Шок для туристов: куда не стоит ехать в 2018 году

Четверо японских студентов были шокированы, когда получили счет, превышающий $1000 в ресторане Osteria de Luca в Венеции. Они заказали лишь три стейка, жареную рыбу и минеральную воду, и увидев цифры в чеке, решили сразу же заявить в полицию из-за необоснованно высокой суммы.

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Ресторан имеет очень низкий рейтинг (1,5 из 5 на Tripadvisor), и 83% посетителей утверждают, что он просто ужасен. Отзывы гласят, что еда в нем самая обычная, порции маленькие, в зале стоит неприятный запах, а в счет включают совершенно непонятные налоги с крайне высокими процентами. Посетившие этот ресторан почти единогласно советуют обходить его стороной, чтобы не портить себе настроение.

Похожая история приключилась в ноябре. Турист из Бирмингема решил сводить своих родителей в ресторан Trattoria Casanova. Он делал заказ, указывая на картинки в меню, и то, что ему приготовили, не совсем соответствовало его ожиданиям.

Однако он не думал, что все это будет стоить настолько дорого, и посчитал, что официант воспользовался его незнанием итальянского.

Турист прокомментировал The Independent, что не стал звонить в полицию, поскольку боялся опоздать на рейс и беспокоился о здоровье своего пожилого отца, которому вредны лишние переживания.

Оставить последние деньги в ресторане в Венеции очень легко. Высокие цены обусловлены огромным туристическим потоком, поэтому дешево перекусить здесь вряд ли получится. Основная проблема состоит в том, что в этой местности принято указывать цену не за готовую порцию, а за 100 г, поэтому сложно предугадать окончательную стоимость блюда. Если вас пугает такой расклад, стоит либо отложить визит в Венецию, либо забить чемодан консервами.

Как оказалось, существует немало туристических направлений, которые разочаровывают проблемами, связанными с излишней популярностью места.

Darko Bandic/AP

Хорватия, Дубровник

В связи с огромным количеством туристов ЮНЕСКО грозится отнять у города статус объекта всемирного наследия, поэтому власти начинают применять решительные меры.

Из-за множественных ограничений вы рискуете не попасть на самые популярные достопримечательности. Например, посмотреть на крепости XV века могут лишь 4 тысячи человек в день, после того как за один день в августе 2016 года через достопримечательность прошло 10 388 человек. Такая популярность связана с тем, что здесь были сняты некоторые эпизоды из популярнейшего сериала «Игра престолов».

Мэр города также планирует сократить количество круизных лайнеров, пребывающих в древний порт, поскольку за 2016 год на местный берег высадилось более 800 тыс. человек, большая часть которых не пробыла в городе дольше трех часов.

Thomas Senf/Red Bull Content Pool Альпинист на пути к северному склону Эвереста, Китай, 5 февраля 2013

Гора Эверест, Непал

Споры о том, что постоянно растущее количество людей на самой высокой высокой горе мира начинает приближаться к опасной цифре, начались давно. Еще в 2015 году на гору запретили взбираться альпинистам без опыта, а позже людей с инвалидностью обязали иметь при себе соответствующие медицинские сертификаты. Даже если вы профессионал и не имеете никаких проблем со здоровьем, стоит накопить денег, поскольку разрешение на подъем стоит 11 тыс.. Это связано с тем, что усиленные меры безопасности в травмоопасном месте дорого обходятся властям.

Kirsten Johnson/AP

Галапагосские острова, Эквадор

Многочисленные туристы ставят под угрозу местную экологию. Правительство пыталось ограничить передвижение гостей только в сопровождении гида и по определенным тропам, но туристы продолжали затаптывать острова.

В связи с этим в прошлом году были придуманы новые правила, призванные помочь сберечь эквадорскую экосистему.

Перед въездом нужно будет предъявить обратный билет, бронь отеля или приглашение и специальную контрольную карту. Однако о том, когда правила начнут действовать, пока неизвестно.

Cara Anna/AP

Остров Скай, Шотландия

За последний год крупнейший остров Шотландии очень пострадал от неожиданно возросшего потока туристов. Дороги до живописных бассейнов в долине Гленн Бриттл, пейзажей Эльгола и скалы Старик из Сторра оказались слишком малы для такого количества транспорта, что привело к многокилометровым пробкам.

К тому же, местные жители жалуются на шум и грязь, которую оставляют за собой некультурные туристы.

Пока что администрация не ввела ограничения на въезд, но права населения уже усиленно защищает полиция.