Худым не рады: моделям запрещают быть стройными

Рекламный снимок в поддержку бренда Виктории Бекхэм появился в фейсбуке, инстаграме и твиттере для того, чтобы привлечь внимание пользователей к новой коллекции солнцезащитных очков. «Снова за работу! — гласила подпись к фотографии девушки в пудрово-розовой блузе и больших очках с тонкой роговой оправой. — Начинаем год с новых оправ из коллекции «Весна-лето 2018» #VBEyewear, вдохновленной ретро-классикой 70-х и обновленной для воздушно-легкого, свежего и современного образа».

Back to work! Start the year with new frames from the Spring Summer 2018 #VBEyewear collection inspired by 1970s retro classics and updated for a feathery-light, fresh and modern look. Available at https://t.co/z8jKj9nMGH and #VBDoverSt. #VBSS18 pic.twitter.com/SDq0onL2EJ — Victoria Beckham (@victoriabeckham) 11 января 2018 г.

Однако реакцию пользователей вызвали не воздушные очки, а девушка, которую, кажется, легко может унести ветер. Литовская модель Гьедра Дукаускайте показалась людям дурным примером для подражания, который может оказать на девушек-подростков плохое влияние. Не все же могут быть такими воздушно-легкими. «Это опасный образ для навязывания молодым женщинам. Никакой социальной ответственности», — написал из пользователей инстаграма. «Эта девушка выглядит такой изможденной, — отозвался другой. — Серьезно, Виктория, это не лучший образ для юных девушек — покажи нам реальных женщин, пожалуйста!»

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О том, что появление на подиумах и в рекламе слишком худеньких манекенщиц выглядит нездоровым, в мире говорят уже давно. Еще в 2000 году Британская медицинская ассоциация заявила, что это провоцирует в мире рост числа расстройств пищевого поведения, то есть нервной анорексиии и булимии --

тогда британские врачи озаботились популярностью Кейт Мосс и Джоди Кид, стоявших у истоков моды на «героиновый шик».

«Женщины-модели становятся тоньше, в то время как реальные женщины — крупнее, и разрыв меду идеальной фигурой и реальностью шире, чем когда-либо, — говорилось тогда в заявлении, опубликованном ассоциацией. – На телевидении и в журналах необходимо показывать более реалистичные образы». Призывы британских врачей были услышаны нескоро. В середине 2010-х продолжались разговоры о том, какого размера модели должны рекламировать одежду. А модные бренды регулярно подвергаются нападкам из-за того, что у девушек в их рекламе слишком тонкие ножки и ручки.

Calvin Klein Кейт Мосс в рекламе Calvin Klein, 1993 год

Сейчас за размерами манекенщиц в рекламе следят, и пристально. В 2016 году британский регулятор рекламного рынка наложил запрет на использование рекламы Gucci — модель в платье с геометрическим принтом на рекламном плакате сочли слишком изможденной. Управление рекламных стандартов Британии заявило, что модель на плакате, которая стоит, прислонившись к стене, приняла позу, из-за которой ее корпус выглядит неестественно вытянутым, а от этого слишком тонким. Кроме того, «мрачное выражение лица и темный макияж, в частности, глаз, делает ее лицо изнуренным». Регулятор потребовал, чтобы оскорбительное фото, а также видео, кадром из которого снимок был на самом деле, больше не использовались. Кадр был удален из ролика Gucci, но модель, которая произвела впечатление истощенной девушки, в рекламной кампании участвовать продолжила.

Годом ранее, то есть в 2015-м, французский парламент уже урегулировал рекламные стандарты в отношении размеров манекенщиц: модельным агентствам было запрещено нанимать нездорово худых девушек, более того, они должны были требовать от них справку от врача, подтверждающую, что они здоровы и могут работать.

Нарушение этого правила грозит теперь штрафом в размере 75000 евро.

Стандарты предназначены для того, чтобы защитить от риска развития нервной анорексии и самих моделей, от которых часто требуют, чтобы они снизили вес, и девушек, которые будут на них ориентироваться.

Все это произошло после того, как критике подверглась реклама Saint Laurent — у модели, лежавшей на снимке на полу, были слишком тонкие ноги. Реклама, в которой снялась модель Кики Уиллемс, была запрещена в Великобритании. В 2017 году история повторилась — бренд снова оскорбил публику, показав чересчур стройных девушек в вызывающих позах: два снимка из серии фотографий были раскритикованы французским регулятором рынка рекламы.

Постоянные скандалы привели к тому, что для брендов стало хорошим тоном публично отказываться от того, чтобы нанимать на работу излишне худых девушек. В сентябре крупнейшие французские конгломераты, в которые входят производители одежды и предметов роскоши, Kering и LVMH, заявили, что в рекламных кампаниях их брендов больше не будут участвовать модели, отличающиеся излишней худобой. Они подписали устав, согласно которому отказались принимать на работу моделей, размер одежды которых составляет меньше 34-го (соответствует российскому 40-му).