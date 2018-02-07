Летят со свистом: почему звезды скандалят в аэропортах

Наоми Кэмпбелл

Eduardo Munoz/Reuters

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл никогда не отличалась умением сдерживать эмоции. То она ударит ассистентку, то изобьет незнакомого фотографа сумкой, посмевшего сфотографировать ее во время отдыха. Не обошлась скандальная биография звезды и без происшествия в аэропорту. Инцидент произошел в 2008 году на борту самолета британской авиакомпании British Airways. Кэмпбелл обнаружила пропажу одной из своей сумок, в которой была одежда для съемок.

Разозлившаяся модель на протяжении 40 минут ругалась с членами экипажа, после чего была выведена из самолета четырьмя полицейскими.

Простить подобное поведение звезде суд не мог: Наоми приговорили к 200 часам общественных работ и обязали выплатить штраф в размере почти $ 5,5 тыс.

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Кейт Мосс

Peter Lindbergh/AP

Не осталась без внимания СМИ и выходка в аэропорту коллеги Наоми Кэмпбелл по цеху Кейт Мосс. В 2014 году британская модель, перебрав с алкоголем, собиралась лететь из Бодрума в Лондон. Однако во время посадки выяснилось, что у звезды нет билета. Сотрудник авиакомпании отказался пускать Кейт Мосс на рейс, но для Кейт отсутствие билета не показалось веской причиной отказаться от полета. На протяжении 2,5 часов разгневанная модель ругалась с менеджером, пытаясь понять, почему ее не хотят пускать в самолет. В результате

медийное лицо победило закон и Мосс улетела в Лондон без билета.

Жерар Депардье

Regis Duvignau/Reuters

Дальше всех в своей несдержанности зашел Жерар Депардье. Направляясь из Парижа в Дублин в августе 2011 года, актер захотел сходить в туалет во время взлета самолета. Просьбу стюардессы подождать некоторое время, пока судно не окажется в воздухе, Депардье проигнорировал.

Естественные потребности взяли вверх и актер, расстегнув ширинку, пописал прямо на пол салона самолета.

После чего спокойно вернулся на свое место. Расплата за содеянное не заставила себя долго ждать: самолет развернули обратно в аэропорт Парижа, а актера ждала встреча с полицией.

Линдси Лохан

Chris Pizzello/AP Линдси Лохан

Еще одна голливудская звезда, постоянно попадающая на обложки таблоидов из-за неподобающего поведения, — Линдси Лохан. Во время взлета своей актерской карьеры Линдси часто проводила время на вечеринках в компании Пэрис Хилтон, известной скандальными выходками. Дружба с бывшей наследницей семейного бизнеса сказалась на юной Лохан не самым лучшим образом — из скромной девушки Линдси превратилась в отчаянную скандалистку. Так, в 2009 году инцидент, когда на рейс из Тампы в Лос-Анджелес Линдси не смогла приобрести билет в первый класс, привел ее в бешенство.

Желая всеми возможными способами заполучить место в первом классе, актриса устроила скандал с угрозами покончить с собой прямо в аэропорту.

Персонал компании ситуация воспринял с юмором и пересадил кричащую Лохан в более комфортную зону для полета.