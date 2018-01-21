Постой у звезд: как попасть в гости к знаменитостям

Одна из самых роскошных и загадочных вилл в истории Casa Casuarina, принадлежавшая Джанни Версаче, не так давно распахнула свои двери в качестве отеля. Когда-то, еще с 30-х годов, она принадлежала архитектору Элдену Фриману, но стала известна благодаря модельеру, который тщательно поработал над выдающимся античным стилем виллы. Он позаботился не только об интерьере, но и о защите своей частной жизни, чтобы он и его семья не нуждались в охране. Однако многометровые кустарники не смогли защитить его от смертельной пули, которую он получил на ступеньках своего же особняка в 1997 году.

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Неудивительно, что вилла вскоре была продана и несколько раз меняла своих владельцев. В особняке находится 10 просторных спален и 11 непривычно больших ванных комнат. Такие масштабы невольно привели к идее открыть здесь отель. Сегодня он называется Villa by Barton G, но вопреки ожиданиям не пользуется высокой популярностью, поэтому забронировать свободный номер можно в любой момент. Интерьер в фирменном стиле Versace с множественными панно и мозаиками смотрится просто по-королевски, но гостей что-то отпугивает — то ли высокая цена (она варьируется от $795 до $2200), то ли печальная судьба виллы

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Не каждая вилла может вместить в себя такое количество постояльцев, поэтому часто их сдают в аренду полностью, а не по комнатам. Чаще всего популярность владельца повышает стоимость аренды и спрос в несколько раз, но пожить как известная персона можно и за небольшие деньги. Например, небольшую квартиру в Берлине, где несколько лет жила Ангела Меркель, можно снять всего за €50 в сутки на сайте бронирования квартир, а хоть и старенький, но лофт Чарли Чаплина в Лос-Анджелесе — за $215.

Джим Моррисон

Дом, в котором фронтмен The Doors провел самые продуктивные годы своей карьеры, находится в Калифорнии. Здесь Моррисон написал лучшие хиты группы за всю ее историю. С виду особняк невзрачен, но то, кем был его хозяин, можно понять издалека.

Дом декорирован цветами и росписью в лучших традициях хипповых 60-х, а его стены окрашены в яркие цвета.

AP

В интерьере сохранилось множество памятных вещей, что привлекает поклонников даже спустя столько времени после смерти музыканта. Искушенным фанатам аренда обходится не так дорого: всего $3200 в месяц.

Курт Кобейн

Пока дом, где легендарный музыкант провел свое детство, ищет своего покупателя, в Лос-Анджелесе сдается квартира, где Курт жил вместе с Кортни Лав и написал большую часть своего третьего альбома In Utero. Сдаются апартаменты посуточно, по цене $160-200 в зависимости от срока.

Сама квартира пребывает в не совсем презентабельном состоянии: последствия потопа, уничтожившего гитары Курта, были устранены лишь недавно.

AP Лидер Группы Nirvana Курт Кобейн

В связи с этим пожить здесь решаются только самые отчаянные фанаты музыканта, и происходит это около четырех-пяти раз в год.

Кейт Уинслет

В одном из лучших районов Манхэттена за $30 тыс. в месяц сдается двухэтажный пентхаус Кейт Уинслет с гигантской террасой площадью 520 кв. м. Утонченный интерьер в светлых тонах, четырехметровые потолки и 12 огромных окон создают иллюзию максимально открытого пространства, хотя и без этого сам особняк довольно просторный: в нем четыре спальни, три ванных комнаты и есть даже небольшая прачечная. На втором этаже находится комната для принятия солнечных ванн, а с террасы открывается вид на центр Манхэттена.

Casey Curry/AP Актриса Кейт Уинслет

Сальма Хайек

В Калифорнии один из своих домов сдает актриса Сальма Хайек. Дом в стиле ранчо был построен еще в 1962 году в историческом районе Outpost Estates. Актриса приобрела виллу в 1996 году всего за $538 тыс., и с 2013 года сдает ее почти за 10 тыс. в месяц.

За это время немало знаменитостей успело погостить у Сальмы, поскольку вилла идеально подходит как для отдыха с семьей, так и для шумных вечеринок.

Высокие потолки с деревянными балками, атмосферный интерьер, роскошный бассейн и поистине невероятный вид на Лос-Анджелес оправдывают стоимость аренды.

Стивен Спилберг

Укрываясь летом от зноя в других своих не менее нескромных апартаментах, именитый режиссер сдает свою роскошную виллу в аренду. Находится она на курорте Малибу и славится огромной территорией.

Среди лабиринта из произведений ландшафтного искусства можно отыскать бассейн, личную студию Спилберга, зону для медитации.

Jordan Strauss/AP Сальма Хайек

Стоит такое удовольствие $150 тыс. в месяц, в комплекте идет лакомый кусочек океанского пляжа.

Дензел Вашингтон

Дом на соседнем пляже в Малибу за $1000 на две ночи можно арендовать и у Дензела Вашингтона под свидание своей мечты. Кинематографичный вид на океан, открывающийся из джакузи на террасе и французских окон в столовой, напоминает самые романтичные сцены из фильмов. Однако дом привлекает не только своей атмосферой, но и историей.

Mike Blake/Reuters Актер Дензел Вашингтон с женой

Здесь останавливались и жили некоторое время и другие известные личности, такие как гитарист Джимми Пэйдж, а также популярный в 70-х дуэт Captain and Tennille и их ручная обезьяна.

Лео ДиКаприо

Если вдруг вы захотели почувствовать себя Леонардо ДиКаприо, то потрудитесь выбрать один из многочисленных пентхаусов, которыми владеет актер. По соседству с виллой Спилберга на берегу океана можно арендовать дом актера за $75-115 тыс. в месяц или пройти подальше по пляжу и снять другой его особняк подешевле. Если жизнь на пляже вам почему-то не по душе, в поиске арендатора находятся еще два дома в Лос-Анджелесе и пентхаус в районе Манхэттена Battery Park с видом на реку Гудзон.

Paramount Pictures/Global Look Press Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013)

Иванка Трамп

Легендарный Hotel Delmonico с 2002 года является многоквартирным домом Trump Park Avenue. На одном из последних этажей располагаются апартаменты дочери президента Иванки, которые также можно арендовать. В квартире площадью в 500 кв. м. всего две, но очень просторные спальни, а также богатый интерьер, пестрящий бархатом, мрамором и массивами деревьев. Жилище сдавалось в аренду за $15 тыс., но сейчас цена упала до $13 тыс.