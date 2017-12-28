Тренды и антитренды: 7 самых шокирующих выходов года

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Меланья Трамп

Первая леди США Меланья Трамп во время выступления в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке, 20 сентября 2017 года

Экс-модель и супруга миллиардера, а ныне первая леди США Меланья Трамп и жена президента, не сходила с первых полос. Правда, ее постоянно ругали, чем хвалили. В основном, за слишком дорогие наряды. Самой большой ошибкой с выбором стало ее выступление на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре текущего года. Супруга президента появилась в платье цвета фуксии чуть ниже колен, за что моментально была освистана прессой – цвет наряда совсем не подходил тематике мероприятия: в подобном платье можно было поужинать с подругами или сходить на праздник в школу сына, но никак не выступать перед первыми лицами государств.