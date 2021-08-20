20 августа 2021, 18:29 Фоторепортажи Пугачева, Меркель и патриарх Кирилл: кому Путин дарил цветы

Канцлер Германии Ангела Меркель, приехавшая в Москву перед уходом с руководящего поста, по традиции получила от президента России букет цветов. Владимир Путин не раз дарил ей букеты — три года назад германское издание Bild даже увидело в этом проявление сексизма.



Кому еще президент России дарил цветы — в фотогалерее «Газеты.Ru».