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Виртуальная сказка: что показали на Неделе высокой моды

В Париже подошла к концу Неделя высокой моды сезона «Весна — лето 2021». Впрочем, в условном Париже — во французской столице кутюрье представляют вниманию публики свои коллекции Haute Couture дважды в год, в январе и июле, но в этом году они делали это виртуально, посредством онлайн-показов. В течение четырех дней, с 25 по 28 января, зрители и профессионалы мира моды могли увидеть, что подготовили в этом году для вечерних мероприятий и красных дорожек Мария Грация Кьюри из Dior, Виржини Виар из Chanel или Ким Джонс, ставший в прошлом году креативным директором Fendi. Шелк и органза, ручная вышивка и кружево, лаковая кожа и переработанный пластик — как обычно, кутюрье представили самые сказочные, фантазийные наряды, которые мы, возможно, увидим в этом году на звездах Голливуда.

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Платья из коллекции «Корни перерождения», придуманные Iris Van Herpen Платья из коллекции «Корни перерождения», придуманные Iris Van Herpen
Шерстяное пальто с воротником из винтажного меха и аппликацией в виде эмали, расписанной на фабрике «Ростовская финифть», созданное Ulyana Sergeenko Шерстяное пальто с воротником из винтажного меха и аппликацией в виде эмали, расписанной на фабрике «Ростовская финифть», созданное Ulyana Sergeenko
Платье из белых тканых маргариток со съемной юбкой, созданное Виржини Виар для Chanel Платье из белых тканых маргариток со съемной юбкой, созданное Виржини Виар для Chanel
Коллекция Марии Грации Кьюри для Christian Dior, вдохновленная символами карт Таро Коллекция Марии Грации Кьюри для Christian Dior, вдохновленная символами карт Таро
Белое платье из плиссированного шелка из коллекции Alexandre Vauthier Белое платье из плиссированного шелка из коллекции Alexandre Vauthier
Кожа, шелк и креповая ткань &mdash; составляющие платья Schiaparelli Кожа, шелк и креповая ткань &mdash; составляющие платья Schiaparelli
Одной из моделей показа Fendi стала актриса Деми Мур Одной из моделей показа Fendi стала актриса Деми Мур
Пышная органза доминировала в коллекции Giambattista Valli Пышная органза доминировала в коллекции Giambattista Valli
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Шерстяное пальто с воротником из винтажного меха и аппликацией в виде эмали, расписанной на фабрике «Ростовская финифть», созданное Ulyana Sergeenko
Платье из белых тканых маргариток со съемной юбкой, созданное Виржини Виар для Chanel
Коллекция Марии Грации Кьюри для Christian Dior, вдохновленная символами карт Таро
Белое платье из плиссированного шелка из коллекции Alexandre Vauthier
Кожа, шелк и креповая ткань — составляющие платья Schiaparelli
Одной из моделей показа Fendi стала актриса Деми Мур
Пышная органза доминировала в коллекции Giambattista Valli
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