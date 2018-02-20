Гражданин мира: почему Депардье перебирается в Алжир

У Жерара Депардье появилась очередная идея – актер решил получить гражданство в Алжире. О своем намерении он рассказал в французской газете La Provence.

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«Скоро я поселюсь в Алжире, кстати, как Эрик Кантона, который живет в Оране. Я выбрал Алжир. Это великолепная страна. Я хочу сказать, что у себя дома, в Алжире, марсельские алжирцы не решились бы сказать и четверти того, что они говорят. Утрачивается чувство почтения.Там оно выражено гораздо сильнее», — объяснил свое решение актер.

Также Депардье добавил, что алжирцы – народ большого ума, чья жизнь была перевернута «безграмотными вояками» в 1830-м — именно тогда Франция вторглась в Алжир, и после продолжительной войны, в 1848 году, объявила эту страну Магриба своей территорией.

Гражданин мира

Как долго актер проживет североафриканской стране, пока непонятно. В одном из интервью он говорил, что планирует стать гражданином мира, получив семь паспортов. И, кажется, уверенно идет к своей цели.

За последние несколько лет Депардье уже получил гражданство в Бельгии и России.

Идея отказаться от французского гражданства пришла к Жерару Депардье в 2012 году. Основной причиной стало его недовольство государственными планами ввести налог на роскошь – те, чей годовой доход превышает € 1 млн, должны были платить 75-процентный налог.

Мириться с этим Депардье не собирался и заявил о своих планах получить гражданство в Бельгии. На этой почве у актера возник серьезный конфликт с тогдашним премьер-министром Франции Жаном-Марком Эро. Политик обвинил актера в отсутствии патриотизма и назвал его поступок «жалким». В ответ Депардье заявил, что за годы своей карьеры заплатит налогов на €145 млн, а подобные государственные нововведения – наказание за успех, творчество и талант.

С Бельгией что-то пошло не так

Переехав в Бельгию, Депардье обзавелся недвижимостью и начал заниматься бизнесом. Получить статус почетного гражданина бельгийской коммуны Эстампуи удалось почти через год – лишь в августе 2013 года. Чтобы жизнь в новой стране была более комфортной, актер приобрел виллу на границе с Францией, в деревне Нешен.

Занявшись предпринимательством, Депардье решил задействовать отрасли, которые чаще всего привлекают внимание медийных лиц.

В Бельгии появились гостиница, винный магазин и торговый центр «Пространство Депардье». Однако бизнес оказался убыточным и за 2015-2016 годы все пришлось закрыть. Из-за финансовых неудач актер выставил на продажу свою виллу площадью 450 кв. м., сейчас она продается за €1,2 млн.

Россия приняла радушно

В начале 2013 года Жерар Депардье получил российское гражданство.

Российский паспорт Депардье вручил лично Владимир Путин.

Тогда в обращении к журналистам актер заявил, что искренне рад новому документу. «Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления».

Тогда же Депардье отметил, что предпочел бы жить в деревне, чем в столь крупном мегаполисе, как Москве.

Желание легенды французского комедиографа выполнил его близкий друг Николай Бородачев, исполнявший на тот момент обязанности главы Госфильмфонда. Он подарил Депардье квартиру в элитной новостройке в центре Саранска.

В 2016 году Жерар Депардье открыл в Саранске кинотеатр и культурный центр своего имени — реконструкция кинотеатра шла два года. На церемонии открытия актер выступил перед жителями столицы Мордовии и сообщил, что гордится тем, что живет в Саранске.

«Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм: культура и духовность всегда должны идти бок о бок», — заявил он.

В том же 2013-м, после того, как актер получил квартиру и прописку в Саранске, его принимали в Чечне. Не прошло и четырех дней после регистрации в саранской квартире, как Жерар Депардье получил статус почетного гражданина Чеченской республики. В качестве поздравления Кадыров преподнес Депардье пятикомнатную квартиру на 27-м этаже одной из новостроек в комплексе «Грозный-Сити», о чем немедленно сообщил подписчикам в социальных сетях.

«Только что вручил документы на пятикомнатную квартиру и удостоверение почетного гражданина ЧР Жерару Депардье» — гласил пост Кадырова в Instagram.

В 2016-м в СМИ появилась информация, что Жерар Депардье продал квартиру в Грозном и переехал жить в Бельгию, однако, по сообщению РИА «Новости», продюсер актера Арно Фрилле заявил, что речи об этом пока не идет. «Депардье как был, так и продолжает оставаться хозяином квартиры в Грозном. Никакой продажи квартиры не было. Даже и речи об этом не было», — рассказал тогда он.