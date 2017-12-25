Рождество в Белом доме напугало американцев

Главных признаков приближения Рождества в Белом доме несколько. В конце ноября первая леди украшает президентскую резиденцию в теме, выбранной ею самой, после чего приглашаются дети, чтобы оценить всю эту красоту.

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Вслед за этим на Капитолий приезжает елка, которую установят на лужайке перед особняком. В этом году праздничным декором американской резиденции впервые занималась Меланья Трамп — и по уже сложившейся традиции, была осмеяна пользователями твиттера за свой выбор. Публику смутила не тема — «Традиции проверенные временем», а сам декор, который многие нашли пугающим, отыскав в декорациях отсылки к триллерам и фильмам ужасов, от «Настоящего детектива» до «Сияния».

I scrolled by this photo of actual White House holiday decorations four times before I realized it was not from a production of Macbeth pic.twitter.com/yUOVYsCAuD — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) 27 ноября 2017 г.

Вслед за этими насмешками последовали и другие — например, над Иванкой Трамп, которая опубликовала в твиттере праздничное фото с подписью «Happy Holidays» («Счастливых праздников!»), в то время как ее отец настаивает на том, чтобы американцы поздравляли друг друга неполиткорректным теперь уже «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»). Впрочем, выбор Иванки более чем понятен — она исповедует иудаизм.

Это, пожалуй, первый раз, когда даже Рождество вызывает противоречия в Белом доме. Исторически это праздник более чем благолепный.

До XX века Рождество в Белом доме не было официальным праздником. Первые семьи скромно украшали свое жилище хвойными ветвями и в Сочельник собирались с родными и друзьями.

Первая елка, украшенная свечами и игрушками была установлена в Белом доме в 1889 году в Овальном кабинете на втором этаже — в то время он служил библиотекой — для Бенджамина Харрисона и его родных. В 1894-м, через три года после того, как в президентскую резиденцию провели электричество, дочери президента Гровера Кливленда уже радовались электрическим огням на рождественской елке. В 1909-м дети президента Уильяма Тафта сами помогали украшать первую официальную елку на цокольном этаже здания в Голубой комнате.

Дети всегда становились главными героями праздника — именно для президентских отпрысков с самого начала устраивались рождественские гуляния и украшался дом.

В 1903 году, при президенте Теодоре Рузвельте в Белом доме прошел карнавал для 500 детей — с ужином, танцами, музыкой, подарками и мороженым в виде Санта-Клауса и других символов Рождества в качестве десерта. Большой елки, правда не было — Рузвельт категорически возражал против того, чтобы ради праздника рубили живые деревья. Однако его сын Арчи все-таки умудрился протащить в дом маленькую ель, украсить ее и спрятать в гардеробной на одном из верхних этажей.

AP

Первым, кто устроил публичное празднование Рождества в президентской резиденции с официальным зажиганием главной елки страны в 1923 году — ее установили на лужайке у президентской резиденции, которую называют Эллипсом. С 1954 года елку здесь зажигают уже каждый год — эта почетная обязанность возложена на президента и членов его семьи. А вот традиция украшать елку появилась в 1929-м — ее ввела первая леди Лу Генри Гувер, супруга президента Герберта Гувера. С тех пор ель на цокольном этаже украшают только первые леди.

Традиция украшать елку на Рождество в определенной тематике появилась в 1961 году благодаря супруге президента Джона Кеннеди Жаклин. Вдохновившись балетом Чайковского «Щелкунчик», она нарядила дерево в игрушки птиц и ангелов. Эти же украшения решено было использованы год спустя для детской елки, которую поставили возле Северного входа.

Тогда на дереве появились и поделки, сделанные руками пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями со всех уголков страны.

Тематика для украшения следующей елки была связана с трагическим событием — убийством Джона Кеннеди. Тогда, в 1963 году, жители страны находились в состоянии шока, и новая первая леди Берд Джонсон решила дать людям возможность немного переключиться и испытать атмосферу праздника. Тогда на праздничном дереве появились традиционные символы: орехи, пряники. Верхушку дерева украшал ангел, сделанный из папье-маше.

В дальнейшем рождественская елка в Белом доме стала символом отношения президентской четы к своей стране и гордости за историю. Каждая из первых леди выбирала тематику, которая казалась ей наиболее значимой.

Так, Пэт Никсон использовала бархатные и атласные шары, цвет которых соответствовал флагу каждого из штатов. Лора Буш подчеркивала патриотизм через национальные цвета флага: красный, синий и белый. А Мишель Обама проявляла уважение к американским войскам, украсив елку медалями и значками из военных отделений.

Charles Dharapak/AP

Были в Белом доме и рождественские елки, украшенные музейными экспонатами. Самое интересное оформление — дело рук Розалин Картер. За викторианскими куклами и миниатюрной мебелью первая леди даже решила обратиться в музей игрушек Марагет Вудбери Стронг. В свою очередь Нэнси Рейган задействовала коллекции уже из Американского музея народного творчества.