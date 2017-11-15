Божественное тело: как стать Тором

38-летний певец, лидер группы Maroon 5, — обладатель идеальной фигуры (в ноябре 2013 года он вообще был признан самым сексуальным мужчиной планеты по версии People). Он придерживается вегетарианской диеты, а форму поддерживает при помощи разного вида спортивных занятий. «Я понял одно: просто выходи из дома и вкалывай, — цитирует его журнал Men's Fitness. – Это важнее, чем привязывать себя к тщательному плану тренировок». Адам Левин и вкалывает – занимается баскетболом, гольфом, а главное, йогой. Еще несколько лет назад он практиковал йогу каждый день, но сейчас разнообразит свои спортивные занятия, в том числе, и в спортзале – в его плане тренировок важное место занимает поднятие тяжестей.
47-летний датский актер находится в отличной форме, благодаря многолетним тренировкам и белковой диете. Для тренировок ему не нужны даже тренажеры: основное внимание уделяется разного рода отжиманиям, приседаниям и выпадам. За пределами спортзала актер продолжает вести активный образ жизни и заниматься спортом на воздухе: если бегает — то по лесу, а не на беговой дорожке, если крутит педали — то на горном велосипеде, а не велотренажере. Плюс — беговые лыжи.
Актер сыграл скандинавского Бога Тора уже трижды и в период между первыми двумя снялся еще в фильме «Гонка». Для роли автогонщика Джеймса Ханта ему пришлось сбросить 13 кг — и это оказалось весьма сложной задачей для актера, привыкшего набирать мышечную массу, а не избавляться от лишних килограммов. Самым неприятным для него было отказаться от силовых тренировок, которые ему нравились, и перейти на изматывающие кардиотренировки — то есть перестать поднимать тяжести и заняться активными видами спорта. Но самым ужасным было соблюдать строжайшую низкокалорийную диету, в которой было очень мало белка и углеводов и очень много овощей. А еще он пил много воды и говорил, что тем, кто хочет похудеть, она помогает создать ощущение наполненности хотя бы на время. Вскоре после «Гонки» он стал снова набирать мышечную массу для нового «Тора». Тренер, бывший «морской котик» Даффи Гейвер разработал для него вполне классическую, даже старомодную программу, в которой главное внимание уделялось рукам и плечам (актеру нужно было появляться в кадре топлес). Никакого нового оборудования или экзотических упражнений — Даффи Гейвер считает, что это все маркетинговые уловки. «Люди видят Криса и думают, что он на стероидах, но он к ним и не прикасается, — говорил о нем тренер. — Это все красное мясо, тяжелые веса и немножко сухого протеина. Он выкладывался на каждой тренировке. Он просто решил выглядеть как Тор».
Еще один скандинавский бог из «Тора», Хеймдалль, — то есть исполнитель его роли, 45-летний Идрис Эльба, — перед съемками был вынужден здорово пересмотреть свой рацион и обнаружил, что его организм не переносит большую часть продуктов, которые он привык есть. Ему пришлось отказаться от любимой пасты, риса, пива, после чего он резко похудел, но стал чувствовать себя более энергичным.
Тренируется он в каждую свободную минуту — как это делают Джейсон Момоа (Кхал Дрого из «Игры престолов») и Мэтью Макконахи. Он посвящает время 45-минутным пробежкам, отжиманиям (не меньше ста) и плаванию, которое, по его словам, полезно для каждого мускула. А вот кикбоксингом он занимается только в перерывах между съемками, потому что это травмоопасно и продюсеры боятся, что он выйдет из строя.
Актер, который долгое время не мог похвастаться рельефным телом. В юности он был вполне хрупким, но в 2011 году поразил зрителей мускулами, раздевшись в фильме «Эта дурацкая любовь», отказавшись от сладкого (сладкоежка перешел на бананы и протеиновые коктейли) и посвятив тренировкам по два часа четыре-пять дней в неделю. Основное внимание он уделял комплексам на плечи, руки и корпус.
В период подготовки к роли в картине Николаса Виндинга Рефна «Только Бог простит» (2013 год), где он сыграл владельца клуба тайского бокса в Бангкоке, актер перешел диету, состоявшую из рыбы, риса и овощей. И действительно занялся боевым искусством муай тай. Про свои мускулы он говорил: «Они как домашние животные, потому что не делают ничего полезного. Но их нужно кормить, о них нужно заботиться. Иначе они сбегут».