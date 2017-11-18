Скончался бунтарь моды Аззедин Алайя

Он начинал как обычный портной: Аззедин Алайя родился в 1940 году Тунисе в семье фермеров, полюбил моду, благодаря сестре-двойняшке прибавил себе возраст, чтобы поступить в Школу изящных искусств в Тунисе, немножко поработал портным на родине, а в 1957 году перебрался в Париж. В модной столице он поступил на работу портным в дом Dior, но через пять дней потерял это место из-за войны в Алжире. Дальше он служил в ателье других домов — Guy Laroche, Thierry Mugler, — а в конце 70-х открыл свое маленькое ателье.

Маленькое, но гордое ателье, потому что в нем тайно заказывали наряды светские дамы и звезды, в том числе Грета Гарбо.

В начале 80-х ателье превратилось в модный дом. В 1982-м Алайя выпустил свою первую коллекцию prete-a-porter и был провозглашен модельером года французским Министерством культуры. В 1983-м стал продавать свои вещи в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз (говорит само за себя), в 1988-м открыл бутики в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Париже.

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Женщины, особенно знаменитые, обожали его за независимость суждений, а его наряды — за то, что они выгодно подчеркивали все, что они хотели. В 80-е это были плечи, грудь и талия: Алайя очаровал женщин уважением и любовью к красоте женского тела — платья Аззедина облегали его, как чулок. Казалось, это прямой наследник Диора с его нью луком — однако Аззедин Алайя избавил женщин от необходимости носить завещанные Диором пышные юбки и жесткие барные жакеты. Это была мягкая сила — женское тело он не маскировал и не создавал, как это делал тот же Диор, превращая любую женщину в фигуру-песочные часы. Алайя просто оставлял тело таким же прекрасным, каким оно было в оригинале — а это очень важно, потому что помогает любить себя такой, какая ты есть.

Возможно, он понимал женщин потому, что с детства был окружен ими — бабушкой, мамой, сестрой-двойняшкой. Его клиентки становились его подругами: в 1988 году певица Грейс Джонс (одна из его заказчиц, подруг и поклонниц) вынесла его на руках на сцену во время съемок одной из передач французского телевидения — не потому, что Аззедин Алайя не мог ходить, просто ростом он едва доходил ямайской певице до плеча.

Аззедин Алайя использовал для нарядов кожу, джерси из шелка, твид, кружево и не боялся застежек-молний, смешивая разные фактуры в одном наряде. Он никогда не следовал тенденциям — но, кажется, предвосхитил свое время, потому что сейчас кожа, молнии и кружево идут в комплекте у ведущих дизайнеров мира. Экспериментировать с материалами Алайя никогда не переставал — ему хотелось, чтобы наряды облегали женское тело. Как вторая кожа: в 1995-м он использовал в коллекции материалы, которые в NASA применяли для обивки стен и полов.

Он не боялся идти против системы — и работал по собственному графику, выпуская коллекции, когда придется, не подгоняя их специально под недели моды.

Он не давал рекламы, не старался понравиться модным критикам и издателям журналов. Он не боялся даже главного редактора американского Vogue Анны Винтур, завсегдатая первых рядов модных шоу, способной одним словом отлучить дизайнера от мира моды. «Она управляет бизнесом отлично, — цитирует его Fashion Spot. — Но не ту его часть, что связана с модой. Когда я вижу, как она одета, я ни на секунду не верю, что у нее есть вкус. Могу сказать это громко! Она не снимала мои работы в течение многих лет, несмотря на то, что я прекрасно продаюсь в США и у меня 140 кв.м в Barneys. Американки любят меня. Мне совсем не нужна ее поддержка. Анна Винтур не имеет дела с картинками, она только занимается пиаром и бизнесом и всех пугает». Действительно, в 2011 году, когда Аззедин Алайя устроил показ впервые с 2003, на шоу были самые яркие знаменитости. Включая Донателлу Версаче и Канье Уэста. А вот Анны Винтур не было.

Он бунтовал, потому что мог себе позволить оставаться независимым. В его бизнесе не все было хорошо — в 90-е, с расцветом унисекса, он пережил упадок, но начиная с 2000-го при помощи Prada вернулся на мировую арену. Правда, в 2007-м все-таки вернул себе независимость, выкупив свою долю. В том же 2007-м финансировать его компанию стала французская группа Richemont.

Финансовую поддержку ему оказывал французский конгломерат, эмоциональную — поклонницы его таланта по всему миру. Льстящие фигуре платья Аззедина Алайи носили Мишель Обама и Леди Гага, Мадонна и Тина Тернер, Майли Сайрус и Виктория Бекхэм. Его обожали модели — особенно Наоми Кэмпбелл и Стефани Сеймур. Самым большим комплиментом для него было, когда после съемки модель предпочитала оставить себе его наряд вместо того, чтобы получить гонорар. А еще он был очень веселый. И за это его обожали тоже.