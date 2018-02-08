Великий исход: модельеры бегут из Нью-Йорка

В Нью-Йорке стартует Неделя моды: первая из числа недель большой четверки, она открывает месяц, когда у редакторов модных журналов, моделей, стилистов, визажистов и, разумеется, дизайнеров будет очень мало свободного времени. К концу марта мы поймем, что будут носить женщины осенью и зимой 2018-го, и пригодится ли нам эта информация — не так уж и важно.

Важно другое — а именно процессы, которые происходят в мировой индустрии моды прямо сейчас.

В этот раз в Нью-Йорке мужчины слились с женщинами практически в прямом смысле на глазах у изумленной публики: Неделя мужской моды, начавшаяся 5 февраля, плавно переходит в женскую — в то время как в других модных столицах, Лондоне, Милане и Париже, мужчины уже продемонстрировали на себе тенденции осенне-зимнего сезона.

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Среди показанных мужских коллекций ярче всех прозвучал Раф Симмонс, креативный директор Calvin Klein --дефиле состоялось 7 февраля. Зал, в котором проходил показ, был оформлен как огромный стол, уставленный блюдами с фруктами и закусками и бутылками с вином: Симмонс хотел, чтобы шоу напоминало о приемах в домах кутюрье середины века с их пышными столами, будто с натюрмортов фламандцев. Сама же коллекция была вдохновлена картиной немецкого режиссера Ули Эделя «Я Кристина» 1981 года с Дэвидом Боуи в главной роли о становлении немецкой андерграундной культуры. Яркие цветные пальто-оверсайз и объемные свитеры, лаковые ботинки на шнуровке и блестящие перчатки, желтые топы, на которых было написано «Drugs», — Симмонс заявил, что не хочет ни пропагандировать, ни осуждать культуру употребления наркотиков, однако хочет понять, что это часть важного культурного феномена.

В отличие от мужской коллекции Calvin Klein, на стартовавшей большой Неделе женскую не покажут. Зато другие хедлайнеры будут представлены в полном объеме — Tom Ford, который на показе 7 февраля уже успел предложить мужчинам носить трусы-боксеры цвета металлик, Marc Jacobs, традиционно закрывающий неделю, Coach, Michael Kors, Oscar de la Renta, Philipp Plein по-прежнему не изменяют Нью-Йорку.

И все же самое важно, что происходит на Неделе моды в Нью-Йорке, имеет знак «минус», а не «плюс». В прошлом сезоне неделя моды в Нью-Йорке ознаменовалась уходом брендов Rodarte, Proenza Schouler, Altuzarra и Thom Browne, которые перенесли презентации своих коллекций в Париж. На показах нынешнего осенне-зимнего сезона Нью-Йорк исход продолжается. Александр Ван, устроивший несколько крупных уличных вечеринок в сентябре, намерен представить свое последнее шоу в рамках официального графика в субботу, 10 февраля, вечером, прежде чем отправиться в свободное плавание, чтобы поработать над грядущими презентациями в июне и декабре.

Шоу бренда Рианны Fenty x Puma в этот раз не будет, Delpozo едет в Лондон, а Tome пакует свои чемоданы для переезда в Париж. После подачи заявления на развод с Харви Вайнштейном Джорджина Чапман также отменила показ Marchesa, желая сменить формат, который официально еще не подтвержден.

И, наконец, еще одна плохая новость для Нью-Йорка, но хорошая для Лондона.

В грядущем сезоне шоу Виктории Бекхэм в этом городе будет последним. Известный британский дизайнер решила перебраться на лондонскую неделю моды.

Несмотря на трудности, грядущий сезон не лишен сюрпризов. Ожидается празднование открытия магазина Madison Avenue, а Томас Майер переносит свое совместное с Bottega Veneta шоу из Милана в Нью-Йорк только в этом сезоне. Этот шаг очень важен для модного дома. Дизайнеры Майера — из Нью-Йорка, поэтому его новые коллекции вдохнули в модный дом свежесть и молодость. Новое веяние отлично сочетается с переходом на нью-йоркскую неделю моды, пусть даже он носит временный характер.

К Томасу присоединился и Эстебан Кортазар, который пошел против течения дизайнерских эмигрантов, собираясь также переместить свое шоу из Парижа в Нью-Йорк.

Еще одним важным событием Недели моды в Нью-Йорке станет показ под хэштегом #MeToo, который пройдет 9 февраля. Как утверждают организаторы, это будет не просто шоу, а событие, во время которого модели, пострадавшие от любых видов насилия, смогут языком моды назвать каждого насильника или абьюзера, когда-либо повредившего им. Кстати, для того, чтобы модели, наконец, почувствовали себя комфортно, на этой Неделе для девушек, участвующих в показах, наконец-то предусмотрены отдельные раздевалки, куда не смогут ворваться непрошенные гости, в том числе и фотографы. Фото с бекстейджа, на которых девушки смущенно прикрывают обнаженные тела, мы не увидим. И это изменение, которое можно оценить положительно.