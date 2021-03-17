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5 работ победителей Притцкеровской премии 2021 года

Победителем Притцкеровской премии 2021 года стал дуэт архитекторов Анны Лакатон и Жана-Филиппа Вассаля

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Здание фонда современного искусства в Дюнкерке Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо
Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо
Стеклянный павильон в Ботаническом саду в Монреале Стеклянный павильон в Ботаническом саду в Монреале
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Дворец Токио Париже Дворец Токио Париже
Дворец Токио Париже Дворец Токио Париже
Жилой дом «Тур Буа Ле Претр» в Париже, Франция Жилой дом «Тур Буа Ле Претр» в Париже, Франция
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Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо
Реконструкция корпусов G, H, I комплекса Cite du Grand Parc в Бордо
Стеклянный павильон в Ботаническом саду в Монреале
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Здание фонда современного искусства в Дюнкерке
Дворец Токио Париже
Дворец Токио Париже
Жилой дом «Тур Буа Ле Претр» в Париже, Франция
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