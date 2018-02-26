Трагедии голубых кровей: еще один принц ушел из жизни

В Германии погиб принц Карлос Патрик из династии Гогенцоллернов. 39-летний носитель королевской фамилии скончался, выпав из окна отеля во Франкфурте при неизвестных обстоятельствах. Принц был единственным сыном Годенара-Фридриха фон Гогенцоллерна и его жены Хайде Хансен (у аристократической четы есть еще дочь Анна). Родился он 4 декабря 1978 года в Мюнхене. Сведений о нем есть очень мало – за исключением того, что в июле 2017 года, он был выпущен из тюрьмы, откуда вышел условно-досрочно после того, как в 2014 году его осудили за мошенничество.

Реклама

При этом его мать Хайде Хансен, которая после смерти Годенара-Фридриха фон Гогенцоллерна в 2001 году стала единоличной владелицей наследного замка Намеди, самостоятельно ведет бизнес и занимается сдачей площадей замка в аренду для свадеб и других мероприятий, устраивает экскурсии для школьников, заставляя доставшуюся ей недвижимость на берегах Рейна работать.

Фамилия Гогенцоллерн за последние несколько месяцев появляется в СМИ в связи с кончиной одного из членов династии уже во второй раз.

Bogdan Cristel/Reuters Бывший король Румыний Михай I во время мероприятия во дворце в Бухаресте, 2012 год

В начале декабря в Швейцарии на 96 году жизни скончался бывший румынский король Михай I, представитель младшей линией швабской ветви династии Гогенцоллернов, Гогенцоллерн-Зигмаринген. Он был потомком короля Кароля I, занявшего румынский престол (сначала в качестве князя, а после короля) в 1866 году. Михай I правил Румынией до 1947 года, когда в Румынии была свергнута монархия, и ему пришлось отправиться в изгнание. Под конец жизни Михай решил, что не желает принадлежать к династии: в 2011 году он объявил, что разрывает династические связи с княжеским родом Гогенцоллернов-Зигмаринген, отказался от титула принца и основал отдельную румынскую королевскую ветвь.

Еще один представитель европейского королевского дома скончался в ночь с 13 на 14 февраля в Дании – принц-консорт Хенрик, супруг королевы Маргрете II, умер в возрасте 83 лет. Принц тоже был бунтарем: уроженец Франции, полиглот, дипломат, много лет проживший в Юго-Восточной Азии, многие годы не мог согласиться с тем, что так и не стал королем. Когда в 1972 году его супруга принцесса Маргрете унаследовала датский королевский престол, Хенрик (урожденный Анри) осознал то, что, согласно законам Дании, он не может называться королем. До конца жизни он не смог с этим смириться и даже потребовал, чтобы после смерти его не хоронили в королевской усыпальнице собора Роскилле. После кончины тело его было кремировано, а прах был частично развеян над водами залива Эресунн, а частично захоронен в саду замка Фреденсборг. Сейчас королевская семья пребывает в трауре и не посещает развлекательные мероприятия.

Francois Lenoir/Reuters

2017 год оказался тяжелым и для представителей королевских фамилий азиатского континента. В Саудовской Аравии три принца ушли из жизни, еще одиннадцать находились под арестом на протяжении почти трех месяцев.

Причины смерти, также, как и подробности информации о частной жизни представителей власти, местные СМИ решили не разглашать.

Первым из жизни ушел сын основателя королевства Машааль бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Ему было 90 лет. За время правления принц исполнял обязанности заместителя министра обороны страны, затем был уже министром обороны Саудовской Аравии, а в последствии занимал пост губернатора Мекки.

Затем, в августе, не стало 26-летнего принца Сальмана бен Абдаллах бен Турки Аль Сауда. По одной из версий, он скончался от сердечной недостаточности. Третья трагедия в Саудовской Аравии случилась спустя 9 дней – умер принц Бандар бен Фадда бен Саада Аль Сауда.

Череда неудач продолжилась в ноябре текущего года. Тогда одиннадцать принцев, а также 4 министра и несколько десятков бывших и действующих представителей власти оказались под арестом. Их обвиняли в коррупционных махинациях. Во избежание скандала на государственном уровне, причиной которого стало бы пренебрежение семейным патриархатом, подозреваемых вместо тюрьмы отправили в местный отель премиального уровня. На протяжении нескольких месяцев принцы, до выяснения обстоятельств, жили среди дизайнерских интерьеров, мраморных полов, мебели из редких пород дерева.

В конце января власти приняли решение отпустить подозреваемых в коррупции.

В сентября 2015 года при трагических обстоятельствах скончался Рашид ибн Мухаммед аль-Мактум. Старший сын эмира Дубая погиб во время сражений в Йемене. Принцу было всего 33 года. С комментариями о причине смерти выступило иранское агентство «Фарс» со ссылкой на заявления очевидцев. «Шейх Рашид и еще несколько военнослужащих ОАЭ были убиты в результате артиллерийского обстрела со стороны (сторонников шиитского движения) «Ансар Аллах» в йеменской провинции Мариб». После смерти в Эмиратах был объявлен трехдневный траур, на время которого в государстве были опущены флаги.