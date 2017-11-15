Божественное тело: как стать Тором

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Идрис Эльба: плавание и никакого пива

Идрис Эльба разогревается перед своим первым боем в лондонском клубе "Рептон"

Еще один скандинавский бог из «Тора», Хеймдалль, — то есть исполнитель его роли, 45-летний Идрис Эльба, — перед съемками был вынужден здорово пересмотреть свой рацион и обнаружил, что его организм не переносит большую часть продуктов, которые он привык есть. Ему пришлось отказаться от любимой пасты, риса, пива, после чего он резко похудел, но стал чувствовать себя более энергичным.

Тренируется он в каждую свободную минуту — как это делают Джейсон Момоа (Кхал Дрого из «Игры престолов») и Мэтью Макконахи. Он посвящает время 45-минутным пробежкам, отжиманиям (не меньше ста) и плаванию, которое, по его словам, полезно для каждого мускула. А вот кикбоксингом он занимается только в перерывах между съемками, потому что это травмоопасно и продюсеры боятся, что он выйдет из строя.