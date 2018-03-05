Знойный корт: 5 самых сексуальных теннисисток мира

Анна Курникова

Российская экс-теннисистка Анна Курникова уже давно воспринимается в обществе как модель, а не спортсменка. Еще в годы профессиональной карьеры девушка принимала активное участие в коммерческих съемках, сотрудничала с Adidas и Omega и регулярно попадала в списке самых привлекательных женщин планеты по версии западных СМИ. Например,

Курникова возглавляла рейтинг 100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала FHM, на протяжении четырех лет была в ТОП-50 самых красивых девушек планеты по версии журнала People, и, естественно, раздевалась для мужских журналов.

Одной из самых эффектных фотосессий стала съемка для журнала MAXIM, для которой Курникова позировала в бикини на фоне пальм. Комплектом к печатному изданию шли 3-D очки, благодаря которым читатели могли разглядеть тело теннисистки еще лучше.

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Несмотря на то, что из мира большого спорта Анна ушла еще в 2003 году, о ней постоянно появляется информация в СМИ. Всему виной знаменитый избранник бывшей спортсменки – певец Энрике Иглесиас. В прошлом году звездная пара стала родителями: Курникова родила близнецов Николаса и Люси.

Ана Иванович

Еще одна теннисистка, которая сменила переместилась с кортов на обложки журналов – сербка Ана Иванович. Уйти из тенниса ее заставила череда неудач, однако исчезать с глаз общественности Анна не планировала. «Я продолжу быть лицом спорта и здорового образа жизни. Попробую себя в бизнесе, в индустрии моды и красоты», – написала Иванович в своем Facebook, заявляя об уходе в 2016-м.

Индустрия моды и красоты быстро приняла девушку. Она несколько раз украшала обложки Harper's Bazaar, затем была на обложке приложения к газете L'Equipe, позировала для Cosmopolitan, Telegraph Magazine, Grazia, Hello! и других международных журналов.

Саня Мирза

Индийская теннисистка Саня Мирза тоже не раз использовала шанс заработать на эффектной внешности. Например, осенью 2014 года она дебютировала как подиумная модель на показе дизайнера Риту Панде во время недели моды в Нью-Дели. «Как и любая другая девушка, я очень люблю моду. Правда, я не пытаюсь слепо следовать модным тенденциям. Но я действительно люблю хорошо одеваться, хорошо выглядеть», – рассказала она в одном из интервью.

Есть в биографии Сани съемки как для глянцевых журналов, так и деловых. Так,

Саня Мирза позировала для L'Officiel, Cosmopolitan, Grazia и украшала обложки Forbes и Times.

Мария Шарапова

#mood Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 15, 2017 в 9:46 PST

Профессиональная карьера Марии Шараповой как теннисистки пошла в гору после переезда в Америку. Здесь же русская красавица не только добилась больших успехов в спорте, но и широко прославилась на рекламном поприще. В ее портфеле были контракты с такими крупными брендами, как Evian, Nike, Samsung и Tiffany&Co. Если бы не спортивная карьера, Шарапова вполне могла бы стать успешной моделью: на всех снимках теннисистка позирует как профессионал, при этом ей удается выглядеть расслабленной в кадре, удачно комбинируя сексуальный взгляд с естественными позами.



Личность Шараповой на протяжении длительного времени представляла большой интерес и для поклонников медийной тусовки. Всему виной ее громкие романы с представителями западного шоу-бизнеса.

На протяжении полугода она встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левиным. Затем последовал роман с телепродюсером Чарли Эберсолом, от которого теннисистка ушла к его же другу – баскетболисту Александру Вуячичу. Роман продлился около двух лет, однако до свадьбы, вопреки ожиданиям прессы, дело так и не дошло. Не слишком счастливыми оказались и отношения с коллегой по цеху, болгарским теннисистом Григором Димитровым, после нескольких лет совместной жизни молодые люди все-таки все-таки расстались.

Каролина Возняцки

В отличие от остальных, датская теннисистка Каролина Возняцки не может похвастаться большим количеством глянцевых обложек. Впрочем, в ее портфолио есть эротическая съемка, которая вполне может компенсировать эту неватку. Так,

для рекламной кампании Sports Illustrated swimsuit 2017 Каролина Возняцки полностью обнаженной, изображая прыжок во время турнира.

Годом ранее Возняцки уже сотрудничала с изданием. Тогда теннисистка позировала в сексуальных позах на фоне океана, одетая в красный купальник, больше напоминающий боди. Впрочем, в ближайшее время подобные снимки вряд ли появятся: Возняцки готовится к браку с баскетболистом Дэвидом Ли.