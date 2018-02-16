Новая девушка и старый Playboy: тайная жизнь Трампа

На страницах The New Yorker появились доказательства интимной связи Дональда Трампа с Карен Макдугал, одной из девушек Playboy Письмо на восемь страниц, рассказывающее подробности взаимоотношений экс-любовников, в редакцию отправил друг модели Дон Кроуфорд. Позже девушка подтвердила, что рассказ подлинный.

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Что было между Макдугал и Трампом

Дональд Трамп и Карен Макдугал познакомились в июне 2006 года на вечеринке в особняке Playboy. Модель, выступившая в статусе Playmate на разворотах выпусков Playboy за декабрь 1997 и 1998 годов, сразу же понравилась будущему президенту.

Как рассказала сама Макдугал, на вечеринке Трамп уделял ей много внимания и постоянно делал комплименты. Интерес миллиардера, по словам модели, отметил и представитель Playmate Promotions, сказав: «Ничего себе, он все время был рядом с тобой, думаю, ты станешь его следующей женой». Однако на тот момент будущий президент США уже был в браке с Меланьей Трамп на протяжении двух лет, которая, к слову, за несколько месяцев до того родила ему сына.

Фоторепортаж: Модель Playboy заявила о сексе с Трампом __is_photorep_included11652913: 1

Когда вечеринка Playboy подошла к концу, Дональд взял номер Карен. Для девушки, которая выросла в Мичигане и начинала свою карьеру с учителя для детей-дошкольников, подобный жест стал настоящим подарком. Первое свидание не заставило себя долго ждать: Трамп пригласил Макдугал на ужин в бунгало отеля Беверли Хиллз, после чего они занялись сексом. «Я так нервничала! Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния. Такой вежливый человек», — написала Макдугал.

После интимной связи Трамп предложил девушке деньги, но та отказалась, сказав: «Я спала с тобой потому что ты мне нравишься, не за деньги». В ответ миллиардер сразу же назвал Карен «особенной».

Роман модели и будущего президента США продлился девять месяцев.

Каждый раз, когда Трамп прилетал в Лос-Анджелес, влюбленные встречались. Более того, по словам самой Карен, она тайно сопровождала его на всех публичных мероприятиях, среди которых был, например, турнир по гольфу на озере Тахо и 55-й конкурс «Мисс Вселенная». Во избежание лишних сплетен, бронь билетов и отелей всегда была на Макдугал – Трамп возвращал девушке деньги позже.

Встречаясь с Карен, Трамп параллельно завел интрижку с порно-звездой Стефани Клиффорд, больше известной как Сторми Дэниэлс. Как сообщает издание, миллиардер успевал заняться сексом с ними обеими на одном мероприятии.

Впрочем, на романе это никак не сказалось. По словам Макдугал, Трамп даже познакомил ее с членами семьи. Так, на одной из вечеринок они сидели за столом в компании Ким Кардашьян с Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой, которая была беременна. Еще одна встреча с членами семьи произошла в особняке Playboy на вечеринке, посвященной реалити-шоу «Ученик», где Макдугал работала костюмированным кроликом.

По ее словам, Трамп спросил у сына: «Кто здесь самая красивая девушка?», и Эрик указал на нее.

Знакомством с семьей отношения не ограничивались. По словам Макдугал, ей даже удалось побывать в «Трамп-тауэр», где Дональд жил вместе с супругой, и посмотреть спальню Меланьи. А среди обещанных подарков была квартира в Нью-Йорке.

Закончить отношения решила сама Карен: ее мать не одобряла Трампа, а сам миллиардер, говоря о ее друзьях и близких, не стеснялся в выражениях. В пример Карен приводит случай, когда решила поделилась с Трампом претензиями матери, однако в ответ услышала: «Что, эта старая ведьма?». На что Макдугал невзначай напомнила, что мама и Трамп вообще-то ровесники.

Сколько стоит ее молчание

Придать историю огласке Макдугал посоветовала ее подруга Сторми Дэниэлс. Увидев Трампа по телевизору в 2016 году, она пришла к выводу, что на истории можно будет неплохо заработать.

В августе 2016 года Макдугал подписала соглашение с издательской компанией American Media, Inc, запрещающее предоставлять любую информацию о ее романтических или физических отношениях, в которых она когда-либо состояла с «женатым мужчиной». Взамен компания выплатила модели $150 тыс.

В день выборов, как сообщает издание, Макдугал получила предложение от American Media, Inc. Модели пообещали помочь с карьерой, предложив сотрудничество с компанией по уходу за кожей, съемки в документальном фильме, а также публикацию ее авторских колонок. Среди прочего, компания должна была «заметно выделять» модель на обложках журналов. Однако, по словам Макдугал, за прошедшие 17 месяцев, из почти 100 обещанных колонок было опубликовано всего 9.

История с «покупкой молчания» уже не первая в биографии президента США. Как сообщал The Wall Street Journal, ранее адвокат организации президента Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. за молчание Сторми Дэниэлс. Однако в Белом доме информацию не подтвердили, заявив, что «жесткое опровержение этих старых, переработанных сообщений, было выпущено сразу же после их публикации перед выборами».

Сам Коэн также опровергал информацию о том, что заключил соглашение с актрисой в октябре 2016 года, подчеркнув, что СМИ возвращаются к этой теме с 2011 года, несмотря на то, что сам Трамп неоднократно отрицал эту информацию. Тем не менее, 14 февраля 2018 года Майкл Коэн в беседе с The New York Times все-таки подтвердил, что передал Стефани Клиффорд деньги, однако подчеркнул, что выплатил их из своего кармана.