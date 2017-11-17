Малахов обзавелся наследником

У телеведущего Андрея Малахова родился сын, сообщает портал StarHit, главным редактором которого является сам Малахов.

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«Вчера, поздно вечером, в 23.30, в подмосковном клиническом госпитале «Лапино» тележурналист и главный редактор StarHit Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали счастливыми родителями. Пара в браке 6 лет, и это первый ребенок в их семье — мальчик!» — говорится в сообщении портала. Как отмечается, рост новорожденного — 54 см, а вес — 4,020 кг.

Сам телеведущий отметил, что имя ребенку они с женой еще не выбрали, планируя присмотреться к характеру малыша. По словам Малахова, сам он родах не присутствовал, однако ему уже не терпится приступить к выполнению отцовских обязанностей. «Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!» — говорит известный телеведущий.

О том, что известный телеведущий станет отцом, стало известно в середине августа после длительного скандала, связанного с его уходом с Первого канала.

Согласно слухам, которые ходили тогда, Малахов принял решение об уходе с Первого канала именно из-за невозможности совмещать работу телеведущим с уходом за ребенком. Предположения о том, что он может покинуть Первый канал из-за того, что хочет уйти в декретный отпуск, появились в тот же день, что и информация о беременности его жены.

«Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье», — писали тогда StarHit.

Такую же информацию публиковали и в глянцевом журнале для женщин журнале Elle, где супруга Малахова исполняет роль бренд-директора и издателя. «После сообщения телеведущего о желании уйти в отпуск по уходу за ребенком от нового продюсера ток-шоу поступил комментарий, что «Пусть говорят» — это не ясли, и

Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бебиситтер.

Такая постановка вопроса, по сообщению источников, показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой», — говорилось в сообщении издания.

Супруги некоторое время хранили молчание — в то время они проводили отпуск в Сардинии. Однако после возвращения из путешествия Малахов сразу же подтвердил слухи о своем намерении уйти в декретный отпуск. «Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!» — писал Андрей Малахов.

«Сегодня самое популярное издание в нашей семье — «Счастливые родители», и разговоры вертятся вокруг детей. Последний раз мы обсуждали, с какой серии развивающего мультика «Ребенок. Эйнштейн» лучше начинать знакомить грудничка, — Baby da Vinci, готовой от­править младенца в музыкальную поезд­ку от вершины его головы к подошвам ног, или ограничиться видео под много­обещающим названием «Малыш Шек­спир», — рассказывал телеведущий о своей подготовке отцовству.

Андрей и Наталья живут в браке уже шесть лет.

Будущие супруги познакомились на работе: Наталья — дочь бизнесмена Виктора Шкулева, президента холдинга Hearst Shkulev Media, в который, помимо прочих изданий, также входят уже упомянутые места работы будущих супругов — журналы Elle и StarHit. Свадьба молодоженов состоялась в 2011 году в Версальском дворце во Франции.

Предложение своей будущей супруге Андрей сделал спустя год после начала отношений во время их отпуска в Нью-Йорке. За долгие шесть лет брака пользователи соцсетей неоднократно делали предположения о возможной беременности Натальи Шкулевой. Каждый раз Малахов опровергал слухи на эту тему, а Наталья говорила, что когда семья действительно будет ждать пополнения, общественность об этом узнает.

Описывая свой брак, Малахов утверждает, что он абсолютно счастлив. По словам телеведущего, супруга изменила его жизнь. «Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы, которые за три дня на море уже успели выгореть на солнце. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость», — рассказывает Малахов.