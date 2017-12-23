Прекрасен их союз: кто и как поженился в этом году

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Спорт и секс: Кейт Аптон и Джастин Верландер

Кейт Аптон и Джастин Верландер

Романтическая история отношений модели Кейт Аптон и бейсболиста Джастина Верландера началась еще в 2012 году. Молодые люди познакомились на съемках рекламного ролика видеоигры, после чего встречались на протяжении года. На время в их личной жизни наступил разлад и влюбленным пришлось расстаться, однако спустя небольшой промежуток чувства взяли вверх и молодые люди снова вступили в отношения. О своей помоловке влюбленные объявили в 2016 году на Met Gala. Свои чувства Джастин подтвердил дорогостоящим подарком — он подарил возлюбленной кольцом с 8-каратным бриллиантом, которое оценивают в $1,5 млн.Оформить брак молодые люди решили в этом году в одной из средневековых церквей Тосканы. Неофициальная же часть мероприятия проходила в Rosewood Castiglion Del Bosco.