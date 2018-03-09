MeToo и #FreePeriods: как женщины сражаются за права

#MeToo

В октябре минувшего года The New York Times опубликовал расследование о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. 13 женщин обвиняли продюсера в приставаниях в период с 1990 по 2015 год. Вайнштейн пользовался служебным положениям, обещая женщинам сделать головокружительную карьеру в кино. Тем же, кто отказывал в оказании интимных услуг, продюсер навсегда закрывал путь в мир шоу-бизнеса.

Среди знаменитостей, обвинивших Вайнштейна в домогательствам, оказались актрисы Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто​, Леа Сейду, Лена Хиди, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли.

Публичное обсуждение харассмента в средствах массовой информации привело к движению #MeToo в Twitter, благодаря которому у простых женщин появилась возможность придать огласке сексуальные домогательства, с которыми они сталкивались на рабочем месте.

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Time's Up

Количество опубликованных твитов с хэштегом #MeToo привело к появлению нового движения — Time's Up. Активистки собирали деньги, чтобы оказать финансовую поддержку женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочем месте, — для того, чтобы те смогли обратиться в суд.

Среди тех, кто присоединился к акции, были Эмма Уотсон, Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип.

Проект привлек такое внимание общественности, что за короткий срок членам организации удалось собрать более $15 млн.

Разрешение на аборты по медицинским показаниям

Аборты в Чили были запрещены с 1989 года. На протяжении нескольких десятилетий все попытки внести изменения в законопроект оказывались неудачными из-за неодобрения со стороны церкви или правых партий.

Пациентов и врачей, которые осуществляли прерывание беременности, ждало тюремное наказание сроком до пяти лет.

Исправить ситуацию удалось Мишель Бачелет. После того как ее избрали президентом Чили на второй срок, вопрос абортов стал одной из ключевых задач в социальной политике государства. В результате в конце августа минувшего года Конституционный суд Чили внес поправки в законопроект. Теперь женщина может сделать аборт в трех случаях: когда ее жизнь находится под угрозой, когда беременность — результат изнасилования и когда плод нежизнеспособен.

Отмена закона «о женитьбе после изнасилования»

Еще одним достижением активисток стала отмена закона «о женитьбе после изнасилования» в Ливане. Так, в конце августа 2017 года парламент отменил 522-ю статью уголовного кодекса, которая освобождала от тюрьмы насильников, женившихся на своих жертвах.

Изменениям в законопроекте предшествовало множество кампаний. Одной из них стала акция женской группы по правам женщин в Ливане ABAAD. Чтобы привлечь внимание к проблеме, на главной набережной Бейрута активистки повесили окровавленные свадебные платья, а на улицах города появились рекламные щиты с надписью «Белое платье не скрывает изнасилования».

Марш #FreePeriods

Шокирующая статистика о девочках-подросток, у которых нет денег, чтобы приобрести средства личной гигиены во время менструации, заставила 18-летнюю активистку из Лондона Амику Джордж запустить акцию #FreePeriods. Девушка пыталась добиться от властей бесплатного предоставления средств интимной гигиены для тех, кто получает бесплатные блюда в школе.

Петиция собрала 150 тыс. подписей, после чего 20 декабря на улицах Лондона был организован митинг.

Среди знаменитостей, которые выразили свою поддержку, были модели Адвоа Абоа и Дейзи Лоу, а также ютуб-влогер Таня Берр. Им удалось привлечь внимание общественности благодаря количеству подписчиков в социальных сетях. «Девочки, которые не могут позволить купить себе прокладки и тампоны, используют вместо них газеты или носки, которые кладут к себе в трусы — это очень опасно и вредно для здоровья. Надеюсь, сегодня мы достаточно пошумели, чтобы привлечь внимание к проблеме», — написала Берр в своем аккаунте.

Равные зарплаты в Исландии

В Исландии акция протеста помогла женщинам добиться равных зарплат для мужчин и женщин. Так, по новому законопроекту, компании, в которых работает более 25 сотрудников, обязаны предоставить правительству документы, подтверждающие одинаковую заработную плату для мужчин и женщин. «Мы хотим показать миру, что искоренение гендерного разрыва в оплате труда — достижимая цель, и мы надеемся, что другие страны последуют этому примеру в принятии стандарта равной оплаты в ближайшие годы», — сказал министр по вопросам равенства и социальных дел Исландии Торстенйн Виллундссон.

Добиться подобного решения активистки в Исландии пытались почти полвека.

Так, первая демонстрация «Women's Day Off», созданная женскими организациями и профсоюзами, была организована еще в 1975 года. Тогда более 90% женщин отказались работать, готовить или ухаживать за детьми, чтобы подчеркнуть свою важную роль в обществе. Затем, в 2005, 2008 и 2016 годах, женщины демонстративно покидали свои рабочие места в обеденное время, чтобы выразить протест против меньшей по сравнению с мужчинами оплаты труда.