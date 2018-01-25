Бесценная роскошь: высокая мода больше не нужна

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Зачем тогда устраивать шикарные показы, если это так невыгодно?

Модные дизайнеры тратят огромные суммы денег на показ — среднее фэшн-шоу обходится в $40 тысяч — на демонстрацию одежды, которую никто не купит. Сам показ затевается не с целью коммерческой выгоды, а с целью пиара, для престижа. В принципе, модный показ — это демонстрация видения дизайнера созданной им коллекции, нам предлагают посмотреть шоу и понять предназначение вещи. У каждой коллекции есть тема, например, Dior в этом году представлял модели в эстетике авангардного искусства и устроил целый бал с официантами, которые были полностью раскрашены под облака. Модели из коллекции Chanel Haute Couture не будут продаваться в комплекте с вуалью с розочками на макушке и Кайей Гербер впридачу — про нее все забудут, а платье отправится в бутик.