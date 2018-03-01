Им лучше, чем людям: самые избалованные кошки мира

Карл Лагерфельд

Одна из самых известных на планете кошек – любимица креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда. Появлением бирманской кошки Шупетт Лагерфельд обязан своему манекенщику Батисту Джиабикони: на время рождественских праздников юноша попросил присмотреть горничную Лагерфельда за питомцев, однако забрать кошку домой после выходных уже не удалось.

Кошка так понравилась Лагерфельду, что он решил не возвращать ее владельцу, а подарить взамен нового питомца.

Теперь за Шупетт приглядывают две горничные, которые развлекают животное, пока хозяина нет дома. Чтобы Лагерфельд был в курсе всего, чем занимается Шупетт в течение дня, горничные ведут дневник о ее деятельности. Собранных записей хватило на целую книгу «Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat» («Шупетт: личная жизнь модной кошки высокого полета»), которая вышла в 2014 году.

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Разумеется, иллюстрации Лагерфельд сделал сам.

Любовь кутюрье к Шупетт настолько велика, что, если разлука затягивается, кошку могут посадить в личный самолет и отправить к хозяину. Дважды в день Шупетт причесывают, раз в неделю водят на маникюр, а ест кошка и вовсе только за столом с модельером. «Ей не нравится есть на полу, поэтому я должен класть еду на стол. Она ест из посуды Goyard. Одна предусмотрена для воды, другая для крокетов и третья для паштета», — рассказал Лагерфельд в интервью Harper's Bazaar.

Неудивительно, что кошка уже принимала участие в рекламных кампаниях. Например, она становилась лицом косметической марки Shu Uemura, позировала для съемок Opel Corsa и появлялась на обложке Vogue вместе с супермоделью Линдой Евангелистой.

Сейчас за жизнью звездной кошки следят 109 тыс. человек в инстаграме и почти 51 тыс. в твиттере.

Дита фон Тиз

By @alimahdaviparis Публикация от Aleister Von Teese (@aleistervonteese) Фев 9, 2018 в 6:02 PST

Звезда бурлеска Дита фон Тиз тоже питает невыразимо нежные чувства к своему домашнему питомцу. Кот редкой породы «девон-рекс» по прозвищу Алистер хоть и не пользуется услугами нескольких служанок, зато регулярно сопровождает звездную хозяйку во время путешествий и гастролей. Кстати, путешествует он исключительно в сумке Louis Vuitton. Не покидает Алистер Диту и во время выступлений, терпеливо ожидая за кулисами, когда звезда закончит исполнять танец.

Коту разрешено не только сидеть за одним столом с хозяйкой, но и пробовать угощенье прямо с вилки.

По словам Диты фон Тиз, ее кот — преданный, как собака, и всегда встречает хозяйку возле двери. Жизнь звездного кота вызывает большой интерес у публики. За его страницей в инстаграме следят 105 тыс. человек. Впрочем, интересен он только истинным кошатникам, остальных селфи кота не впечатляют.

Тейлор Свифт

Американская кантри-поп-исполнительница в свои 28 лет уже стала заядлой кошатницей. У певицы два питомца породы скоттиш фолд Оливия и Мередит. Любовь к кошкам Тейлор Свифт выражает лишь в своем личном аккаунте, до собственной страницы кошки пока не доросли.

Впрочем, один из снимков кошки Оливии привлек особый интерес.

Пользователи даже сделали мем, на котором сравнили знаменитую фотографию Виктории Бэкхем, где модель демонстрирует растяжку, лежа на диване в сексуальном черном платье, с кошкой Свифт, лежащей в аналогичной позе.

На обложках журналов ни Оливия, ни Мередит пока не появлялись. Зато выйти в свет с хозяйкой одной из них все-таки удалось. Однажды Тейлор Свифт была замечена на улице Нью-Йорка, прогуливающейся с Оливией. Причем ни поводка, ни сумки-переноски у знаменитости не было: животное просто находилось подмышкой и совсем не собиралось убегать.

Иэн Сомерхолдер

Звезда сериала «Дневники вампиров» — большой любитель животных. В его семье живут собаки, лошадь и два кота. По данным американского журнала People,

в жизни актера даже был момент, когда ему пришлось воспитывать еще восьмерых котят. Причем, по словам звезды, это оказался один из самых счастливых периодов жизни.

«Случаи, когда встаешь в середине ночи, чтобы покормить из бутылочки восьмерых котят, которые умрут без тебя, дают возможность понять, что значит заботиться о ком-то, кто не выживет без тебя», – цитирует издание слова Сомерхолдера. – Я даже научился улыбаться, убирая испражнения и мочу».

Ксения Бородина

Все с мамкой)) Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 9, 2015 в 2:13 PST

Есть любители кошек и в рядах звезд отечественного шоу-бизнеса. Например, у телеведущей Ксении Бородиной уже 6 лет живет шотландский вислоухий кот по прозвищу Шанти. Его Ксения купила в подарок для старшей дочери Маруси. Впоследствии в квартире появился еще один питомец — пес, — однако кота, судя по числу публикаций в микро-блоге, любят в семье немного больше.

На снимках Шанти обычно появляется в компании детей телеведущей или выступает героем рекламных публикацией в микроблоге Бородиной.