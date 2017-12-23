Прекрасен их союз: кто и как поженился в этом году

Наконец официально оформить свои отношения решили Серена Уильямс и Алексис Оханиан. Влюбленные давно вместе, более того, их связывает общая дочь Алексис. Основное праздное проходило на Багамах. В социальных сетях влюбленные выложили видео, демонстрирующее, как они отмечали праздник в отеле Kamalame Cay. На свадьбу было приглашего более 200 человек. Кстати, обошлась свадьба в $ 1 млн., а остей попросили не приносить свои мобильные телефоны из-за эксклюзивного контракта пары с Vogue.2 Спорт и секс: Кейт Аптон и Джастин Верландер
Романтическая история отношений модели Кейт Аптон и бейсболиста Джастина Верландера началась еще в 2012 году. Молодые люди познакомились на съемках рекламного ролика видеоигры, после чего встречались на протяжении года. На время в их личной жизни наступил разлад и влюбленным пришлось расстаться, однако спустя небольшой промежуток чувства взяли вверх и молодые люди снова вступили в отношения. О своей помоловке влюбленные объявили в 2016 году на Met Gala. Свои чувства Джастин подтвердил дорогостоящим подарком — он подарил возлюбленной кольцом с 8-каратным бриллиантом, которое оценивают в $1,5 млн.Оформить брак молодые люди решили в этом году в одной из средневековых церквей Тосканы. Неофициальная же часть мероприятия проходила в Rosewood Castiglion Del Bosco.3 Не пожалели денег: Лолита Османова и Гаспар Авдолян
Самой громкой церемонией уходящего года стала свадьба сына российского олигарха Альберта Авдоляна Гаспара и дочери совладельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова Лолиты. Торжество превзошло все ожидания: в качестве площадки был выбран театр в Лос-Анджелесе, где обычно вручают премию «Оскар», ведущей же мероприятия стала Ксения Собчак, а хедлайнером Леди Гага. Оформление праздничного торжества напоминало свадьбу Овечкина и Шубской: весь зал был украшен цветами, среди гостей были представители эстрады, а наряды молодоженов были заказаны у самых именитых кутюрье. Кстати, приглашения на торжество Лолита и Гаспар рассылали гостям в черных кейсах, в которых лежала копия знаменитого кинотрофея, и проигрывалось видеообращение. На церемонию потратили около $10 млн, при этом около $1,5 млн ушло на цветочное оформление банкетного зала, который буквально утопал в живых цветах.4 Главное спортивное событие года: Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Свадьба российского хоккеиста Александра Овечкина и молодой актрисы Анастасии Шубской стала одним из самых громких событий уходящего года. Несмотря на то, что официально влюбленные зарегистрировали свои отношения еще в августе прошлого года, из-за предстоящего Кубка мира по хоккею отметить радостное событие было решено спустя 10 месяцев — в июле текущего года. Грандиозное торжество проходило в Барвихе в огромном зале, украшенном живыми розами и пионами. Количество цветов потрясало воображение, они были везде: арка для влюбленных, столы для гостей и молодоженов, люстры и даже стены украшали сотни срезанных бутонов. Среди гостей были в основном представители шоубиза, например, Катя Лель, Анжелика Агурбаш, Яна Рудковская, Иосиф Кобзон, Вячеслав и Лада Фетисовы, Екатерина Мцитуридзе. Ведущими свадьбы стали Николай Басков и Александр Ревва. Ну прямо как в фильме «Праздничный переполох», который выходит на экраны 1 января.5 Самая красивая пара: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
