Смерть легенды: невероятная история одного плаката

Постер, созданный художником из Питтсбурга Джеем Ховардом Миллером, был портретом женщины времен Второй мировой войны, призванным вдохновлять тружениц тыла на самоотверженный труд, пока мужчины сражаются на фронте. Создан был плакат на основе случайной фотографии девушки, стоявшей у токарного станка: в 1943 году она была напечатана несколькими газетами и журналами, но ни подписи, ни даты у нее не было.

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Да и сам плакат во время войны вдохновлял только работников заводов, и только несколькими десятилетиями спустя, оказался повсюду, от футболок до магнитов для холодильника, и пережил разные воплощения, в частности, превратившись в постер певицы Бейонсе.

Долгие годы прототипом «клепальщицы Рози», то есть девушкой с того самого снимка, считалась вовсе не Наоми Паркер Фрэйли, а Джеральдин Дойл, в годы войны работавшая у прессовального станка на одном из заводов Мичигана – она узнала себя на фотографии и убедила всех остальных, что это именно она.

Когда в 2010 году она умерла, многие газеты и журналы напечатали некрологи, однако позже выяснилось, что они поторопились хоронить «клепальщицу».

Произошло это благодаря изысканиям профессора университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Джеймса Джея Кимбла: в 2010 году он, усомнившись в том, что на плакатах была именно Джеральдин Дойл, решил докопаться до истины. Он посчитал, что нет ни одного доказательства того, что на плакатах изображена именно она – кроме ее собственных утверждений, конечно, — и оказался прав.

В 2015 году она нашел другую фотографию Наоми Паркер Фрэйли, которая привела его к человеку, продавшему в годы войны в газеты ту самую фотографию. К счастью, у него оказалась еще одна фотография Наоми, сделанная в тот же день у того же токарного станка.

Фотография была оснащена подписью, согласно которой она была сделана 24 марта 1942 года в городе Аламида в Калифорнии. Там было и имя девушки – Наоми Паркер.

В 2016 году результаты его изысканий были опубликованы в журнале Rhetoric & Public Affairs. А Джеймс Джей Кимбл появился перед домом, где жила 94-летняя Наоми Паркер Фрэйли с цветами в руках. «Она была в таком восторге и трепете, что кто-то пришел послушать ее историю, — рассказал профессор Кимбл в интервью BBC. – К этому моменту она уже три или четыре года знала, что кто-то выдавал ее фото за свое. И как бы она ни старалась, ее никто не слушал».

Действительно, в 2009 году на встрече бывших работниц заводов во время войны в Национальном историческом парке тылов Второй мировой войны «клепальщица Рози» Наоми Паркер Фрэйли увидела плакат рядом с фотографией. Подпись гласила, что изображена на ней Джеральдин Дойл. «Я не могла поверить в это, — говорила она газете Oakland Tribune в 2016-м, когда все выяснилось, и журналисты потянулись к ней на интервью. – Я знала, что на самом деле на фото была я».

Сейчас весь мир знает, что это она – и биография настоящей «клепальщицы Рози» тоже известна.

Наоми Паркер родилась в 1921 году в городе Тасла, штат Оклахома. Она была одной из восьми детей горного инженера Джозефа Паркера и домохозяйки Эстер Лейс. Из-за профессии отца семье часто приходилось переезжать, прежде чем освоиться в калифорнийском городе Аламида.

В 1942 году после нападения Японии на Перл-Харбор 20-летняя Наоми отправилась на военно-морскую станцию в Аламиде вместе с ее 18-летней сестрой Адой. Там, в мастерской, склонившуюся над одним из токарных станков Наоми, поймал в кадре фотокорреспондент.

Когда снимок появился в оклендском Post-Enquirer, Наоми бережно вырезала статью с фотографией. Она хранила вырезку из газеты на протяжении 70 лет, пока весь мир ошибочно полагал, что на снимке изображена Дойл.

После войны Наоми и Ада долгое время работали официантками в популярном ресторане Palm Springs. Прежде чем выйти замуж за каменщика Чарли в 1979 году, она пережила два развода. После смерти мужа в 1998 году Наоми и ее сестр стали жить вместе в Калифорнии. Умерла Наоми Паркер Фрэйли в субботу в городке Лонгвью, штат Вашингтон. Ей было 96.

В 2016-м Наоми Паркер Фрэйли дала интервью журналу People, в котором рассказала, что ей всегда казалось, будто на фото изображена она, но нее никто не слушал. Когда все выяснилось, она была очень довольна: «Женщинам в нашей стране нужны в наше время какие-то иконы. Если они считают меня одной из них, то я счастлива».