Замуж за принца: 5 королевских свадеб века

Принц Астурийский Филипп и Летисия Ортис Рокасолано

Odd Andersen/AP Принц Астурийский Филипп и Летисия Ортис Рокасолано

Когда в 2003 году было объявлено о том, что сын короля Хуана Карлоса I намерен жениться на Летисии Ортис, популярной в Испании журналистке и телеведущей, уже побывавшей к тому моменту замужем, испанцы были весьма удивлены. Тем не менее, свадьба состоялась в соборе Альмудена в Мадриде 22 мая 2004 года (это был первый раз, когда в храме совершалось бракосочетания члена королевской семьи). В браке у пары родилось двое детей — принцесса Леонора и инфанта София.

В 2014 году после того, как король Хуан Карлос I отрекся от престола, трон занял Филипп.

Теперь королева Летисия — одна из самых любимых в мире представительниц королевских семей, икона стиля, за нарядами которой пристально следят модные журналы. Это была одна из тех королевских свадеб, о которых вспоминаешь при просмотре фильма «Праздничный переполох», который будет идти с 1 января в кинотеатрах.

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Наследный принц Норвегии Хокон и Метте-Марит Тьессем Хейби

Terje Pedersen/AP Наследный принц Норвегии Хокон и Метте-Марит Тьессем Хейби

Решение кронпринца Хокона, будущего короля Норвегии, вступить в брак с женщиной из простой семьи, у которой на тот момент уже был ребенок, норвежцы приняли неоднозначно. К тому же они не одобряли клубное прошлое невесты — в свое время она была звездой рейв-движения в Норвегии. Однако Хокон был серьезно намерен жениться на женщине, которую любит, и король Норвегии Харальд V поддерживал сына в этом решении.

25 августа 2001 года в соборе Осло состоялась свадьба кронпринца и его любимой — невеста была в простом белом шелковом платье, а лучшим другом жениха стал кронпринц Дании Фредерик.

Сегодня у пары двое детей — принцесса Ингрид Александра и принц Сверр Магнус. Кроме того, Хокон – отчим старшего сын Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби.

Шведская принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил

TT News Agency/Reuters Шведская принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил

Шведская принцесса Мадлен, младшая дочь короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, в 2009 году объявила о помолвке с адвокатом по имени Йонас Бергстром.

Однако время шло, свадьба откладывалась — и в 2010 году оказалось, что помолвка расторгнута.

28-летняя принцесса уехала в Нью-Йорк, чтобы работать там в благотворительной организации, основанной ее матерью: через два года после расторжения помолвки, в 25 октября 2012 года, шведский королевский двор снова объявил о грядущей свадьбе — на этот раз избранником принцессы стал американский финансист британского происхождения Кристофер О'Нил. Свадьба состоялась в июне 2013-го. В браке у пары родились двое детей — принцесса Леонора и принц Николас, сейчас семья ожидает появления на свет третьего малыша. Принцесса Мадлен сейчас — седьмая в очереди на престол, но ее супруг принцем так и не стал: по шведским законам, титул тем, кто не родился в стране, не полагается.

Датский кронпринц Фредерик и Мэри Дональдсон

Peter Hove Olesen/AP Датский кронпринц Фредерик и Мэри Дональдсон

Кронпринц Дании познакомился с будущей женой, австралийкой Мэри Дональдсон, в одном из пабов Сиднея во время Олимпийских игр 2010 года. Тогдашний консультант по маркетингу и будущая принцесса не сразу узнала, что ее новый возлюбленный — принц датский. После нескольких лет романа на расстоянии мать принца Фредерика, королева Маргрете II, дала согласие на брак, и 14 мая 2004 года в кафедральном соборе Копенгагена состоялась долгожданная свадьба.

Мэри Дональдсон перешла из пресвитерианства в лютеранство, обрела датское гражданство и получила титул принцессы.

Сейчас у пары четверо детей.

Принц Оранский Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути

Marcel Anonisse/AP Принц Оранский Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути

Будущие король и королева Нидерландов (с 2013 года Виллем-Александр занимает королевский престол страны) познакомились в испанской Севилье во время весеннего праздника — принц Оранский представился будущей жене Александром, никак не намекнув на свое королевское происхождение. Их свадьба была сопряжена с некоторыми трудностями, но женитьба в 2002 году голландского принца Оранского на Максиме Соррегьете Черрути вызвала возмущение в Нидерландах вовсе не потому, что

избранницей наследника престола стала женщина неблагородного происхождения.

Максима, работавшая прежде в банковской сфере в Нью-Йорке, аргентинка баскско-португальско-итальянского происхождения, оказалась дочерью Хорхе Соррегьета, служившего министром сельского хозяйства во время военного переворота в Аргентине в конце 70-х. Тем не менее, сейчас королева Максима весьма популярна в обществе. У пары трое детей.