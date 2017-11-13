Дети миллиардеров учат китайский

У изучения иностранных языков много плюсов – и дело не только в возможности их практического применения и расширении кругозора. Это полезно для развития интеллекта самого по себе, и даже помогает предотвратить наступление старческой деменции (последний факт выяснили три года назад специалисты из Университета Эдинбурга). Это понимают не только ученые: самые влиятельные люди мира с самого детства приучают детей к тому, что говорить нужно не только на родном языке. И выбирают для них изучение китайского – похоже, сейчас это самый популярный язык, поскольку его учат дети политиков и предпринимателей с верхних строчек списка Forbes.

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Сейчас на китайском говорят около 1,2 млрд человек – одно это становится хорошим поводом для англоговорящих людей освоить сложный тоновый язык. При этом миллиард говорит на севернокитайском (на западе его называют мандаринским) – это официальный язык КНР. Разумеется, миллиард носителей – это повод не единственный и даже не главный: куда важнее то, что Китай – одна из крупнейших экономик мира, и для того, чтобы преуспевать в делах, говорить на языке миллиарда человек будет очень полезно. Желательно – говорить с самого детства.

Какие же влиятельные родители учат детей китайскому?

Джефф и Маккензи Безос

Rick Wilking/Reuters Глава Amazon Джефф Безос с супругой Маккензи Безос перед конференцией в Айдахо, 2013 года

У основателя Amazon и его жены, писательницы-романистки Маккензи Безос, четверо детей, на которых они, как родители и сами признаются, постоянно ставят образовательные эксперименты.

Изучение китайского языка – всего лишь часть программы.

«Мы много чего пробовали, — рассказала однажды Маккензи Безос журналу Vogue. – Путешествовать в необычные места, ходить на кулинарные классы, где приготовление еды объясняется с научной точки зрения, выводит цыплят в инкубаторе, изучать китайский, осваивать сингапурскую математическую программу, а еще ходить в разные клубы и заниматься спортом вместе с соседскими детьми».

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Stephen Lam/Reuters Сооснователь Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан во время мероприятия в Калифорнии, 2014 год

Жена основателя Facebook Присцилла Чан – дочь беженцев из Китая, перебравшихся во Вьетнам. Она свободно говорит по-китайски, но только на кантонском его диалекте, на котором говорят на юге страны. Сам же Марк Цукерберг несколько лет начал изучать севернокитайский, и уже настолько преуспел, что может поддерживать получасовой диалог.

Дочь Цукерберга и Присциллы Чан Максима, которой в конце ноября исполнится два года, уже занимается с преподавателем китайского.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Pablo Martinez Monsivais/AP Джаред Кушнер, Иванка Трамп и их дети Арабелла, Джозеф, Теодор на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 2017 год

У первой дочери США и ее мужа, советника президента, трое детей – не так давно они пригласили к себе на работу няню-носительницу китайского языка.

Решение с самого детства приобщать детей к китайскому уже дало плоды, которые могли наблюдать все желающие интернет-пользователи.

В начале февраля пятилетняя девочка на весь интернет поздравила китайцев с Новым годом и спела им песенку, а 8 ноября, во время визита Трампа в Китай, ее пение порадовало Си Цзиньпина – американский президент продемонстрировал ему видео, на котором его внучка исполняет песню «Цветок жасмина». Разумеется, это привело председателя КНР в полный восторг.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Toby Melville/Reuters Королевская семья: принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям, на его фоне принц Гарри, Кейт Миддлтон с детьми, королева Елизавета II с супругом Филиппом

У герцога и герцогини Кембриджских сейчас двое детей, появление третьего ожидается в конце апреля. Их старший сын, четырехлетний Джордж, уже отправился в школу – и в учебном заведении Томаса Баттерси в Лондоне он, помимо всего прочего, будет изучать и китайский. Пока что в семье никто на языке не говорит, но некоторые уже пытаются: принц Уильям несколько лет назад уже желал китайскому народу счастливого Нового года на мандаринском диалекте.