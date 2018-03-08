Космос и крючки: 6 главных показов Парижа

Saint Laurent

Pascal Rossignol/REUTERS

Энтони Ваккарелло по-настоящему открыл Неделю Моды в Париже. Наверное, самый французский бренд из всех провел показ в Париже-Городе-Огней прямо напротив Эйфелевой башни. Идеально подобранная иллюминация из меняющих направление прожекторов, подиум размером с футбольное поле и настоящий Saint Laurent. При одном взгляде на коллекцию Ваккарелло становятся видны ноги моделей в черных мини-шортах и большие плечи платьев — таких же длинных, как купальник.

Кожаная куртка все-таки роскошный элемент одежды: правильно подобранная футболка и хорошие узкие брюки в сочетании с ней сделают настоящую парижанку из любой девушки в мире. По крайней мере, из худой девушки, — по известной легенде, француженки вес не набирают. Бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши мог бы поучиться у Ваккарелло тому, как можно создать из тканей исключительно черного и серого оттенков коллекцию, которая не будет казаться готической.

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Louis Vuitton

I-Images/Global Look Press via ZUMA Press

Николя Гескьер занимает должность креативного директора марки уже почти пять лет, за все это время он уже несколько раз брал вдохновение из космоса. Каждое околомодное издание уже написало о том, что пол на показе был похож на эскиз космического корабля, так что мы опустим этот аспект. Различные кожаные детали и металлические цепочки болтались на укороченных куртках, солидные орнаменты из бисера украшали драпированные детали нарядов.

Из аксессуаров модели носили только одну перчатку на руке и сумки-конверты, а на массивных сумках нанесли изображение материнской платы компьютера.

Космонавтика не раз вдохновляла дизайнеров в этом сезоне, но, видимо, французы лучше понимают, что для полетов в далекий космос, прежде всего, необходимы новые технологии.

Chanel

Pascal Rossignol/Reuters

Для показа Chanel сезона «Осень/зима 2018» креативный директор марки, вездесущий Карл Лагерфельд, усыпал осенними листьями весь Гран Пале в Париже. Дизайнер прокомментировал выбранную обстановку очень просто: «Я всегда любил осень. Этот вид бабьего лета, со всеми листьями. Это создает прекрасное настроение».

По всему лесу расхаживали модели в классическом эдвардианском стиле: твид, приглушенные оттенки, длинные пальто. Тем не менее, образы смотрелись современно и законченно, из парочки пальто даже торчали стройные ряды петушиных перьев.

Прическа и макияж созданы по всем канонам современной деловой женщины: «гулька», брови, бронзер и хайлайтер.

Какие-то из двубортных моделей верхней одежды были прошиты золотым люрексом, другие были оснащены кожаными воротниками. Одно пальто демонстрировало мастерски вшитые в серую шерсть бронзовые листья, его выделял из ряда других воротник-стойка. Обувь? Разумеется, золотые ботфорты до бедра, что может лучше подходить для повседневной носки? Карл сшил брюки, повторяющие цветовой акцент эксцентричной обуви. В целом, коллекция получилась взрослой и уравновешенной, каждому свое и ничего лишнего. Коко бы гордилась.

Dior

Pascal Rossignol/Reuters

Мария Грация Кьюри стала голосом своего поколения во времена борьбы за идеалы феминизма, которые оказались не полностью отвоеваны даже в Европе образца 2018 года. В этом сезоне Кьюри перевыпустила почти все свои лозунги из прошлых коллекций ради оформления зала. Модели ступали на подиум на фоне репродукций обложек журналов и протестного искусства 1960-х годов наряду со слоганом предвыборной кампании Хиллари Клинтон «Права Женщины — это Права Человека». Одним из запоминающихся элементов коллекции стал свитер, на котором был вышит французский аналог надписи «Нет значит нет». Зарубежные модные критики назвали саму коллекцию «очаровательной в своем насыщенном лукавстве», некоторые были не столь благосклонны к творению Марии Грации: вышивки, заплатки и вязка крючком — это мило, но при чем здесь Dior?

Balenciaga

Global Look Press via ZUMA Press

После первого в истории совместного показа женской и мужской одежды в интервью журналу Vogue Демна Гвасалия рассказал: «После двух лет работы в Balenciaga я захотел взять весь свод законов дома и отфильтровать их так, чтобы они приобрели единую эстетику и одну этику». Для Гвасалии такой большой прорыв в индустрии обозначил концептуальный и профессиональный шаг вперед — вместо того, чтобы имитировать наследие Кристобаля Баленсиаги, он посвятил время разработки коллекции осваиванию высоких технологий.

Тела моделей отсканировали на 3D принтере, «примерка» проводилась на компьютере, а позже готовые лекала распечатали.

Традиционные ткани вроде шерсти и вельвета приняли вид легкой пены, и из этого буйства фактур и покроев сложилась во всех смыслах многослойная коллекция. Результатом стал показ, на котором «люди из будущего» носили приталенные куртки и пальто наряду с раздутыми пуховиками.

Comme des Garçons

На своем шоу в прошедшую субботу Рей Кавакубо продемонстрировала 17 остроумных, безумных нарядов, которые заключали в себе беспредельную, почти детскую радость. Потрясающая воображение коллекция включила в себя элементы костюма XVIII столетия, цветной взрыв, превращение подушек и кружев в десерты и героев мультфильмов. Такую «Страну чудес» носить, конечно, невозможно, но искусство ради искусства Кавакубо никогда не отменяла и явно не собирается. Она стала, наверное, единственным дизайнером, чья команда выслала пояснение к коллекции по электронной почте после показа.

Дизайнер ссылалась на семантическое сочинение Сьюзан Сонтаг «Заметки о Лагере», которое было опубликовано в 1964 году. Дальше научный интерес должен обратить вас к ближайшему поисковику. Ведь искусство всегда для каждого свое, трактовать его в едином ключе совершенно ни к чему.