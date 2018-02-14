Счастливы вместе: как умеют любить политики

Михаил и Раиса Горбачевы

РИА «Новости» Михаил и Раиса Горбачевы в Красноярском крае, 1988 год

Михаила Горбачева и Раису Титаренко познакомили в студенческие годы: она была студенткой филологического факультета, он учился на юридическом. Друзья заманили Михаила на танцы ради Раисы, но знакомство не увенчалось успехом: Раиса переживала из-за расстроившейся свадьбы и не была готова к новым отношениям. Михаил всячески поддерживал девушку, несмотря на ее холодность. «Мы полгода ходили рядом, держась за руку. Потом полтора года — когда уже не только за руку держались. Но все-таки мужем и женой стали после свадьбы», — говорил Михаил Горбачев.

Когда Раиса попала в больницу, ее новый воздыхатель практически не отходил от ее постели, носил гостинцы и все-таки завоевал ее сердце.

Они решили сыграть свадьбу, сообщив об этом родителям в последний момент, чтобы еще одна помолвка Раисы не разрушилась из-за них.

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Михаил все лето проработал на комбайне, чтобы заработать на платье невесте. На кольца и пышную свадьбу денег не хватило, но это не помешало им заключить счастливый брак.

Барак и Мишель Обама

AP

Мишель работала в юридической фирме Сидли Остина в Чикаго, когда ее назначили наставником Барака. Поначалу имя молодого человека, как и он сам, показалось ей смешным, и она не обращала на всяческие его знаки внимания.

Однако после многочисленных отказов Бараку все же удалось пригласить девушку на свидание.

Много лет спустя экс-президент США написал в своей книге об этом дне и о первом «шоколадном» поцелуе: в этот момент они сидели на обочине и ели шоколадное мороженое. Мишель покорили разговоры Барака о его семье, высокие интересы и активная деятельность в защиту американской молодежи. И спустя два года во время ужина в чикагском ресторане Мишель подали заветный десерт с кольцом внутри.

Эммануэль и Бриджит Макрон

Gonzalo Fuentes/Reuters Эммануэль Макрон с супругой во время избирательной кампании, 2017 год

Макрону было всего 15 лет, когда он встретил любовь всей своей жизни. Она преподавала в школе, где учился Эммануэль. На тот момент 39-летняя Бриджит была замужем и воспитывала троих детей. Она руководила театральным кружком и заприметила Эммануэля на прослушивании: «Я наблюдала за ним — он был невероятен».

Макрон поразил ее своим выдающимся интеллектом, они часто общались в рамках театральной студии, но Бриджит в какой-то момент начала понимать, что между ними возникла парадоксальная эмоциональная связь.

Уже в 17 лет Эммануэль пообещал взять Бриджит в жены, и тогда это казалось полным безумием. Скоро о «романе» узнали многие жители городка, в том числе и родители Эммануэля. Вероятно, по этой причине ему пришлось отправиться на учебу в Париж, оставив свою возлюбленную. Но разлука не смогла разрушить их необыкновенную связь: они часто созванивались и говорили по телефону часами. Макрон успешно окончил университет, его отношения с Бриджит продолжились, и 2007 году он наконец выполнил свое обещание.

Хуан и Эва Перон

AP

По легенде, они познакомились на мероприятии, организованном радио «Бельграно», где Хуан сразу обратил внимание на миловидную девушку — она была диктором политической радиопередачи. Вскоре у них начался роман, несмотря на то, что Хуан состоял в браке. Его политическая карьера развивалась достаточно бурно, и ее результатом стал арест политика в 1945 году. Когда его задерживали, Эва до последнего яростно отбивала от него конвоиров, а затем организовала митинг в поддержку своего возлюбленного.

Как только Перона освободили из под ареста, он решил развестись со своей законной женой и заключить брак с Эвой.

Церковь долго была против этого, однако им все же удалось преодолеть все трудности и сыграть свадьбу в этом же году. Вскоре Хуан Перон стал президентом Аргентины, а Эва в роли первой леди благодаря своим многочисленным благотворительным кампаниям и борьбе за права женщин стала любимицей миллионов аргентинцев.

Самора Машел, Граса Машел и Нельсон Мандела

AP Нельсон Мандела и Граса Машел

Граса Машел может похвастаться своей необыкновенной личной жизнью. В 1975 году она в первый раз вышла замуж — ее супругом стал Самора Машел, президент Мозамбика. Она прожила с ним 11 лет, пока смерть их не разлучила: 19 октября 1986 года на территории ЮАР упал самолет Машела, расследование показало, что причиной стала ошибка экипажа.

Нельсон Мандела, находившийся на тот момент в тюрьме, прислал Грасе письмо с соболезнованиями.

Их общение продолжилось, в результате чего Граса осмелилась на второй брак — на этот раз с президентом ЮАР. Ей было 53 года, а Манделе — 80. Они долго не решались на этот шаг, но широкий жест Манделы в виде выкупа семье Машел — это были 60 коров — развеял все сомнения. Нельсон Мандела счастливо прожил остаток своей жизни с Грасой, пока смерть снова не разлучила ее с супругом.