Пугачева, Меркель и патриарх Кирилл: кому Путин дарил цветы
Канцлер Германии Ангела Меркель, приехавшая в Москву перед уходом с руководящего поста, по традиции получила от президента России букет цветов. Владимир Путин не раз дарил ей букеты — три года назад германское издание Bild даже увидело в этом проявление сексизма.
Кому еще президент России дарил цветы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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