Главной интригой уходящего года стала свадьба героя «Бесславных ублюдков» Майкла Фассбендера и звезды «Агентов А. Н. К. Л.» Алисии Викандер. Молодые люди познакомились во время работы над фильмом «Свет в океане» в 2014 году. Съемки проходили в одни из самых романтичных мест мира – Австралии и Новой Зеландии. Вернувшись в Америку, влюбленные начали жить вместе. Кстати, для 40-летнего Майкла подобный шаг был в новинку: до этого актер никогда не жил с возлюбленными. Оформить свою отношения молодые люди решил тайно. По слухам, свадьба состоялась на самом тусовочном острове Испании – Ибице. Правда, кто был среди приглашенных и как отмечалось торжество по-прежнему неизвестно. О свадьбе сми узнали лишь, увидев обручальные кольца на безымянных пальцах рук актеров.6 Любовь всей жизни: Джейсон Момоа и Лиза Боне
Звезда «Игры престолов» и его многолетняя партнерша, американская актриса Лиза Боне, удивили в этом году публику, когда обнаружилось, что они поженились в начале октября – в то время, как все думали, что они уже много лет женаты. Публика узнала о состоявшейся свадьбе на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Лига справедливости», когда Джейсон Момоа возмутился тем, что «какой-то козел» рассказал о церемонии, тайно прошедшей дома у актеров в Топанге, в Калифорнии. Актеры уже действительно 12 лет вместе, у 38-летнего Момоа и 50-летней Боне трое детей. У Лизы Боне есть и старшая дочь – 29-летняя актриса Зои Кравец.7 Не прошло и 14 лет: Джим Парсонс и Тодд Спивак
В мае звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс, которого мы знаем и любим как Шелдона Купера, наконец-то заключил брачный союз со своим многолетним партнером Тоддом СпивакомЮ графическим дизайнером. Свадьба была такой же трогательной, как сам Парсонс: в Нью-Йорке в заведении под названием «Радужная комната» молодые люди обменялись кольцами и обещаниями любви и верности, одетые в черные костюмы и галстуки-бабочки, с розовыми розами в петлицах. На первый танец Джим Парсонс явился уже в бархатном пиджаке цвета бордо, а Тодд Спивак – в пиджаке белоснежном.8 500 тысяч кристаллов на одном платье: Виктория Сваровски и Вернер Мюрц
Наследница империи Swarovski 23-летняя Виктория Сваровски, которую в Австрии знают еще и как певицу, сыграла в этом году роскошную свадьбу в итальянском Триесте – она вышла замуж за Вернера Мюрца, предпринимателя в сфере недвижимости. Свадебные гуляния длились три дня, начавшись с заключения союза в соборе Сан-Джусто в присутствии 250 гостей. Главным героем свадьбы стало платье невесты, дизайном которого она занималась сама при помощи модельера из Дубая Майкла Чинко: прозрачные рукава, кружевной лиф, широкая юбка длиной, разумеется, в пол – все это было украшено 500 тысячами кристаллов, стоило более $900 тысяч и весило 46 кг.9 Союз глянца и Кремниевой долины: Миранда Керр и Эван Шпигель
Одной из самых красивых свадеб стала маленькая церемония бракосочетания супермодели Миранды Керр и основателя Snapchat Эвана Шпигеля. 34-летняя звезда подиумов и 27-летний миллиардер поженились в присутствии 50 человек в своем доме в Брентвуде, в Калифорнии. Коктейли под тентом, 20-минутная церемония, никаких папарацци. Позже Миранда Керр сама подарила глянцевым журналам повод для восторга – его вызвало ее платье Dior, вдохновленное свадебным нарядом Грейс Келли 1956 года. Супермодель показала его только Vogue, но увидели платье все.10 Главная свадьба Великобритании: Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс
Свадьба сестры герцогини Кембриджской, Пиппы Миддлтон, и предпринимателя-миллиардера Джеймса Мэттьюса 20 мая стала в Великобритании главным светским событием года. Кейт Миддлтон в очаровательном пудово-розовом платье в качестве подружки невесты, ее дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, в числе пажей, знаменитые гости, среди которых были члены королевской семьи и теннисист Роджер Федерер торжественно прибывали церковь Святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир, окруженные зеваками. Следующая главная свадьба Великобритании будет еще более громкой – но это случится уже в будущем году.