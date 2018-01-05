Их станет больше: кто из звезд ожидает пополнения

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Reuters Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми: сыном Джорджем (родился 22 июля 2013 года) и дочкой Шарлоттой (родилась 2 мая 2015 года)

О том, что сын принца Чарльза и его супруга станут родителями в третий раз, Кенсингтонский дворец объявил в начале сентября. На раннем сроке беременности герцогиня Кембриджская страдала от сильнейшей утренней тошноты, так что некоторое время не принимала участие в официальных мероприятиях, однако сейчас она регулярно появляется в свете — тем более, что сейчас семья ее мужа готовится к еще одному важному событию, и ей нужно поддерживать мужа и его брата с невестой.

Третий малыш появится в конце апреля — он займет пятое место в очереди на престол, отодвинув на шестое своего дядю Гарри.

Дядя Гарри, впрочем, сейчас занят не размышлениями о своих перспективах занять трон (неизвестно, правда, думал ли он когда-нибудь об этом), а приготовлениями к свадьбе, которая состоится 19 мая. Королевскую семью в наступившем году и правда ждет много событий.

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Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон

Fredy Torra/Europa Press Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон в Марбелье, Испания, 2016 год

В середине декабря 2017-го звезда «Отчаянных домохозяек» и ее муж, президент Televisa, крупнейшей медиакомпании Латинской Америки, подтвердили, что ожидают появления на свет их первого ребенка. С тех пор таблоиды пристально следят за каждым появлением 42-летней актрисы на публике, отмечая, как она светится от счастья, и не пытаясь скрыть округлившийся живот (сейчас она находится на пятом месяце беременности).

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Mike Blake/Reuters Крисси Тейген и Джон Ледженд на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Голливуде, 2017 год

О том, что 31-летняя телеведущая и модель журнала Sports Illustrated и ее муж, музыкант Джон Ледженд, ожидают второго ребенка, стало известно в конце ноября — и эта новость стала сенсацией для всей Америки.

Дело в том, что Крисси Тейген, начиная с января 2017-го, не раз говорила в интервью о том, как мечтает стать матерью во второй раз, но забеременеть ей все никак не удается.

Публика знала все о замороженных эмбрионах — в том числе сколько их и какого они пола. Беременности Крисси Тейген ждали всей Америкой — и вот свершилось.

Ханна и Эдди Редмейн

Neil Hall/Reuters Ханна Багшо и Эдди Редмейн на премьере фильма «Фантастические твари и где они обитают» в Лондоне, 2016 год

В начале ноября Великобританию взбудоражила новость о том, что Эдди Редмейн, оскаровский лауреат и звезда «Девушек из Дании» и «Вселенной Стивена Хокинга», и его жена Ханна ожидают появления на свет второго ребенка. У одной из самых очаровательных молодых пар Великобритании (ему 35, ей 34) уже есть годовалая дочь Айрис.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

FX Productions Кирстен Данст и Джесси Племонс в роли супругов Блумквистов во втором сезоне сериала «Фарго» (2015)

Лучшая девушка начала 2000-х Кирстен Данст не раз рассуждала в интервью о перспективах вероятного материнства — еще в 32 года она заявляла, что подходящий возраст для того, чтобы стать матерью — это 33. Сейчас ей 35 — и это тоже отличный возраст. Отцом ребенка стал ее партнер Джесси Племонс, 29-летний актер, с которым актриса познакомилась на съемках сериала «Фарго».

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Hubert Boesl/dpa и Wiese/face to face/Global Look Press Трэвис Скотт и Кайли Дженнер, коллаж «Газеты.Ru»

Младшая из сестер Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер, оказалась в положении довольно неожиданно. После сообщений о ее беременности в конце сентября СМИ стали обращать внимание на растущий живот. 23 сентября она появилась на музыкальном фестивале IHeartRadio в Лас-Вегасе одетой в просторную футболку --

после этого каждый ее выход на публику широко обсуждался, а публика искала подтверждения слухам в прозрачных намеках --

например, в том, что ее не было на традиционной рождественской открытке от семьи Кардашьян. Официально информация о беременности младшей сестры Кардашьян не подтверждалась.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон

Evan Agostini/Ron Schwane/AP Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон, коллаж

А вот то, что ее старшая сестра, 33-летняя Хлои Кардашьян, и баскетболист Тристан Томпсон скоро станут родителями, известно доподлинно — семья этого факта не скрывает, а телезвезда с удовольствием рассказывает в интервью о том, что такое быть будущей мамой. Кстати, в телевизионной семье ожидается еще одно пополнение — Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут появления на свет малыша, который родится с помощью суррогатной матери.

Адам Левин и Бехати Принслу

Danny Moloshok/Reuters Адам Левин и Бехати Принслу на мероприятии в Беверли-Хиллз, 2015 год

Модель Victoria's Secret Бехати Принслу объявила о том, что ждет второго ребенка, в своем инстаграме в середине сентября. У нее и Адама Левина, лидера группы Maroon5, известного йога от рок-музыки, уже есть ребенок — дочери музыканта и модели Дасти Роуз 21 сентября 2017-го исполнился год. Адам Левин и Бехати Принслу поженились в 2014 году.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Mary Calvert/Reuters Эван Шпигель и Миранда Керр на ужине в Белом доме, 2016 год

34-летняя модель и 27-летний основатель Snapchat стали героями светской хроники сначала в июле 2017-го, когда в прессу попали фото их свадьбы «для своих» — модные критики оказались в восторге от свадебного платья Миранды Керр, созданного креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри. В ноябре пара сообщила о том, что в семье ожидается пополнение — для Миранды Керр это будет второй ребенок, поскольку у нее уже есть сын шестилетний сын Флинн, родившийся в браке с Орландо Блумом.