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«Рыжая бестия»: Вивьен Вествуд — 80

Одна из самых известных и влиятельных модельеров Великобритании — Вивьен Вествуд — отмечает 80-летие. Дизайнер начинала свой путь в моде с магазинчика на лондонской Кингс-Роуд под названием SEX. Она открыла его вместе с мужем, продюсером групп New York Dolls и Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Создательница стиля «панк» в моде, вечная бунтарка и политическая активистка, Вивьен Вествуд, несмотря на свою репутацию, весьма почитаема как среди богемы, так и у королевских особ и политиков. Брючный костюм Vivienne Westwood в клетку несколько раз надевала бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (он считался у нее счастливым), а внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения трижды выбирала наряды «королевы панка» на мероприятиях по случаю свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в деревне Тинтуисл, в графстве Дербишир. В возрасте 17 лет она поступила на курс ювелирного дела при университете Вестминстера, однако ушла оттуда через год, заявив: «Я не знаю, как девушка из рабочего класса, как я, может выжить в этом мире искусства». Вивьен Вествуд стала учительницей младших классов — однако в начале 70-х, встретив Малкольма Макларена, все же попала в мир богемы — вместе с супругом начав работать над эстетикой лондонской панк-сцены. Мохеровые свитеры, связанные такой крупной вязкой, что сквозь них просвечивало тело, тишотки, расписанные вручную, вывернутые наружу швы, — все это было призвано шокировать, провоцировать, раздражать приличных людей, как и сам панк-рок.

После расставания с Малкольмом Макларено в 80-е Вивьен Вествуд сменила стиль — ее наряды уже соответствовали романтической эстетике «нью-эйджа». В середине 80-х, например, вдохновившись одним из балетов «Русских сезонов» — «Петрушка» — она придумала мини-крини, короткую юбку на кринолине. После панков Вествуд начала одевать светских девушек, которые хотели выделяться, доводя до абсурда стиль одежды высшего общества.

Почти всю жизнь Вивьен Вествуд активно выражает свою политическую позицию. Она борется за бережное отношение к окружающей среде, усердно поддерживает Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинг, борется на ядерное разоружение и против избыточного потребления. В 2013 году она сделала замечание герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон — за то, что она слишком часто меняет одежду и покупает неразумно много нарядов. Сама Вивьен Вествуд в течение 30 лет жила в муниципальной квартире в Клэпхеме на юге Лондона, где в 70-е поселилась с Малкольмом Маклареном. И только в 2000-х по настоянию нового мужа, своего бывшего студента-дизайнера Андреаса Кронтхалера, приобрела особняк в стиле королевы Анны 1703 года в том же районе.

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Вивьен Вествуд в конце своего показа в рамках Парижской недели моды, 2010 год Вивьен Вествуд в конце своего показа в рамках Парижской недели моды, 2010 год
Вивьен Вествуд с моделями во время Недели моды в Лондоне, 1991 год Вивьен Вествуд с моделями во время Недели моды в Лондоне, 1991 год
Вивьен Вествуд с моделями после окончания показа в Париже, 2000 год Вивьен Вествуд с моделями после окончания показа в Париже, 2000 год
Вивьен Вествуд после показа мужской весенне-летней коллекции в Милане, 1996 год Вивьен Вествуд после показа мужской весенне-летней коллекции в Милане, 1996 год
Вивьен Вествуд, 2004 год Вивьен Вествуд, 2004 год
Вивьен Вествуд после показа мужской коллекции в Милане, 1998 год Вивьен Вествуд после показа мужской коллекции в Милане, 1998 год
Вивьен Вествуд после показа совместной с мужем коллекции на Неделе моды в Париже, 2017 год Вивьен Вествуд после показа совместной с мужем коллекции на Неделе моды в Париже, 2017 год
Вивьен Вествуд с мужем после показа совместной коллекции на Неделе моды в Париже, 2016 год Вивьен Вествуд с мужем после показа совместной коллекции на Неделе моды в Париже, 2016 год
Вивьен Вествуд на акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне, 2020 год Вивьен Вествуд на акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне, 2020 год
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Вивьен Вествуд в конце своего показа в рамках Парижской недели моды, 2010 год
Вивьен Вествуд с моделями во время Недели моды в Лондоне, 1991 год
Вивьен Вествуд с моделями после окончания показа в Париже, 2000 год
Вивьен Вествуд после показа мужской весенне-летней коллекции в Милане, 1996 год
Вивьен Вествуд, 2004 год
Вивьен Вествуд после показа мужской коллекции в Милане, 1998 год
Вивьен Вествуд после показа совместной с мужем коллекции на Неделе моды в Париже, 2017 год
Вивьен Вествуд с мужем после показа совместной коллекции на Неделе моды в Париже, 2016 год
Вивьен Вествуд на акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне, 2020 год
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