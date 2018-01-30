Под страхом санкций: что могут потерять россияне в США

Елена Батурина

В феврале 2016 года стало известно, что Елена Батурина запускает девелоперский проект в Нью-Йорке. По данным PR Newswire, супруга экс-мэра столицы приобрела комплекс офисных зданий в центре Бруклина за $10 млн. Здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м. предназначены для коммерческих целей, однако компания планировала перевести участок в другую категорию, чтобы реализовать проект по застройке. Приобретенная недвижимость расположена в одном из самых быстроразвивающихся районов города, а рядом со зданиями Батуриной находится спортивно-развлекательный комплекс Barclay's Centre — домашняя арена баскетбольной команды Brooklyn Nets и хоккейного клуба New York Islanders.

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«Благодаря близости к центру города, хорошим транспортным связям и крупным муниципальным инвестициям в улучшение района, рынок жилой и коммерческой недвижимости в центре Бруклина быстро растет — таким образом, рыночные цены на жилые здания вырастают на 5-6 % в год, в то время как 90 % квартир находятся в аренде», – передает PR Newswire.

По словам самой Батуриной, компания инвестировала в подходящий момент (напомним, речь идет о 2016 годе): рынок восстановился, а сектор аренды находится в состоянии стабильности. «В этой связи мы планируем расширить нашу деятельность и рассматриваем возможность приобретения ряда подобных проектов», – уточнила она.

Роман Абрамович

Российский олигарх, чье состояние оценивается в $ 10,5 млрд., владеет четырьмя особняками в Нью-Йорке на 75 улице. Последняя сделка состоялась в октябре прошлого года, сообщили New York Post. Тогда Абрамович приобрел дом № 9, тем самым объединив все здания, которыми владел до этого, в один масштабный особняк. Площадь дома должна составить почти 1,7 тыс. кв. м. По словам источника из бюро архитектора Стивена Ванга, который будет работать над новым дизайном проекта, «особняк будет выглядеть лучше и фасады зданий будут выглядеть симметрично».

Впрочем, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подобные преобразования не одобрил, посчитав, что это создает новые проблемы для города.

«Мне это не нравится. Хотелось бы, чтобы у меня был конкретный закон или метод для решения. Я еще не нашел его», — цитирует его New York Post.

Олег Дерипаска

Три месяца назад в The Washington Post появилась информация о том, что российский олигарх владеет роскошным особняком в центре Вашингтона. По данным источника, дом площадью более 2,1 тыс.кв.м был приобретен более 10 лет назад за $15 млн. наличными. Внутри 23 спальни, итальянские мраморные полы и люстра, которая ранее украшала здание парижской оперы Гарнье.

Среди соседей значится советник президента США Келлиэнн Конуэй.

По официальным данным, покупателем выступала компания Hestia International, однако кто на самом деле участвовал в сделке, неизвестно. Источник The Washington Post утверждает, что Дерипаска сам неоднократно посещал особняк, чтобы контролировать ремонтные работы.

Араз Агаларов

Российский и азербайджанский предприниматель Араз Агаларов уже решил избавиться от своей недвижимости в США. Особняк на Андерсон-авеню, площадью 2,5 акра земли, выставлен на продажу, сообщил в июле 2017-го Forbes со ссылкой на агентство недвижимости Zillow. Трехэтажный дом с панорамными окнами, приобретенный в 2006 году, пригоден для весьма комфортного проживания: семь спален, восемь санузлов, столовая, бар с встроенным аквариумом, библиотека, кинотеатр, тренажерный зал с сауной и винный погреб.

На территории несколько бассейнов и фонтан, а участок оформлен ландшафтными дизайнерами.

Не обошлось и без звездного соседства: американский рэпер и продюсер Шон Комбс, а также музыкант Стиви Уандер живут совсем рядом.

Дмитрий Рыболовлев

В конце 2011 года журнал Forbes сообщил, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобретает в Нью-Йорке квартиру стоимостью $88 млн для своей дочери Екатерины, студентки одного из американских вузов. Десятикомнатная квартира, окруженная террасой, находится в кондоминиуме, расположенном по адресу Централ-парк Уэст, 15 — ранее она принадлежала семье миллиардера и филантроп Сэндфорда Уэйлла. Относительно нового приобретения высказался представитель Екатерины Рыболовлевой. Как процитировали Daily Mail,

«мисс Рыболовлева в настоящее время учится в Соединенных штатах. Она планирует оставаться в квартире во время визитов в Нью-Йорк».

Окончательно сделка по приобретению дорогостоящей недвижимости была закрыта только в 2015-м — в январе 2016-го Daily Mail рассказала читателям об апартаментах, приобретенных для 22-летней студентки.