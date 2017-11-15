Мажоры из Зимбабве: как жила семья Мугабе

Грейс Мугабе стала первой леди Зимбабве в 1996-м: именно тогда состоялась, как тогда говорили, «свадьба века» между президентом страны, правившим на тот момент уже 16 лет, и его секретарем. Отношения между будущими супругами завязались в 1987 году, когда президент еще был женат (его первой женой была Салли Хейфрон), а Грейс оставалась замужем за пилотом и дипломатом Стэнли Горераза (в браке у нее родился сын Рассел).

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Плодами связи президента и секретаря стали дочь Бона (родилась в 1988-м) и сын Роберт-мл. (появился на свет в 1990-м). Брак Роберт Мугабе и Грейс Маруфу заключили только после кончины Салли Хейфрон в 1992-м — она умерла от почечной недостаточности. Католическая церемония бракосочетания прошла в 1996-м. После свадьбы у пары родился еще сын Чатунга.

С момента свадьбы Грейс Мугабе стала первой леди и приобрела два прозвища — «Гуччи Грейс» и «Первая покупательница». Ей очень нравилось тратить деньги на одежду, ювелирные украшения и прочие предметы роскоши, что вызывало раздражение у представителей оппозиционных движений, говоривших, что первая леди тратит средства налогоплательщиков на свои удовольствия.

Например, в 2003 году она потратила в Париже $120 тысяч на небольшой шопинг.

Известия о том, на что уходят бюджетные деньги, то и дело просачивались в прессу. Широко обсуждалась свадьба дочери Мугабе Боны и пилота по имени Симба Чикоре. Как писало издание Namibian в преддверии свадьбы, около $1 млн должно было быть потрачено только на ремонт дороги в столице страны, Хараре, ведущей от дома правительства к особняку Мугабе. В подарок от родителей невесты молодожены получили $100 000 и 55 голов скота. На свадьбе присутствовало около 4000 человек, в том числе президенты других африканских государств.

Philimon Bulawayo/Reuters Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена Грейс Мугабе

Сама Грейс Мугабе уже много лет вкладывается в недвижимость. По информации зимбабвийской газеты Independent, только в ноябре 2016 года она заплатила $4,2 млн за участок земли размером 55 га, с которого открывается вид на особняк Мугабе «Голубая крыша» — земля находится в престижном районе Борроудейл. Также она заплатила $3,5 млн за недвижимость в районе Сандхерст. Газета отмечала, что в своей родной стране ЮАР она арендует жилье, на что у семьи Мугабе уходит $15 000 в месяц. Кроме того, Грейс платит за аренду и в Дубае в ОАЭ — там сумма выплат составляет $500 000 в год. Помимо недвижимости, люди, связанные с семьей Мугабе, с 2001 года выкупают фермы, принадлежавшие когда-то белым фермерам, изгнанным из страны.

Новостью, возмутившей жителей Зимбабве в этом году, стала покупка Грейс Мугабе автомобиля Rolls-Royce — сумму, равную примерно $400 тыс., первая леди Зимбабве заплатила наличными.

Автомобиль она купила через неделю после того, как ее сын Рассел Горераза купил два роллс-ройса у того же дилера.

По сообщению Times, Грейс Мугабе решила оставить свою машину в ЮАР, чтобы лишний раз не раздражать жителей Зимбабве.

В октябре 2017 года Грейс Мугабе подала иск против ювелира Джозефа Ахмеда, не выполнившего ее заказ. Кольцо с бриллиантом в 100 карат стоимостью $1,35 млн Грейс Мугабе заказала у ювелира в 2015 году — таким образом она планировала отметить 20-летие свадьбы с президентом Зимбабве в 2016-м. Однако Джозеф Ахмед задержался с выполнением заказа, предложив Грейс Мугабе другое кольцо — с бриллиантом стоимостью $30 тыс. Жена президента от этого предложения отказалась. Грейс Мугабе потребовала от ювелира вернуть ей аванс, однако тот выплатил только $120 тыс. Теперь она намерена через суд получить $1,23 млн — в эту сумму входит недостающая часть долга и проценты.

Склонность к склокам и даже проявлению насилия — еще одна противоречивая черта жены президента Зимбабве. Летом 2017 года она, например, избила электрическим удлинителем в номере одной из гостиниц Йоханнесбурга 20-летнюю модель Габриэлу Энгельс, зашедшую навестить ее сыновей Роберта и Чатунгу.

Поведение сыновей президента Зимбабве жителей государства пугает еще больше. В то время как страна находится в постоянном режиме бедности, а 90% населения признаны безработными, 25-летний Роберт-младший и 21-летний Чатунга живут как типичные представители золотой молодежи. И не скрывают этого.

На днях в Daily Mail появились подробности, как президентские дети отмечают день рождения в одном из роскошных клубов. В своем снэпчате Чатунга опубликовал видео, на котором он выливает две бутылки шампанского (стоимостью $350 каждая) на свои наручные часы, инкрустированные бриллиантами. Внимание к часам наследник привлекает уже не первый раз. До этого Чатунга выкладывал в инстаграм «сторис» (фотографию, которая хранится 24 часа) своей руки, на которой были золотое кольцо, браслет и часы. Снимок сопровождала подпись

«$ 60 тыс. на запястье, когда твой отец управляет всей страной».

Помимо вечеринок и покупки ювелирных изделий, Чатунга любит дорогую одежду, о чем также с радостью рассказывает в своем профиле. На снимках молодой человек то появляется с друзьями в бутике Gucci, то хвастается новой сумкой от Louis Vuitton.

Публикация от Chatunga Bellarmine Mugabe (@chatungamugabe) Ноя 20 2016 в 6:59 PST

Впрочем, день рождения не самый громкий скандал с участием братьев. Некоторое время назад молодые люди отдыхали в роскошном особняке в Дубае, месячная аренда которого обходится в $38 тыс. Праздник удался настолько, что Роберту Мугабе даже пришлось лететь за сыновьями в ОАЭ, чтобы те покинули эмираты без инцидентов, сообщали местные СМИ. Сами братья не отрицали, что ускоренный отъезд был связан со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Привычка жить не как простые граждане у наследников появилась еще в детстве. Так, когда у Роберта-младшего начались проблемы со сверстниками (мальчик учился в школе для простых детей, которую когда-то закончил его отец), его сразу же перевели в частный колледж Сент-Джонса. Это средняя школа для мальчиков в возрасте 12-18 лет, которая входит в десятку лучших в Зимбабве. Интерес к праздному образу жизни особенно проявлялся у младшего сына президента. В 16 лет Чатунгу даже исключили из частной школы, после чего ему пришлось перейти на домашнее обучение.