Модная политика: что надеть в 2018 году

Добиться прозрачности

Новым материалом, популярным в 2018 году, станет пластик. Из него делают обувь, плащи и шляпы, которые отлично держат форму и способны стать ключевым элементом в образе.

На последних неделях моды сезона «Весна-лето 2018» особенный интерес к этому материалу продемонстрировали Comme des Garçons и Chanel.

Первые предложили смелый вариант верхней одежды, а вторые одели моделей в невесомые с виду шляпы-канотье, пелерины и ботфорты. Чистота, прозрачность, легкость — это то, что нам будет нужно в 2018-м. А то в последнее время как-то душно.

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Обрести свободу

Береты окончательно перестанут быть головным убором для бабушек и стереотипных художников. Много лет они вызывали только усмешку, казались старомодными и комичными. Стараниями дизайнеров это больше не так. Мужские береты из кожи предлагали Prada, из шерсти — Гоша Рубчинский.

Привычные элегантные береты для женщин есть у Dolce & Gabbana и Giorgio Armani.

И, разумеется, у Dior — под управлением Марии Грации Кьюри бренд оказался в авангарде феминистской моды, а берет символизирует, помимо всего прочего, освобождение женщин.

Все оттенки фиолетового

Цветом 2018 года институт Pantone признал ультрафиолет. Это не значит, что мы резко окрасимся в фиолетовый: ультрафиолет — оттенок чересчур яркий, глубокий и более чем самодостаточный, а это значит, что подобрать под него подходящую цветовую гамму и фасоны будет не так легко.

Чтобы быть в тренде, рекомендуем более детально изучить оттенки фиолетового.

Хорошим сочетанием может стать королевский пурпур с бело-сиреневым или темно-фиолетовый с лавандовым. А вот экспериментировать с выбором наряда в одном оттенке не стоит — времена total black прошли, а другой цвет, способный быть уместным всегда и везде, в моде пока еще не придумали.

Играть по крупному

По-прежнему в тренде остаются вещи оверсайз, которые одинаково хорошо смотрятся как на женщинам, так и на мужчинах. Подобное направление одежды в очередной раз демонстрируется спрос на гендерно-нейтральную моду. Теперь дизайнеры отказываются от разделения коллекций на мужские и женские и предлагают вещи, которые одинаково хорошо будут смотреться на представителях всех полов.

Более того, даже в детских магазинах исчезло разделение одежды по половому признаку.

В новом сезоне рекомендуем обратить внимание на оверсайз пальто, свитшоты, брюки, бомберы — в общем, сконцентрироваться на вещах, которые в обществе традиционно считались мужскими.

Блеснуть, как в последний раз

Самые популярные элементы декора вечерних нарядов — перья и пайетки — в новом сезоне по-прежнему актуальны. Среди брендов, предлагающих сверкать в 2018 году, будто на дворе 2005-й, оказались Dolce & Gabbana, Christian Dior, Oscar de la Renta. В свою очередь, перья не раз встречались в коллекциях Prada, Balmain, Tako Mekvabidze.

Кстати, эти части декора одежды давно перешли из категории праздничных в повседневные. Прийти в офис в свитшоте или миди-платье, подол которого будет украшен перьями, теперь вполне нормально. С пайетками немного сложнее: если их немного, например, они украшают плечо или манжет, смело используйте для повседневной носки. А вот комбинезоны, пиджаки и плащи, полностью сделанные из пайеток, лучше оставить для новогоднего корпоратива, который пройдет еще очень нескоро.

Распахнуть клетку

Vogue Показ коллекции весна-2018 Гоши Рубчинского

Клетка — вечнозеленый тренд, который никогда не устаревает, а разновидностей этого принта так много, что годится она и для офисного стиля, и для уличного. Мелкая коричневая клетка будет отлично смотреться как на классических мужских брюках, так и на миди-юбках с высокой посадкой.

Стоит присмотреться и к серой клетке — она будет уместна как на деловой встрече, так и на неформальном мероприятии.

Правда, прежде чем надевать клетчатые вещи, внимательно оцените себя в зеркале с ног до головы. Если привычный для вас размер начинается с XL — от такого тренда лучше отказаться.

Стать демократичнее

Нет более демократичного вида одежды, чем джинсы.

Этот модный сезон с этой точки зрения станет торжеством демократии, потому что джинсовая ткань будет везде.

Платья, куртки, привычные джинсы — подойдет все. С брюками можно и поэкспериментировать. Совсем не обязательно носить заезженные рваные коленки или скинни, демонстрирующие косточку на ноге. Почему бы не перейти на бананы или трубы, которые будут так популярны в 2018 году?