла в кабинет Слуцкого для того, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин ле Пен, а вместо необходимой информации получила предложение от главы комитета по международным делам бросить журналистику (а также своего молодого человека) и стать любовницей Слуцкого.

Подтверждением ее слов стала диктофонная запись разговора, сохранившаяся у журналистки. «Давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился», — сказал он Фариде Рустамовой вместо того, чтобы прокомментировать визит в Россию Марин Ле Пен накануне президентских выборов во Франции. После этого, по воспоминаниям журналистки, он резко приблизился к ней «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» — и немедленно отскочил.

После этого Фарида Рустамова оцепенела, пыталась сделать Слуцкому замечание по поводу того, что он распускает руки, но он ответил, что если и распускает, то «чуть-чуть».

«Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан», — закончил разговор с корреспондентом Би-би-си глава комитета по международным делам Государственной думы Российской федерации. «Я буду очень переживать», — сказала Слуцкому Фарида Рустамова на прощание.