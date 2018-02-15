Детей не жалко: 7 звезд, которые дали малышам странные имена

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Jordan Strauss/AP Ким Кардашьян и Канье Уэст

Самая обсуждаемая пара Америки – звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст обладают такой фантазией, что остается только догадываться, откуда они черпают идеи. Кажется, Ким умеет делать деньги даже из воздуха: косметика, парфюмерия, одежда, съемки на телевидении и даже приложение для App store — эта женщина отлично умеет использовать свое имя.

Неудивительно, что и детей она решила назвать особенными именами: Сейнт («Святой»), Чикаго (название города) и Норт («Север»). Дать дочери имя в честь одного из крупнейших городов США родители решили не случайно. В Чикаго прошло детство Канье Уэста, здесь же началась его карьера.

Дэвид и Виктория Бэкхем

Danny Moloshok/Reuters Дэвид и Виктория Бекхэм

Назвать ребенка в честь города — еще полдела, некоторые родители идут дальше и называю младенца в честь района, имеющего для них особенное значение. Именно так поступила звездная чета Дэвида и Виктории Бэкхем. Первенца назвали Бруклин в честь района в котором мальчик был зачат. Привычное на слух английское слово, на первый взгляд, может и не вызывает недоумения, но что, если бы по соседству с вами жил, скажем, Арбат или Ленинский?

Фрэнк и Гейл Заппа

AP Гейл и Фрэнк Заппа

Известны выбором необычного имени для ребенка и покойные композитор Фрэнк Заппа и его супруга музыкальная исполнительница Гейл. В творческой семье родилось четверо детей, двоим из которых достались весьма нестандартные имена. Так, среднюю дочь было решено назвать Мун (в переводе с английского «Луна»), а младшую — Дива. Интересно, что в творческой карьере, которую решили сделать звездные отпрыски, подобные имена выглядят вполне уместно. Мун стала актрисой, а Дива художницей.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Colin Young-Wolff/AP Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Чем руководствовалась оскаровская лауреатка, выбирая имя для своей дочери, остается только догадываться — в 2004 году на свет появилась малышка с именем Эппл. Обвинить знаменитость в повышенном внимании к корпорации, прославившейся айфонами, вряд ли возможно (первый смартфон бренд представил только в 2007 году).

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Секрет имени раскрыла сама Пэлтроу.

Во время телевизионного шоу актриса созналась, что идея принадлежала ее супругу.

Гвинет имя одобрила: сначала звезде понравилось, как оно звучало на слух, затем она увидела в имени отсылки к Библии, а позже и вовсе пришла к выводу, что яблоко вызывает у нее приятные ощущения из-за вкусовых свойств.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Reuters Кэш Уоррен и Джессика Альба

Имена, которые для своих детей выбрали Джессика Альба и Кэш Уоррен вызывают не меньше вопросов, чем яблочная дочь Пэлтроу. Так, родители решили назвать своих дочерей Онор, что в переводе с английского означает «Честь» и Хэвэн — «Небеса». Остается только догадываться, как «Небеса» будут ощущать себя с таким именем в 35.

Роберт Родригес и Элизабет Авеллан

Jeff Mitchell US/Reuters Роберт Родригес и Элизабет Авеллан

Эксперименты с детскими именами проводили и американские кинематографисты Роберт Родригес и Элизабет Авеллан. Очевидно, творческие родители искренне верили, что данное при рождении имя влияет на характер ребенка. Других объяснений, почему в семье росли Рокет («Ракета»), Рэйсер («Гонщик»), Ребел («Бунтарь») и, самое главное, Рог («Мерзавец»), нет.

Владимир и Ольга Кристовские

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Владимир Кристовский с супругой Ольгой

За 17 лет брака в семье солиста группы Uma2rmaH Владимира и его супруги Ольги родились четыре дочери. Музыкант, отличающийся любовью к экспериментам, к выбору имен тоже подошел творчески. Так, старшую дочь решено было назвать мусульманским именем Ясмина, что в переводе с персидского означает «Жасмин». Затем родились Станислава и Мия – европейский вариант имени Мария, особенно популярный в Нидерландах, Швеции и Дании. Самую младшую в семье зовут татарским именем Урман.