Итальянка в Париже: как Нина Риччи покорила Францию

Странность успеха дома Nina Ricci еще и в том, что, в отличие от других прославленных французских кутюрье, таких, как Коко Шанель или Жанна Ланвен, Нина Риччи была популярна не в аристократической, а в буржуазной среде. Среди ее клиенток не было особ голубых кровей, зато были обладательницы крупных состояний. Именно они помогли итальянке в Париже стать одним из самых влиятельных французских модельеров.

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Нина Риччи родилась в Турине в 1883 году. Ее настоящее имя — Мария Ньелли, — однако «Ниной» ее прозвали еще в детстве, и Ниной она и осталась. Еще в раннем детстве Нины семья, в которой было пятеро детей, переехала в Монте-Карло. Однако после кончины отца Ньелли разбрелись по свету.

Так в 14 лет Нина вместе с матерью и сестрой оказалась в Париже и поступила на работу в ателье — швеей.

Несколькими годами позже она в автобусе познакомилась с юношей по имени Луиджи Риччи, сыном ювелира из Флоренции. Вскоре она вышла замуж и официально стала Ниной Риччи. В возрасте 23 лет она родила сына Роберта — того самого, который через 27 лет поможет ей открыть собственное дело и начать новую жизнь. Сама она в 27 лет овдовела.

В 1908 году Нина Риччи поступила на работу в дом Raffin, где трудилась следующие 24 года, управляя мастерскими, контролируя работу портних и работая с клиентами. Покупательницы у нее были особенные — поскольку Нина Риччи не была француженкой, ее вкус не совпадал с тем, что хотели парижские аристократки. Это не помешало ей обзавестись собственным кругом влюбленных в нее клиенток — это были представительницы богатых буржуазных семей из провинции.

Владелец дома, месье Раффен, скончался, когда Нине Риччи было 49 лет — на тот момент ее финансовое положение вполне позволяло ей спокойно уйти на пенсию и не беспокоиться о будущем. Но Роберт Риччи с его образованием в области рекламы, талантом предпринимателя и множеством идей решил, что на пенсию матери рано. Он знал, как реализовать ее талант.

Они договорились, что в новой фирме Роберт будет нести ответственность за деловую составляющую, оставив ей возможность творить. Дом Nina Ricci был основан в 1932 году. Нина Риччи вступила в мир высокой моды, где соперничали Коко Шанель и Эльза Скиапарелли.

Ей не пришлось ничему учиться — все, что ей было нужно, она уже умела.

Рисовать эскизы ей не требовалось — она предпочитала заказывать наряды прямо на манекене.

Обладая тонким чутьем, она понимала, что нужно ее клиенткам — они полностью ей доверяли, зная, что в результате получится наряд такой же, как на самой Нине Риччи — нежный, женственный, изящный, целомудренный. А еще — выполненный с высочайшим мастерством. С 1932 по 1939 год дом, одевавший крупную буржуазию, разросся. Число сотрудников увеличилось с 40 до 450 человек: считалось, что клиенток у Нины Риччи больше, чем у любого другого парижского модельера.

К концу 30-х Роберт Риччи решил, что дому пора расти — ему нужна парфюмерная линия. В 1941 году Роберт занялся парфюмерией, и к 1946-му в Париже появились первые духи Nina Ricci — Coeur-Joie, разлитые в хрустальные флаконы Lalique (эта семья производила флаконы исключительно для Nina Ricci вплоть до 1950-х).

Впрочем, первые духи Nina Ricci сейчас — не самый знаменитый аромат. В отличие от легендарных L'Air Du Temps 1948-го, с которых началась настоящая парфюмерная история дома.

В 1954 году Нина Риччи все-таки ушла на покой, передав дела ассистенту, Жюлю-Франсуа Краэ. Бельгийский дизайнер помог бренду достичь мирового успеха: в 1959 году он выпустил коллекцию «Крокус», оказавшуюся для бренда триумфальной. Не стало Нины Риччи в 1970-м — ей было 87 лет.