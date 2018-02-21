Для дорогих мужчин: 5 самых банальных подарков

Обычно февраль — самый тяжелый для нашего кошелька месяц в году. Еще от новогодних трат не каждый оправился, а тут 14 и 23 февраля, а потом и 8 марта. Но все вышесказанное точно не про рэп-исполнительницу Карди Би, которая на День Святого Валентина подарила своему жениху — рэперу Offset — бриллиантовый дом на цепи.

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Жить в нем нельзя, но очевидно, что по стоимости этот аксессуар сопоставим с настоящим жильем. Однако ювелир Элиот Авианне решил не оставлять бриллиантовый домик пустым, и поселил туда двух маленьких рэперов. Сложно сказать, будет ли носить музыкант столь экстравагантный тяжеловесный аксессуар, так что, если говорить откровенно, Карди Би сделала не самый практичный подарок.

«Газета.Ru» в своей подборке советует, как она могла более рационально потратить внушительную сумму на сувенир для своего друга.

23 февраля мужчины всей страны снова будут закатывать глаза при виде дурацких подарков. Кто-то каждый год выдумывает что-то новенькое, а кто-то верен практичным подаркам и продолжает дополнять чужие коллекции бритв или гелей для душа.

Однако даже «полезным» подарком можно удивить (хотя и придется потратиться). Мужчины, если вы до этого так еще делали, то сейчас самое время случайно оставить вкладку в браузере открытой на этой заметке.

Трусы-боксеры

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Если вы никогда не получали в подарок нижнее белье, то, наверное, вы очень молоды.

Но если получали, то не расстраивайтесь, потому что такие роскошные боксеры каждому придутся по вкусу. Французский бренд Hermes уже несколько лет выпускает лучшее в своем роде мужское белье.

Практичный и элегантный фасон, чистейший хлопок и лаконичный классический дизайн делают эту модель идеальной, но за такое совершенство в мире нижнего белья придется отдать $500.

Носки

Depositphotos

Коллекцию самых дорогих в мире носков стоимостью $1170 выпустила компания Falke. Каждая пара была красиво упакована в коробку из массива дерева, а тираж составил всего десять пар. Шокирующая цена связана с тем, что носки изготавливались из шерсти редкого дикого млекопитающего — викуньи.

Это парнокопытное обитает в южноамериканских Андах, и по закону Перу, стричь животных можно только раз в два года, поскольку шерсть отрастает очень медленно.

При этом с одной викуньи можно собрать не больше полукилограмма шерсти. Нежные волокна диаметром лишь 12 микрометров ни в коем случае не красят и обрабатывают вручную. Повторит ли компания выпуск такой эксклюзивной коллекции, не сообщается. А жаль, ведь дорогие носки — отличный повод перестать закидывать их под кровать.

Галстук

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Швейцарская федеральная лаборатория по материаловедению в течение 10 лет разрабатывала полиэфирные волокна из золота, добилась успеха и, наконец, сделала из них галстук.

Ученым впервые удалось связать драгоценный метал с тканью, достигнув блестящей эластичности.

Стоимость 24-Karat Gold Necktie составляет около $8,5 тыс., в каждом галстуке присутствует примерно по 8 грамм 24-каратного золота. Все отмечают уникальный блеск аксессуара, но кажется, что за такую цену он как минимум должен запрыгивать на шею и завязываться сам.

Кружка

ebay.com

На просторах интернета можно найти уникальную кружку, которую точно будет страшно принести в офис. На ничем не примечательную с виду кружку выставлена космическая цена — $72,5 тыс., и этому есть весьма логичное обоснование. Когда-то она принадлежала Баззу Олдрину — космонавту, который 20 июля 1969 года вместе с Нилом Армстронгом прошел по поверхности Луны.

К сожалению, в космос она не летала, но, по словам продавца, сопровождала Олдрина во время подготовки к легендарной миссии.

Надпись золотым маркером внизу кружки «Good Luck! Moon Dust Express!» и подпись на дне EBW '69' доказывает подлинность сосуда и делает ее частью мировой космической истории.

Бритва

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Если вы до сих пор не понимали, зачем вам лишняя двушка в Московской области, то самое время ее продать и купить эту принадлежность. В мире существует лишь 99 экземпляров самой дорогой в истории бритвы Zafirro Iridium.

Ее корпус изготовлен из сверхпрочной и термостойкой платины, которая используется в авиакосмической промышленности брагодаря ее уникальным свойствам.

Производители утверждают, что такой станок будет оставаться острым в течение года после заточки специальными мастерами, которая, кстати, включена в стоимость на протяжении 10 лет с момента покупки. Также на корпус каждой бритвы наносится серийный номер и уникальная монограмма, поэтому производители уверенны, что $100 тыс. — вполне достойная цена для такого уникального бритвенного станка.