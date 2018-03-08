Воспитаю сам: 7 звездных отцов-одиночек

Криштиану Роналду

В 2010 году западные таблоиды были шокированы новостью: португальский футболист Криштиану Ронаду стал отцом. На тот момент спортсмен встречался с русской моделью Ириной Шейк, никто не замечал, чтобы она была в положении. Позже выяснилось, что первенца футболисту Криштиану Роналду родила суррогатная мать, имя которой оставалось в секрете.

Осознанный шаг стать отцом-одиночкой кардинально изменил жизнь футболиста.

«Быть отцом — это уникальное и очень интимное путешествие, которое полностью меня изменило... Отцовство научило меня вещам, связанным с любовью, о которых я никогда не знал», – сказал Роналду в одном из интервью.

Спустя семь лет спортсмен вновь обратился к услугам суррогатной матери. На этот раз родились близнецы: сын Матео и дочь Ева. Имя женщины по-прежнему оставалось в секрете.

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Сейчас у суррогатных детей Роналду появилась мать: спортсмен готовится к браку с Жоржиной Родригес, которые совсем недавно родила ему четвертого ребенка — дочь Алану Мартину.

Принц Чарльз

POOL/Reuters Уильям с братом принцем Гарри (справа) и отцом Чарльзом, принцем Уэльским, 2017 год

После трагической смерти принцессы Дианы принц Чарльз был вынужден воспитывать в детей в одиночестве. Принцу Уильяму на момент гибели матери было 15, а Гарри — 13 лет. Чтобы защитить ранимых подростков от нападок британской прессы, принц Чарльз решил перевезти детей из Букингемского дворца в Лондоне в Виндзорский замок в Хайгроуве. На первый взгляд, решение казалось противоречивым, ведь члены королевской семьи всегда жили и учились в школе в Лондоне. Однако переезд действительно пошел подросткам на пользу.

Рик Моранис

United Archives/Global Look Press Рик Моранис в фильме «Маленькие великаны» (1994)

Карьера американского актера Рики Мораниса активно шла в гору в конце 80-х. Однако смерть супруги от рака молочной железы в 1991 году поставила его перед серьезным выбором: аллея славы или четверо детей. Первое время Моранис пытался совмещать работу с отцовством, правда, это едва удавалось: из-за постоянных съемок актер почти не видел детей.

Спустя 6 лет,

на пике славы, Рики Моранис принял решение уйти из кино и посвятить свою жизнь воспитанию детей.

«Я не ушел от творчества. Я применил все свое творчество к домашней жизни, к своим детям, к своей семье. Я был тем же человеком. Я не изменился. Я просто переключил свое внимание», — прокомментировал артист свой поступок в одном из интервью.

Колин Фаррелл

Публикация от Colin Farrell (@farrellgram) Янв 30, 2017 в 5:27 PST

Дети оказались важнее работы и для Колина Фарелла. После развода с супругой он стал отцом-одиночкой двоих сыновей. Уходить из мира кино Колин не стал, но вынужденные обстоятельства заставил его взглянуть на жизнь по-новому. «Меня больше не впечатляет идея работать над несколькими фильмами одновременно и прожигать свою жизнь в лучших мировых отелях. Я любящий отец, который несет серьезную ответственность, и я полностью сосредоточен на том, чтобы дать моим сыновьям лучшую жизнь. Дети дали мне цель в моей жизни».

Том Круз

Paramount Pictures/Global Look Press Том Круз в фильме «Миссия невыполнима 3» (2006)

Во время брака Том Круз и Николь Кидман усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора. Увлечение актера саентологией поставило крест на отношениях, и в 2001 году пара развелась. Воспитанием детей занялся сам Круз. В интервью он неоднократно признавался, что никогда не забудет момент, когда стал отцом. Более того, он получает большое удовольствие от ответственности.

В свою очередь, Николь Кидман практически не поддерживает отношения с детьми, ссылаясь на их религиозные убеждения.

Ленни Кравиц

После развода американский исполнитель Ленни Кравица остался один воспитывать дочь Зои. Этот период стал одним из самых счастливых в жизни музыканта. Кравиц описывал свои отношения с дочерью как «лучшее, что у меня есть в этом мире».

По словам самой Зои, Кравиц — человек старой закалки, поэтому ее воспитывали в строгости. Например, отец контролировал домашние задания и заставлял переодеться, если наряд для вечеринки, по его мнению, оказывался слишком откровенным.

Дуэйн Уэйд

#Tbt My Guys! Публикация от dwyanewade (@dwyanewade) Дек 14, 2017 в 4:20 PST

Чтобы получить право опеки над детьми после развода, баскетболист Дуэйн Уэйд потратил три года. В результате трое сыновей все-таки остались жить с отцом. По словам самого Уэйда, время, проведенное вместе с детьми, дороже всего на свете.