Жертва дискриминации: хоронят самого угрюмого принца

«Его королевское высочество принц Хенрик тихо ушел из жизни во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 в замке Фреденсборг. Принц был окружен Ее Величеством королевой и двумя сыновьями», — сообщил датский королевский двор в ночь с 13 на 14 февраля.

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Позже стало известно, что церемония пройдет в приватной обстановке в присутствии ближайших родственников и друзей принца-консорта.

Было объявлено, что тело его будет кремировано, и половину праха развеют над водами пролива Эресунн, а половину захоронят в саду замка Фреденсборг. Королевский двор будет держать траур в течение месяца – в течение этого срока члены королевской семьи будут носить траурные одежды и не станут принимать участие в «общественных и развлекательных мероприятиях».

Scanpix Denmark/Reuters Похороны принца Хенрика в Дании, 20 февраля 2018 года

Его хоронят тихо – однако это не значит, что датчанам не дали торжественно с ним попрощаться.

15 февраля члены королевской семьи, включая королеву Маргрете II, ее сына, наследника престола принца Фредерика и его жену крон-принцессу Мэри, а также внуков королевы, торжественно и печально проследовали за гробом с телом принца Хенрика – его перенесли из замка Фреденсборг во дворец Амалиенбург. Позже, 17 февраля, гроб переместили во дворец Кристиансборг на острове Слотсхольмен – и с этого момента к нему потянулись, выстраиваясь в очередь, тысячи датчан, чтобы отдать памяти супругу своей королевы.

Пожелание принца быть кремированным объясняется тем, что еще в августе 2017 года он заявил, что не желает лежать после смерти рядом со своей супругой, королевой Маргрете II, в королевской усыпальнице в соборе Роскилле. Большую часть жизни – а именно, с 1972 года, когда его супруга, датская принцесса Маргрете, унаследовала трон, он переживал из-за того, что ему не суждено называться королем, он стал всего лишь принцем-консортом.

Его всю жизнь называли «самым угрюмым членом королевской семьи в мире» — именно потому, что он всю жизнь был недоволен своим положением.

С возрастом его угрюмость только усиливалась. «Моя жена решила, что хотела бы стать королевой, и мне это очень приятно. Но по-человечески она должна знать, что если мужчина и женщина женаты, они равны. Сделать что-то с этим может моя жена, а не я. Если она хочет, чтобы я был похоронен с ней, она должна сделать меня королем-консортом. Как – меня не волнует», — говорил он в интервью датскому изданию Se og Hør.

Jean Philippe Arles Принц-консорт Хенрик и королевы Маргрета II, 1998 год

От титула принца-консорта он отказался в 2015-м, объявив, что он его дискриминирует.

«Меня злит, что я оказался объектом дискриминации, — говорил он французской газете Le Figaro. – Дания, известная всему миру как страна, в которой страстно отстаивают равноправие полов, по всей видимости, стремится к тому, чтобы мужья считались менее достойными людьми, чем жены. Почему мне надо быть просто Его Высочеством вместо Его Величества?»

В 2016-м он окончательно ушел на покой, крайне редко посещая официальные мероприятия и большую часть времени проводя во Франции на своей винодельне.

Франция – родина принца Хенрика, урожденного Анри Мари Жана Андре де Лаборд де Монпезаю. Он родился в городе Таланс, департамент Жиронда, в 11 июня 1934 года: он принадлежит к старинному французскому роду Лаборд де Монпеза.

Будущий Хенрик первые пять лет жизни провел во Вьетнаме, в Ханое, где его отец вел семейный бизнес, а в 1939 году семья переехала во Францию, где оставалась на протяжении Второй мировой войны. В 1950 году Анри вернулся во Вьетнам, принял участие в войне за независимость Индокитая от Франции (на стороне Франции, разумеется), а в 1952 году отправился на родину — в парижскую Сорбонну, чтобы изучать политологию, и в Национальную школу восточных языков а Париже, где занимался изучением китайского и вьетнамского.

AP Принц-консорт Хенрик и королевы Маргрета II со своим сыном, 1968 год

В 1957 году он продолжил образование в Гонконге, в 1958-м – в Сайгоне. В еще одной войне – на этот раз в Алжире – он принимал участие с 1959 по 1962 годы.

После этого он получил место во французском министерстве иностранных дел, и с 1963 по 1967 работал секретарем посольства Франции в Лондоне.

В 1967 году, 10 июня, он женился на датской принцессе Маргрете, предварительно перейдя из католичества в лютеранство и получив имя Хенрик. У пары родилось двое детей, Фредерик (появился на свет в 1968-м) и Иоахим (родился в 1969), однако жизнь его в браке трудно назвать счастливой – когда в 1972 году Маргрете заняла королевский престол, он с трудом перенес, что никогда не станет королем по датским законам и не стеснялся публично выражать свое разочарование.

Датчанам это не понравилось – они нашли принца-консорта слишком высокомерным. Стать любимцем всей Дании у него получилось только под конец жизни, в течение которой он, оставаясь страстным виноделом, проводил много времени на своей винодельне во Франции и писал стихи, многие из которых были опубликованы.