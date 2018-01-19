Праздник без Трампа

Попасть на вечеринку Трампа может каждый желающий, способный заплатить $100 тыс. за билет на двоих – в стоимость входит ужин и возможность сфотографироваться с президентом. Можно даже было бы посидеть за одним столом с ним – за это удовольствие нужно было выложить $250 тыс. Однако накануне вечера стало известно, что президент США во Флориду все-таки не полетит из-за угрозы приостановки работы правительства.

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О том, что по случаю годовщины президентства планируется грандиозная вечеринка в Мар-а-Лаго, в Палм-Бич, Дональд Трамп говорил журналистам еще в ноябре, — тогда он планировал отметить год со дня своего избрания на пост главы государства. Однако тогда не получилось – президент совершал тур по Азии.

Вести вечер будут Ронна Ромни Макдэниэл, председатель Республиканского национального комитета, и Стив Уинн, владелец целой империи казино, отвечающий в РНК за финансы. (Вырученные от продажи билетов средства, кстати, пойдут именно на поддержку Республиканского национального комитета и президентской кампании Трампа). При этом девичья фамилия ведущей, «Ромни», в приглашениях на торжественный вечер не указана – у Трампа напряженные отношения с дядей Ронны Макдэниэл Миттом Ромни.

Празднование годовщины со дня вступления Дональда Трампа на пост президента США началось накануне, когда 18 января в Мар-а-Лаго состоялся вечер, на котором собрались Trumpettes, члены организации женщин, поддерживающих Трампа.

Билеты на вечер, в котором приняли участие около 800 человек, стоили по $300. Гостей у входа встречал ансамбль, исполнявший музыку в стиле диксиленд, подавались картошка-фри и бургеры, в качестве декора использовались аксессуары цветов американского флага (и сам флаг).

Посетители тоже придерживались американского дресс-кода: звездно-полосатые одежды всячески приветствовались.

Выступали на мероприятии сын президента Эрик Трамп и певец, исполнитель каверов песен Фрэнка Синатры Роберт Дави. Вела вечеринку Джанин Перро, передачи «Правосудие с судьей Джанин», выходящей на канале Fox. Открывая вечер, она, прежде всего пошутила: «Добро пожаловать в Мар-а-Лаго! Великолепное место! Уж точно не задница мира!» Шутка, разумеется, — это прямая отсылка к недавнему скандалу, который вызвали слова Трампа о «заднице мира», так он назвал страны Африки.

Trumpettes – организация, созданная четырьмя обеспеченными женщинами, горячими поклонницами Трампа, которые пытались привести его к президентству еще с 2015 года. Сейчас сообщество весьма разрослось и насчитывает уже тысячи человек.

Пока в Мар-а-Лаго торжествовали женщины, поддерживающие Трампа, в Нью-Йорке и Вашингтоне продолжали готовиться к новому Женскому маршу противниц президента, который пройдет 20 января, через год после первого марша и инаугурации. Марши будут проходить по всей Америке и 21 января тоже – всего по стране их пройдет около 700, — но главные события произойдут все-таки в обеих столицах, административной и финансовой.

В Нью-Йорке марш начнется в 11:30 по местному времени и продолжится до 15:00: за это время участницы шествия планируют пройти от угла 72-й и западного Центрального парка до Таймс-сквер.

Год назад в женских маршах, проходивших в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Атланте, Бостоне и других крупных городах США, приняли участие миллионы человек.

В одном только Вашингтоне вышел на улицы целый миллион. Там на митинге выступили звезда стендап-комедий Эми Шумер и Мадонна.

Последняя надолго запомнилась зрителям: стоя в розовой шапке, символизирующей протест против мужского шовинизма, за который активно критиковали Трампа, она произнесла: «Вы готовы встряхнуть этот мир? Приглашаю вас в революцию любви. В восстание. К тому, чтобы женщины отказались принимать новую эру тирании, когда в опасности находятся не только женщины, но и другие социально отчужденные группы».