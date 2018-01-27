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Носки с уточками и мохнатый жакет: в чем выходили в Давосе

Дресс-код Всемирного экономического форума в Давосе

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 25 января 2018 Denis Balibouse/Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 25 января 2018

Носки с уточками Джастина Трюдо, бежевые ботфорты Хоуп Хикс, пушистый жакет темно-пурпурного цвета Кристин Лагард и стеганая куртка Терезы Мэй: участники Всемирного экономического форума в Давосе привлекли внимание не только тех, кто интересуется бизнесом и политикой, но и модных аналитиков. «Газета.Ru» — о том, как выглядели на форуме представители мировой политической и финансовой элиты.

Ярче всех выступил, разумеется, премьер-министр Канады Джастин Трюдо – он ожидаемо появился на публике в ярких носках. Политик, известный тем, что регулярно разбавляет скучный формальный гардероб, приличествующий главе крупной державы, носками с забавными принтами, на этот раз выбрал не героев «Звездных войн» (кто не помнит его знаменитые носки с Чубаккой на встрече с главой МВФ Кристин Лагард в Нью-Йорке?). Ноги канадского премьер-министра украшали синие носки с желтыми уточками, такими, что плавают у детишек в ванне.

Глава Всемирного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26... Evan Vucci/AP
Глава Всемирного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 января 2018

Кристин Лагард, между тем, самый яркий свой выход совершила во время речи Дональда Трампа: в день выступления президента США она появилась на форуме в пушистом полудлинном жакете темно-пурпурного цвета. На шее главы Международного валютного фонда красовался ее фирменный аксессуар – шейный платок.

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 января 2018 Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 января 2018

Дональд Трамп, между тем, цветом носков никого не поразил, да и не должен был: униформа президента США сейчас – это классический костюм черного цвета (прилично сидящий) и галстук голубого или красного цвета (а носки и обувь – черные). В голубом галстуке он был 25 января – на встрече с премьер-министром Израиля, например, в то время как Беньямин Нетаньяху явился как раз в красном.

Алый галстук оживлял образ Дональда Трампа на следующий день, когда он выступал с речью.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (слева) и директор по коммуникациям Белого Дома Хоуп Хикс на... Evan Vucci/AP
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (слева) и директор по коммуникациям Белого Дома Хоуп Хикс на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 января 2018

Впрочем, не на галстук Дональда Трампа обращала внимание публика: куда интереснее было, кто же приехал с ним в Давос. Это были госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр финансов Стивен Мнучин, а женщины из администрации Трампа были представлены 28-летней Хоуп Хикс.

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Самая молодая сотрудница администрации Дональда Трампа, которая была назначена на должность директора по коммуникациям совсем недавно, вошла в состав делегации Трампа – в то время, как его обычная спутница, первая леди США Меланья Трамп, не поехала в Давос, несмотря на то, что первоначально собиралась это сделать.

На форуме Хоуп Хикс появилась в замшевых ботфортах и синем платье с запахом.

Всеобщее внимание привлекло пальто песочного цвета в стиле Max Mara со спущенными плечами на манер Vetements, которое она кинула на кресло, как будто пришла на собрание в школу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом... Evan Vucci/AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 25 января 2018

Среди политиков, с которыми встречался Дональд Трамп, была и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Известная своей любовью к моде, на форум она надела брюки и синий твидовый жакет, издалека напоминающий спортивный костюм. Выбирая обувь, она осталась верна своему стилю: леопардовые балетки с бантами снова напомнили о легендарных «кошачьих» лодочках, которые так полюбились публике еще тогда, когда Тереза Мэй являлась на прием к Елизавете II в таких же туфлях.

Премьер-министр Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла II с женой королевой Ранией на... Guido Bergmann/Reuters
Премьер-министр Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла II с женой королевой Ранией на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января 2018

И все же самой красивой женщиной форума была королева Иордании Рания. 47-летняя супруга короля Иордании Абдаллы II – одна из самых красивых женщин в мире. На форуме она тоже произвела впечатление: в один из дней она появилась в юбке-карандаш длины миди цвета бургундского вина, широком поясе, шелковой блузе цвета индиго и лодочках на шпильках.