Дженнифер Энистон снова свободна

Решение расстаться пара приняла еще в конце 2017 года, однако только сейчас Дженнифер Энистон и Джастин Теру решили рассказать об этом — во избежание лишних сплетен. В заявлении, опубликованном от имени Энистон ее специалистом по связям с общественностью Стивеном Хьювеном, говорится, что решение расстаться было принято «взаимно и полюбовно».

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«В обычном случае мы бы сделали это частным образом, — заявили Энистон и Теру. — Однако учитывая, что в индустрии распространения слухов невозможно удержаться от спекуляций и домыслов, мы хотим донести правду непосредственным образом. Что бы ни было опубликовано в прессе, если информация не исходит прямо от нас, то это чьи-то выдумки. Прежде всего, мы бы хотели сохранить глубокое уважение и любовь, которые испытываем друг к другу».

По словам Дженнифер Энистон и Джастина Теру, сейчас они — «двое лучших друзей, которые решили расстаться как пара, но непременно сохранят нежные дружеские отношения».

Еще недавно, комментируя развод Брэда Питта, бывшего мужа Дженнифер Энистон, и Анджелины Джоли в середине 2016 года, Джастин Теру говорил о своем браке с голливудской звездой романтических комедий примерно то же, что и сейчас. «Мы ценим чувство юмора друг друга, мы уважаем друг друга, и мы ладим», – сказал актер.

«Я знаю, что это звучит просто, но это правда», — рассказывал он, объясняя ET Online, почем их отношения с Дженнифер Энистон «работают».

Сама же актриса в тот период поддерживала горевавшего Питта. В начале 2017 года пресса сообщала, что Брэд Питт, который расстался с Энистон далеко не полюбовно, раздобыл через общих знакомых телефонный номер актрисы, отправил ей sms в день ее 48-летия (11 февраля 2017 года), после чего продолжил общаться с ней при помощи сообщений, ища сочувствия в тяжелые для него времена.

Правда, некоторые источники, по сообщению издания Daily Mail, утверждали, что Брэд Питт никогда не терял связи с бывшей супругой, и разыскивать окольными путями ее телефонный номер ему было ни к чему.

С Джастином Теру Дженнифер Энистон начала встречаться в мае 2011 года, а предложение будущей супруге американский актер сделал в 2012-м — на вечеринке по случаю дня его рождения (10 августа 2012-го актеру исполнился 41 год, Дженнифер Энистон старше его на четыре года).

Свадьбы поклонники актрисы, которые после ее расставания с Питтом в 2005-м очень переживали за ее личную жизнь, ждали три года.

В 2015 пара заключила брачный союз в такой же приватной обстановке, как и распалась двумя с половиной годами спустя. В августе 2015-го 74 гостя были приглашены на вечеринку по случаю 44-летия Джастина Теру в дом влюбленных в Бель-Эйр в Калифорнии, а обнаружили, что присутствуют на церемонии бракосочетания.

На празднике были ближайшие друзья Энистон и Теру — подруги и соратницы актрисы по сериалу «Друзья» Кортни Кокс и Лиза Кудроу, а также Говард Стерн, Джимми Киммел, Эмили Блант, Сандра Буллок, Орландо Блум, Роберт Дауни-мл., Тоби Магуайр. «Друзей» мужского пола — то есть Мэтью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана, с которыми актриса в течение 10 лет снималась во всеми любимом сериале, на свадьбе не было.

Попытки Дженнифер Энистон и Джастина Теру избежать ненужных сплетен легко понять: на протяжении много лет актриса постоянно борется со слухами и домыслами журналистов. С тех пор, как распался ее брак с Брэдом Питтом, внимание прессы к ее личной жизни не ослабевает. Еще до того, как она начала встречаться с Джастином Теру. ее уже успели «поженить» с актером Винсом Воном и композитором Джоном Майером. А за годы отношений с Теру, стоило ей слегка набрать вес, пресса тут же начинала распускать слухи о ее беременности.

Последний факт в итоге вывел актрису, которой недавно исполнилось 49 лет, из себя. В июле 2016 года она опубликовала заметку в Huffington Post и заявила, что сыта по горло лишним вниманием к изменениям в ее фигуре.

Актриса рассказала, что каждый день они с мужем Джастином Теру попадают под прицел «агрессивных фотографов», занявших позиции у них дома и готовых пойти на многое ради любых снимков.

«Если я представляю собой какой-то символ для людей, тогда, очевидно, я пример призмы, через которую мы, как общество, смотрим на наших матерей, дочерей, сестер, жен, подруг и женщин-коллег. Объективизация и пристальное изучение, которому мы подвергаем женщин, абсурдны и отвратительны», – написала тогда Энистон, обвинив таблоиды в «преследовании и объективизации».

«Мы полноценны и с партнером, и без, с ребенком и без», — заявила она тогда.

Сейчас актриса снова свободна.