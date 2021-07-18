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Фоторепортажи

Чем запомнились звезды в Каннах

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Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид
Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид
Тина Кунаки в&nbsp;Valentino Тина Кунаки в&nbsp;Valentino
Тина Кунаки в Valentino
Тильда Суинтон в&nbsp;в Schiaparelli Тильда Суинтон в&nbsp;в Schiaparelli
Тильда Суинтон в в Schiaparelli
Марта Лозано в&nbsp;Lorenzo Caprile Марта Лозано в&nbsp;Lorenzo Caprile
Марта Лозано в Lorenzo Caprile
Спайк Ли Спайк Ли
Спайк Ли
Сальма Хайек в&nbsp;Gucci Сальма Хайек в&nbsp;Gucci
Сальма Хайек в Gucci
Лия Кебеде в&nbsp;Alexander McQueen Лия Кебеде в&nbsp;Alexander McQueen
Лия Кебеде в Alexander McQueen
Энди Макдауэлл в&nbsp;Versace Энди Макдауэлл в&nbsp;Versace
Энди Макдауэлл в Versace
Белла Хадид в&nbsp;Schiaparelli Белла Хадид в&nbsp;Schiaparelli
Белла Хадид в Schiaparelli
Шэрон Стоун в&nbsp;Dolce & Gabbana Шэрон Стоун в&nbsp;Dolce & Gabbana
Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana
Мэгги Джилленхол в&nbsp;Gucci Мэгги Джилленхол в&nbsp;Gucci
Мэгги Джилленхол в Gucci
Леони Ханне в&nbsp;Tony Ward Леони Ханне в&nbsp;Tony Ward
Леони Ханне в Tony Ward
Тильда Суинтон Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Розамунд Пайк в&nbsp;Dior Розамунд Пайк в&nbsp;Dior
Розамунд Пайк в Dior
Кэт Грэхэм Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм
Коко Роша в&nbsp;Dior Коко Роша в&nbsp;Dior
Коко Роша в Dior
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Умер Петр Мамонов
Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид
Тина Кунаки в Valentino
Тильда Суинтон в в Schiaparelli
Марта Лозано в Lorenzo Caprile
Спайк Ли
Сальма Хайек в Gucci
Лия Кебеде в Alexander McQueen
Энди Макдауэлл в Versace
Белла Хадид в Schiaparelli
Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana
Мэгги Джилленхол в Gucci
Леони Ханне в Tony Ward
Тильда Суинтон
Розамунд Пайк в Dior
Кэт Грэхэм
Коко Роша в Dior
Во Франции прошла церемония закрытия 74 Каннского фестиваля, триумфатором которого стала лента французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан». Звезды кино из США, Европы и Азии вновь вышли на красную ковровую дорожку: внимание публики было приковано к Шэрон Стоун, Розамунд Пайк, Милен Фармер, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол в вечерних платьях и Тильде Суинтон — в брюках и просторной белой рубахе с изображением голубя на груди. Впрочем, женщин затмил председатель жюри фестиваля — американский режиссер Спайк Ли в своем красочном костюме с принтом в виде щедрых мазков краски.

За 11 дней фестиваля звезды не раз появлялись на премьерах картин в необычных образах. Чем удивляли знаменитости в этом году в Каннах — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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