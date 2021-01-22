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Фоторамки вместо колы: как изменился Овальный кабинет при Байдене

Каждый новый президент США подстраивает Овальный кабинет в Белом доме под себя, и Джо Байден не исключение. Помимо обновленного ковра – вместо бежевого положили синий – Байден первым делом пожелал избавиться от наследия Трампа, а именно от специальной кнопки для вызова сотрудника с диетической колой. Кроме того, Байден снова убрал прижизненный бюст Уинстона Черчилля 1947 года стоимостью $140 тыс., который Трамп вернул на место после правления Барака Обамы как символ смены политического курса в пользу защиты национальных интересов. Вместо него Байден поставил бюст американского президента Авраама Линкольна, который вошел в историю как человек, отменивший рабство в США. Этот шаг тоже можно расценивать как политическое заявление.

Развешанные на стенах портреты американских президентов Байден поменял местами, а пейзажи из фондов Белого дома – заменил. Фоторамки с детьми и родителями Трампа, естественно, убрал, а на их место поставил свои, причем фотографий в кабинете стало раза в три больше. Диваны с парчовой обивкой кремового цвета, которые появились в Овальном кабинете при Трампе, Байден убирать не стал, либо пока не успел. Они запомнились американцам этическим скандалом, когда советник Трампа Кэллиэнн Конуэй разулась и забралась на диван с ногами во время визита в Белый дом афроамериканской студенческой общины. Она сделала это, чтобы сфотографировать гостей с более удачного ракурса, но многие посчитали, что повела она себя неэтично, усевшись на диван перед гостями.

Остался на месте также стол «Резолют», за которым американские президенты подписывают важные документы еще со времен британской королевы Виктории, которая подарила США стол из английского дуба, сделанный в 1879 году.

Как изменился Овальный кабинет при Джо Байдене — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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45-й президент США Дональд Трамп и 46-й президент США Джо Байден в Овальном кабинете (коллаж) 45-й президент США Дональд Трамп и 46-й президент США Джо Байден в Овальном кабинете (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж) Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж) Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Фото в Овальном кабинете при Дональде Трампе (на фото отец Трампа) и Джо Байдене (на фотографиях члены семьи Байдена) Фото в Овальном кабинете при Дональде Трампе (на фото отец Трампа) и Джо Байдене (на фотографиях члены семьи Байдена)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж) Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж) Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год 45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год
Интерьер Овального кабинета при Джо Байдене, 21 января 2021 года Интерьер Овального кабинета при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года. На фото: фрагмент лунного грунта, доставленный космическим кораблем &laquo;Аполлон-17&raquo; на землю в 1972 году. Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года. На фото: фрагмент лунного грунта, доставленный космическим кораблем &laquo;Аполлон-17&raquo; на землю в 1972 году.
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45-й президент США Дональд Трамп и 46-й президент США Джо Байден в Овальном кабинете (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Фото в Овальном кабинете при Дональде Трампе (на фото отец Трампа) и Джо Байдене (на фотографиях члены семьи Байдена)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
Интерьер Овального кабинете при Дональде Трампе и Джо Байдене (коллаж)
45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год
Интерьер Овального кабинета при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года
Интерьер Овального кабинете при Джо Байдене, 21 января 2021 года. На фото: фрагмент лунного грунта, доставленный космическим кораблем «Аполлон-17» на землю в 1972 году.
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