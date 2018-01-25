Бесценная роскошь: высокая мода больше не нужна

Несложно догадаться, что кутюр не повсеместное явление, раз его надевают исключительно на красные ковровые дорожки и «вывешивают» на подиумах. Название haute couture дословно означает «высокое шитье», на практике это значит, что кутюрные линии шьют лучшие профессионалы индустрии, причем вручную. Каждое платье совершенно уникально, потому что его действительно создают по фигуре конкретного человека. На пошив одной модели может уйти от одной до десятка недель. Кутюр носит самое привилегированное сословие нашего общества: кинозвезды, лидеры музыкальных чартов, топ-модели, политическая элита и главные редакторы модного глянца.2 Как красивая одежда становится кутюрной?
Сшить что-то большое и дорогое при наличии материалов несложно. Но получить статус haute couture — задача не для новичков. Модному дому нужно буквально подать прошение, если он хочет завести приставку из двух французских слов и пропуск в мир по-настоящему Высокой моды. Сначала нужно, чтобы кандидатуру одобрило французское Министерство промышленности по критериям, которые присылают в модный дом. Если бренд удовлетворяет требованиям министерства, то ему позволяют творить, причем под четким надзором и с ежегодными налогами.3 Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое платье haute couture?
Стартовая цена за платье составляет €9000. Наряды, которые были на подиуме, могут стоить меньше из-за того, что они сшиты не по меркам клиента. Цена самого дорогого наряда haute couture останется загадкой для всех нас. Самым дорогим предметом в кутюре всегда остается свадебное платье, его стоимость может достигать сотен тысяч евро. Цена зависит от использованных материалов и часов, потраченных на изготовление.4 Основная прибыль бренда — от кутюрной линейки?
Несмотря на заоблачные цены, высокая мода не считается прибыльным бизнесом. Это, естественно, связано с мировым кризисом, кутюр и раньше могли себе позволить производить не все дома мод. Большинство известных брендов теряют деньги на этих коллекциях и часто продают их по рыночной стоимости, в убыток себе. Настоящая золотая жила любого бренда — в кожаных изделиях, парфюмерии и косметике. К примеру, чистая прибыль одежды от Chanel в кризисном 2015 году составила $1,34 млрд, а доход от продажи косметики составил $2,6 млрд. Разумеется, дешевле купить духи или крем, а не платье в подарок на 8 марта.5 Зачем тогда устраивать шикарные показы, если это так невыгодно?
Модные дизайнеры тратят огромные суммы денег на показ — среднее фэшн-шоу обходится в $40 тысяч — на демонстрацию одежды, которую никто не купит. Сам показ затевается не с целью коммерческой выгоды, а с целью пиара, для престижа. В принципе, модный показ — это демонстрация видения дизайнера созданной им коллекции, нам предлагают посмотреть шоу и понять предназначение вещи. У каждой коллекции есть тема, например, Dior в этом году представлял модели в эстетике авангардного искусства и устроил целый бал с официантами, которые были полностью раскрашены под облака. Модели из коллекции Chanel Haute Couture не будут продаваться в комплекте с вуалью с розочками на макушке и Кайей Гербер впридачу — про нее все забудут, а платье отправится в бутик.6 Есть ли страны, где спрос на люксовую одежду выше всего?
Как ни странно, да. Китай, страны Ближнего Востока, в основном, ОАЭ, и Индия. По сути, реальная конкуренция брендов haute couture становится видна, когда приближается крупная премия или церемония, такая как «Оскар» или Met Gala Ball. Бренды наперебой предлагают звездам одеть их на ковровую дорожку и афтепати, периодически это провоцирует неприятные инциденты. В такой ситуации перед прошлогодней церемонией вручения кинопремии «Оскар» оказалась замешана актриса Мерил Стрип. Изначально ее представители договорились с руководством бренда Chanel о пошиве платья стоимостью €100 тысяч, но когда процесс производства уже был запущен, заказ отменился — по словам Карла Лагерфельда, в дополнение к стоимости платья, которое числится подарком, с модного дома потребовали деньги за выход в нем в свет. В итоге актриса сияла в платье ливанского кутюрье Elie Saab, Лагерфельд обиделся, Стрип потребовала извинения за клевету и не получила их.7 Нужно ли приобретать кутюр, чтобы потом продать его за бешеные деньги?
Можно покупать, надевать, хранить, передавать по наследству и выбрасывать одежду от кутюр, если вы можете себе это позволить. За бешеные деньги, скорее всего, вы ее купите в бутике — вкладываться в модной индустрии принято в винтаж. А вот с рук продать за совсем сумасшедшие суммы наряд из прошлогодней коллекции Zuhair Murad вряд ли получится — конечно, если вы не Мадонна или Марго Робби. Если разобраться, то даже самая дорогая одежда нужна для носки и удовольствия, поэтому если в скором времени возможность носить haute couture не представится, то всегда можно наслаждаться нарядами на подиумах.