Тренды и антитренды: 7 самых шокирующих выходов года

Наряд экс-участницы «Дома-2» Натальи Бардо на Кинотавре был воспринят публикой весьма неоднозначно. С одной стороны, идея одеться в нежно-розовое платье в пол кажется неплохой — цвет актуален в этом сезоне и действительно хорошо смотрится на светловолосых девушках. С другой, фасон платья больше напоминал стиль, актуальный в начале 2000-х, когда наряжаться в лучшее считалось признаком хорошего вкуса. На кинофестивале Бардо решила примерить на себя образ принцессы из сказки, нарядившись в платье-корсет с кринолином нежно-розового цвета.2 Меланья Трамп
Экс-модель и супруга миллиардера, а ныне первая леди США Меланья Трамп и жена президента, не сходила с первых полос. Правда, ее постоянно ругали, чем хвалили. В основном, за слишком дорогие наряды. Самой большой ошибкой с выбором стало ее выступление на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре текущего года. Супруга президента появилась в платье цвета фуксии чуть ниже колен, за что моментально была освистана прессой – цвет наряда совсем не подходил тематике мероприятия: в подобном платье можно было поужинать с подругами или сходить на праздник в школу сына, но никак не выступать перед первыми лицами государств.3 Бриджит Макрон
Внешний вид новой первой леди Франции не давал покоя общественности на протяжении всего года. То 64-летняя Макрон появится на публике с обнаженными ногами, стройности которых могут позавидовать иные студентки, то продемонстрирует осиную талию, то появится в ярко-красном платье выше колен. Кажется, наряды Бриджит волновали французов даже больше, чем предвыборная программа ее супруга Эммануэля Макрона. Впрочем, посмотреть действительно было, на что. Одним из самых эффектных выходов в свет первой леди стал костюм, выбранной для инаугурации, – небесно-голубой двубортный пиджак и юбка-карандаш от французского дома моды Louis Vuitton смотрелись очень уместно для подобного мероприятия.4 Катерина Шпица
Популярная российская актриса Екатерина Шпица в этом году дважды — и на Кинотавре, и на ММКФ, — демонстрировала великолепную фигуру, вопреки можным тенденциям, подразумевающим скромность. Она демонстрировала и ноги, и декольте — на открытии ММКФ красоту едва прикрывало платье молочного цвета, декорированное узором из блесток, а на Кинотавре актриса предстала перед зрителями в алом платье в пол с широким разрезом. В таких нарядах часто появляются голливудские звезды на фестивале в Каннах, особенно этот образ нравится Анджелине Джоли. Платье Шпицы было декорировано аляповатой розой на талии и объемной драпировкой на правой части корсета.5 Ольга Бузова
Несмотря на то, что в этом сезоне в моду вернулась скромность, Ольга Бузова не изменяет себе. Самым шокирующим выходом в свет уходящего года стало ее появление на премии Муз-TV. Ведущая «Дома-2» вышла в костюме русалки. Интимные части звезды прикрывала вышивка, напоминающая ракушки, тело было покрыто сеткой телесного цвета, что создавало впечатление отсутствия наряда как такового. Такой наряд вполне сошел бы за модное когда-то «голое» платье, но тут есть одна проблема: эта мода осталась в прошлом, и теперь даже поклонница такого вида вечернего костюма Ким Кардашьян избегает прозрачных тканей и телесных оттенков.6 Блейк Лайвли
Еще одним актуальным трендом в этом году были перья: Prada, Balmain,Tako Mekvabidze активно использовали их в своих коллекциях. Поддержать тенденцию решила звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли. Кстати вечеринку, на которой перья будут уместны, девушка выбрала максимально верно — на бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке принято в самые экстравагантные наряды. Актриса появилась в закрытом платье «русалочьего» силуэта с накладными плечами, подол которого был декорирован перьями различных оттенков синего.7 Настасья Самбурская
Внимание к актуальным трендам 2017 года активно демонстрировала Настасья Самбурская. Звезда «Универа», которая с недавних пор теперь еще и поет, на фестивале ММКФ появилась в комбинезоне, оголяющем спину и щедро отделанном черными пайетками. К слову, пайетки — один из ключевых трендов года. Подобный декор изделий был активно представлен на минувших неделях моды Милана и Парижа. Среди брендов, предлагающих обратить внимание на блестящие пластины, были Dolce&Gabbana, Christian Dior, Oscar de la Renta. Смелый образ Настасьи Самбурской публика восприняла с восторгом, быстро окрестив ее женщиной-кошкой.